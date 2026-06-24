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Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

El actor detalla en su próximo libro de memorias, “Bloodlines”, una crisis de salud que lo llevó a sufrir dolor crónico

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Joe Manganiello habla por primera vez de su grave crisis de salud.
Joe Manganiello habla por primera vez de su grave crisis de salud.

Joe Manganiello dio a conocer detalles sobre un complejo problema de salud que enfrentó durante un periodo de siete años y que incluyó una intervención médica considerada de carácter vital.

La información fue compartida en el contexto de la promoción de su próximo libro de memorias, Bloodlines, donde aborda por primera vez públicamente esta etapa de su vida.

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De acuerdo con el material promocional del libro, el actor, de 49 años, experimentó una serie de enfermedades relacionadas con el sistema autoinmune que afectaron distintos órganos, incluyendo la piel, la tiroides, los ojos, los pulmones y el sistema digestivo.

Estas condiciones habrían derivado en un proceso prolongado marcado por dolor crónico y complicaciones médicas continuas.

Joe Manganiello padeció una enfermedad autoinmune que afectó varios de sus órganos. REUTERS/Ronda Churchill
Joe Manganiello padeció una enfermedad autoinmune que afectó varios de sus órganos. REUTERS/Ronda Churchill

El actor, conocido por producciones como Magic Mike XXL, atravesó este periodo mientras enfrentaba lo que se describe como una crisis de salud sostenida en el tiempo, durante la cual los especialistas no lograron identificar una explicación única para el conjunto de síntomas.

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Según el comunicado editorial, el proceso incluyó una intervención quirúrgica de carácter urgente que resultó en la amputación de un órgano como medida para preservar su vida.

“Estuvo plagado de dolor crónico, una amputación de órgano que le salvó la vida, una crisis existencial y una prolongada lucha por la supervivencia que dejó a los médicos con pocas respuestas y ninguna explicación clara”, dice el texto.

Joe Manganiello tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un órgano que comprometía su vida. REUTERS/Danny Moloshok
Joe Manganiello tuvo que someterse a una cirugía para extirpar un órgano que comprometía su vida. REUTERS/Danny Moloshok

Durante esos años, Joe Manganiello también habría experimentado dificultades asociadas al manejo clínico tradicional de su condición.

Según la sinopsis del libro, la falta de respuestas médicas claras lo llevó a explorar alternativas fuera de los enfoques convencionales, incluyendo prácticas espirituales y culturales no tradicionales.

En ese contexto, el actor habría investigado desde rituales y mitologías antiguas hasta registros genealógicos familiares, como parte de un proceso personal más amplio.

Es así que la búsqueda incluyó el estudio de su historia familiar, donde habría identificado antepasados vinculados a episodios históricos como el genocidio armenio, así como antecedentes de enfermedades crónicas dentro de su árbol genealógico.

El libro Bloodlines aborda esta experiencia como un recorrido que combina elementos de salud, identidad y herencia familiar.

En su libro, Joe Manganiello no solo habla de su enfermedad, sino de las experiencias que lo han formado hasta hoy. REUTERS/Danny Moloshok
En su libro, Joe Manganiello no solo habla de su enfermedad, sino de las experiencias que lo han formado hasta hoy. REUTERS/Danny Moloshok

La publicación explora, según su descripción oficial, temas como la masculinidad, la fe, la ambición y la construcción de la identidad personal en el contexto de una enfermedad prolongada.

“Más que unas memorias sobre una crisis médica, es un relato profundo de lo que sucede cuando la vida que has construido ya no puede contener la verdad de lo que llevas dentro”.

El texto describe el libro como un relato en el que se examinan las consecuencias de una crisis de salud prolongada y el proceso de adaptación a sus efectos.

El lanzamiento de Bloodlines está programado para el 13 de octubre, fecha en la que estará disponible en librerías. La obra representa la primera vez que Joe Manganiello aborda públicamente este episodio de su vida en detalle.

En el plano personal, el actor mantiene una relación con la actriz Caitlin O’Connor, conocida por su participación en la serie Two and a Half Men.

Joe Manganiello comenzó una relación con Caitlin O'Connor en 2023. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)
Joe Manganiello comenzó una relación con Caitlin O'Connor en 2023. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La pareja comenzó a ser vinculada en septiembre de 2023 y oficializó su relación en diciembre del mismo año. Posteriormente, anunciaron su compromiso en octubre de 2025, aunque la propuesta de matrimonio habría ocurrido meses antes, en junio.

Manganiello estuvo casado anteriormente con la actriz Sofía Vergara. Ambos anunciaron su separación en julio de 2023, tras siete años de matrimonio.

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