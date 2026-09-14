Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un cese mutuo de ataques a la infraestructura energética

Humo se eleva de una refinería petrolera tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026 (redes sociales/REUTERS/archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Ucrania y Rusia acordaron dejar de atacarse mutuamente la infraestructura energética, y atribuyó la suba mundial del precio del diésel principalmente a la guerra entre ambos países, y no a la situación en Irán.

“Ucrania acordó no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia acordó hacer lo mismo!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

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“La suba del precio del diésel en el mundo está causada sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania, no por Irán”, agregó.

Un pedido previo a Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras un almuerzo en Mar-a-Lago, Florida, el 28 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La declaración llega un día después de que Trump pidiera al presidente ucraniano Volodimir Zelensky frenar los ataques contra las refinerías de petróleo rusas y otra infraestructura utilizada para producir y distribuir diésel, al sostener que esos ataques están provocando una escasez global. El pedido se produjo luego de que el precio del diésel en Estados Unidos alcanzara un récord el viernes, superando por primera vez un promedio de 6 dólares el galón.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, consultado este lunes sobre el ataque ruso a un tren cerca de la frontera polaca, respondió que “cualquier llamado al régimen de Kiev a detener los ataques contra infraestructura económica civil solo puede ser bienvenido”, en una referencia directa al pedido de Trump. Al mismo tiempo, Peskov insistió en que las fuerzas rusas seguirán operando “en todo el territorio de Ucrania, como lo han estado haciendo, y lo seguirán haciendo”.

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Una tregua energética en medio de una fuerte escalada bélica

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

El anuncio de Trump se da en un contexto de escalada del conflicto que contrasta con el mensaje conciliador del presidente estadounidense.

El domingo, drones rusos alcanzaron un tren de pasajeros y un área cercana a un cruce fronterizo con Polonia, ataques que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó como una muestra de la “desesperación” del presidente ruso Vladimir Putin y de su intención de “sembrar miedo y terror”. “Rusia se vuelve cada vez más imprudente mientras continúa su terrible guerra contra Ucrania”, dijo Rutte en la sede política de la alianza en Bruselas, y prometió aumentar el apoyo a Kiev y reforzar las defensas de los 32 países miembros a lo largo de su extensa frontera oriental con Rusia. “Cree que puede impedirnos apoyar a Ucrania y socavar nuestra unidad. Está equivocado”, agregó sobre Putin.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, había advertido el domingo que Moscú parece dispuesta a intensificar en las próximas semanas su campaña contra las fronteras de Ucrania con países europeos, y no descartó que esa escalada llegue a afectar territorio polaco. Funcionarios polacos señalaron que informes de inteligencia, incluido un reporte de la CIA la semana pasada, sugieren que Rusia buscaría atacar puntos fronterizos e intensificar acciones de sabotaje dentro de países europeos como parte de un esfuerzo por desalentar el respaldo a Ucrania. Tusk dijo que consultará con sus aliados de la OTAN una eventual respuesta conjunta.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo por su parte que los ataques con drones cerca de la frontera polaca buscaban “claramente asustar a los países occidentales para que dejen de apoyar a Ucrania”. “Debemos demostrar que estamos con Ucrania y que no tenemos miedo”, afirmó.

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El rol de China e India

Peskov también mencionó la disposición de China y India a ayudar a mediar en un eventual acuerdo para poner fin a la guerra. El vocero del Kremlin dijo que el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, expresaron su voluntad de contribuir a una negociación durante reuniones recientes con Putin, en las que el mandatario ruso los puso al tanto de la situación en Ucrania. “Cualquier país puede usar su influencia sobre el régimen de Kiev para alentarlo a mostrar mayor flexibilidad”, sostuvo Peskov.