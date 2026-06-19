El Salvador

Los productores de leche fresca piden un etiquetado que diferencie los lácteos reconstituidos en El Salvador

La gremial PROLECHE solicitó a las autoridades una rotulación visible tras la reforma aprobada este 18 de junio, que habilita vender derivados hechos con polvo mezclado o recombinado

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Los productores de leche fresca en El Salvador piden un etiquetado claro para diferenciar la leche fresca de la leche reconstituida. (foto: MAG)
Los productores de leche fresca en El Salvador piden un etiquetado claro para diferenciar la leche fresca de la leche reconstituida. (foto: MAG)

Productores de leche fresca en El Salvador solicitaron a las autoridades la implementación de un etiquetado claro que permita diferenciar la leche fresca de la reconstituida, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos. La modificación, aprobada este 18 de junio de 2026, elimina la prohibición, vigente desde 1960, de comercializar leche, crema y quesos elaborados mediante la reconstitución o recombinación de leche en polvo.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la producción nacional y el derecho de los consumidores a recibir información clara y transparente. Según PROLECHE, la reforma requiere respuestas sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización.

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El comunicado señala que los productores de leche fresca reconocen la importancia de que la industria cuente con herramientas para responder a las demandas del mercado, pero advierten que cualquier cambio en el marco regulatorio debe considerar el impacto sobre los miles de productores que sostienen la producción local. PROLECHE cuestiona qué medidas concretas se implementarán para fortalecer al sector nacional frente a la eventual preferencia de la industria por la leche en polvo, que podría limitar la compra de leche fresca producida en el país.

Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
PROLECHE expresó preocupación por el impacto de la reforma sobre la producción nacional y por el derecho de los consumidores a recibir información clara y transparente. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la sesión plenaria del 18 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma con 57 votos a favor y tres en contra. La enmienda elimina la parte del artículo 21 de la ley que prohibía la comercialización de productos lácteos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo. Se mantiene, no obstante, la prohibición de comercializar productos adulterados, disposición que ya estaba vigente. El decreto aprobado argumenta que la reforma busca armonizar la normativa salvadoreña con regulaciones técnicas centroamericanas, aumentar la competencia y asegurar el abastecimiento nacional de productos lácteos.

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Ante el pleno legislativo se propuso que los productos lácteos elaborados total o parcialmente con leche en polvo deban indicarlo de forma clara y visible en su etiquetado, para que los consumidores puedan diferenciar entre leche fresca y reconstituida. Sin embargo, la propuesta solo obtuvo tres votos y no fue incorporada en la reforma final, lo que ha generado inquietud en el sector productor y entre asociaciones de consumidores sobre la transparencia y el derecho a la información.

La reforma fue impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para plantear la necesidad de eliminar obstáculos a la comercialización de productos lácteos y de armonizar la legislación con el resto de la región. No obstante, representantes del sector ganadero señalaron que la iniciativa se aprobó sin consultar a los productores nacionales y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar para la sostenibilidad y el crecimiento del sector productor local.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 18 de junio con 57 votos a favor y tres en contra la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos./ (Jessica Cortesía)
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 18 de junio con 57 votos a favor y tres en contra la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos./ (Jessica Cortesía)

El pronunciamiento de PROLECHE subraya la importancia de la confianza del consumidor, que depende de la existencia de sistemas sólidos de vigilancia para garantizar que se cumpla la normativa y los estándares de calidad. La asociación insiste en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca y reclama mecanismos de supervisión y control que permitan verificar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad y etiquetado establecidos.

El sector productor exige respuestas claras sobre cómo se fortalecerá la producción nacional ante el uso de leche en polvo, cómo se garantizará la transparencia para el consumidor y qué mecanismos de control se implementarán para asegurar el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la reforma ya permite la venta en el país de productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios e inocuidad establecidos.

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