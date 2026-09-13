Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Una embarcación en el estrecho de Ormuz, visible cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 27 de agosto de 2026 (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

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La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque recibió el impacto de un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz. El incidente quedó registrado en la advertencia 134-26, que la UKMTO emitió el domingo.

El organismo situó el aviso inicial a las 23:00 UTC del 12 de septiembre y señaló que, por el momento, se desconoce la situación de la tripulación, la magnitud de los daños en la embarcación y las posibles consecuencias ambientales.

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La UKMTO recomendó a los buques que navegan por el estrecho de Ormuz extremar las precauciones y comunicar cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

La zona donde fue atacado el buque, en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)

El nuevo reporte surgió en paralelo al comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) relacionado a su operación en la región: las fuerzas militares estadounidenses desviaron 100 embarcaciones comerciales durante los primeros 60 días de la segunda fase del bloqueo marítimo contra el régimen de Irán“.

“Las fuerzas del CENTCOM reorientaron 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”, señaló el organismo militar, con sede en Florida, en un mensaje publicado el sábado 12 de septiembre.

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El comando castrense sostuvo que “los miembros del servicio militar estadounidense permanecen completamente enfocados en esta misión” y afirmó que “cero barcos han atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de Estados Unidos”.

La actual operación comenzó el 14 de julio, después de que el presidente Donald Trump diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego que firmó con Teherán el 17 de junio. La decisión respondió a la continuidad de los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en Ormuz.

Durante el primer bloqueo, entre el 13 de abril y el 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques e inhabilitaron nueve naves que no acataron las órdenes. También autorizaron el paso de más de 50 barcos con ayuda humanitaria, de acuerdo con cifras difundidas por CENTCOM. Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán volvieron a intensificarse desde el 30 de agosto, con nuevas consecuencias sobre la navegación y el mercado energético.

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Estados Unidos asistió a más de 1.000 buques mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las amenazas de Irán (@CENTCOM)

Ante la reciente escalada cercana al estrecho de Bab el-Mandeb, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la semana en 100,5 dólares por barril. Cabe recordar que antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, en febrero, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca del 20% del petróleo mundial.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado desde Irlanda que el conflicto con Irán terminará “justo después de las elecciones de medio término”, previstas para el 3 de noviembre, y sostuvo que luego “pronto caería el petróleo”.

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El presidente de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, planteó que no existe margen para avanzar en las conversaciones mientras Estados Unidos no acepte las exigencias de Teherán. “Hasta que la parte estadounidense no acepte todas las condiciones de Irán, el diálogo y la negociación no tienen ningún sentido”, afirmó el legislador iraní.

El régimen persa informó el sábado que tratará con Omán la definición de rutas marítimas temporales y seguras para el tránsito comercial por Ormuz. La reunión está prevista para el lunes en Mascate y contará con la participación de los países árabes del golfo Pérsico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin reportó que el país no enviará ningún delegado a la reunión y vinculó su decisión con los ataques contra infraestructuras registrados en distintos puntos de la región del Golfo.

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La cartera sostuvo que la seguridad y la estabilidad regionales “no pueden preservarse mediante una política de apaciguamiento”. También reclamó que Ormuz permanezca abierto al tránsito marítimo sin “discriminación, tasas ni permisos”.