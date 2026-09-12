Volodimir Zelensky dijo que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami prevista para diciembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press/Archivo)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró estar dispuesto a reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del G20 prevista para diciembre, en una entrevista difundida este sábado, mientras se intensifican los esfuerzos por encontrar una salida al conflicto.

Washington impulsa la reanudación de negociaciones que llevan meses estancadas para poner fin a la guerra —la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial—. En esa línea, negociadores estadounidenses visitaron recientemente Kiev y Moscú, y el presidente Donald Trump mantuvo esta semana una conversación telefónica con Putin sobre el conflicto.

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Estados Unidos ejerce este año la presidencia del Grupo de los 20 (G20), integrado por 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y la instancia culminará con una cumbre de líderes en Miami en diciembre.

El ministro de Finanzas de Rusia ya participó en una reunión del G20, lo que generó malestar entre algunos aliados de Ucrania. Además, un diplomático ruso confirmó este sábado que Moscú también enviará funcionarios a una reunión de energía del G20 en Houston la próxima semana.

Consultado sobre si estaría dispuesto a encontrarse con Putin en la cumbre de diciembre —en caso de que ambos líderes fueran invitados—, Zelensky respondió a la emisora alemana Deutsche Welle: “Sí, por supuesto. Tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras. Lo que le diga yo o lo que él quiera decirme no importa. No importa. Solo importa el resultado. El resultado es lo que cuenta”.

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Los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú y Kiev el fin de semana pasado y se reunieron con Putin y Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Los esfuerzos diplomáticos se aceleran

El fin de semana pasado, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú y se reunieron con Putin. Trump y el mandatario ruso también conversaron sobre la guerra a principios de esa semana, en una llamada telefónica de una hora que el Kremlin calificó como “extremadamente franca” y constructiva.

En la entrevista con Deutsche Welle, realizada el viernes en Canadá, Zelensky valoró la visita de Witkoff y Kushner como “una buena señal”, y subrayó la importancia de que ambos también hubieran pasado por Kiev. “Es un respeto hacia nuestra gente”, sostuvo.

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El presidente ucraniano anunció además que planea reunirse con Trump a finales de septiembre, en el marco del impulso de Washington por retomar los contactos directos entre Moscú y Kiev.

Ante una consulta sobre la posición de Ucrania de cara a una eventual negociación, Zelensky señaló: “Ucrania está ahora mucho más fuerte que el año pasado en el campo de batalla”.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Maxim Shipenkov/Pool vía REUTERS)

Rusia, afirmó, acumula cuantiosas pérdidas militares y paga un “alto precio” por “avances muy lentos en el frente”. “Por eso creemos que ahora tenemos una buena posición para negociar”, agregó.

Kiev indicó que las conversaciones podrían comenzar antes de que finalice este mes, aunque el Kremlin señaló el lunes que era “demasiado pronto” para definir un lugar o fechas. Las rondas previas de negociación fracasaron, la confianza entre las partes es escasa y ninguno de los dos bandos da señales de haber modificado sus posiciones.

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En los últimos meses, tanto Moscú como Kiev intensificaron los ataques de largo alcance sobre el territorio del otro, lo que derivó en la mayor cantidad de víctimas civiles desde los primeros días del conflicto.

Zelensky reiteró también su pedido a los aliados de Ucrania para que suministren más misiles interceptores que permitan neutralizar los ataques aéreos rusos. “Rusia produce hoy 140 misiles balísticos por mes. Entonces, según las reglas de la OTAN, si querés destruir 140, necesitás 280. Nunca vas a tener 280 misiles por mes”, declaró. Contar con 100 mensuales ya representaba “un desafío enorme”, añadió.