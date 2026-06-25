Costa Rica

Presidenta Laura Fernández destaca control de inflación y anuncia ofensiva contra contrabando y evasión en Costa Rica

La mandataria destacó el crecimiento de las exportaciones, además de anunciar una ofensiva legal y tecnológica contra el contrabando y la evasión fiscal, sectores que afectan las finanzas públicas y la confianza ciudadana

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La presidenta Laura Fernández Delgado expuso los resultados económicos del país y detalló nuevas estrategias contra la evasión fiscal durante la conferencia en Casa Presidencial. Crédito: Transmisión Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández Delgado expuso los resultados económicos del país y detalló nuevas estrategias contra la evasión fiscal durante la conferencia en Casa Presidencial. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció nuevas medidas para fortalecer el control económico y fiscal del país. La mandataria resaltó que Costa Rica mantiene el primer lugar de la OCDE en control de inflación y crecimiento de exportaciones, e informó sobre una estrategia integral para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Según datos presentados por Fernández durante su conferencia de presa semanal, el país registra una deflación de -1,6 % a abril de este año, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) experimenta un aumento del 4,4 %. En el rubro de alimentos, Costa Rica muestra una inflación alimentaria de -3,9 %, en contraste con el 4 % de la OCDE, de acuerdo con el índice de precios al consumidor más reciente.

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La mandataria también celebró el desempeño del sector exportador. De enero a mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron 9,535 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025. “Este crecimiento se sigue traduciendo en bienestar para todas las regiones de Costa Rica. Cada vez que una empresa exporta, posiciona al país y genera nuevas oportunidades”, afirmó Fernández.

Primer plano de manos contando billetes costarricenses sobre una mesa. Hay montones de arroz, maíz, una botella con la etiqueta 'PETRÓLEO' y el logo del Banco Central de Costa Rica.
Costa Rica mantiene la inflación más baja de la OCDE, con un registro de menos 1,6 % a abril de 2026, según datos oficiales presentados por el Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos más destacados en las exportaciones se encuentran equipo médico y de precisión, junto con el sector agrícola y la industria alimentaria. La presidenta subrayó además el reconocimiento internacional recibido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), premiado como la entidad favorita de Centroamérica y Sudamérica por Baxter Media, así como el galardón Women Inspira otorgado por el medio español La Razón.

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En materia de seguridad fiscal, Fernández advirtió sobre el impacto negativo del contrabando y la evasión en las finanzas nacionales. De acuerdo con las cifras oficiales, el contrabando de tabaco representa cerca del 55 % del mercado local y el de licores alcanza porcentajes similares. El monto estimado por evasión y contrabando equivale al 5.66 % del Producto Interno Bruto, lo que supone más de 2.6 billones de colones desviados de recursos públicos.

La presidenta remarcó que “Costa Rica no necesita más impuestos, sino que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos”. Anunció reformas legales para endurecer las sanciones y mejorar los mecanismos de inspección, como la incorporación de tecnologías de detección desarrolladas en Israel y la designación de una nueva directora para la Policía de Control Fiscal.

Fernández reiteró la importancia de la eficiencia en la recaudación y el gasto público. “El que le roba al fisco le roba a los costarricenses”, sostuvo durante la conferencia. Además, enfatizó que el Ejecutivo solicitará recortes presupuestarios a todos los poderes del Estado y promoverá un uso más racional de los fondos asignados.

Un escritorio de madera clara con un expediente abierto, fajos de billetes de colones costarricenses, una calculadora y unas gafas.
El Ejecutivo solicitó recortes presupuestarios a todos los poderes del Estado, como parte de una política orientada a optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar mayor eficiencia en el gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito productivo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el registro de tres nuevas moléculas para el control de plagas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agrícola y resguardar la seguridad alimentaria. Entre los avances, se destaca la aprobación de un fungicida para el manejo de la sigatoka en banano y un insecticida de nueva generación para cultivos menores como berenjena y chile.

La presidenta Laura Fernández Delgado concluyó su intervención semanal llamando a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de leyes clave para combatir la criminalidad y la evasión, y reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos.

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