Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

La transformación física para Marvel marcó un punto de inflexión en la carrera de Chris Pratt

La transformación física para Marvel marcó un punto de inflexión en la carrera de Chris Pratt, que dejó atrás la imagen del actor cómico de Parks and Recreation para incorporarse a Guardianes de la Galaxia, según reconstruyó Hello Magazine.

Pratt ganó peso para interpretar a Andy Dwyer y después perdió unos 27 kilos en seis meses para encarnar a Star-Lord. El proceso incluyó cambios en la alimentación, abandonar las bebidas alcoholicas, más agua, entrenamiento regular y el apoyo de un entrenador personal y un nutricionista.

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Durante años, el actor estadounidense vinculó su perfil cómico con su aspecto físico. Según Hello Magazine, en una declaración recogida por The Independent, recordó: “Poco a poco me di cuenta de que cuanto más me transformaba en un personaje un poco más payasesco, más gordo y sudoroso, más risas conseguía, y fue entonces cuando, mientras seguía intentando orientar mi carrera y pagar las facturas, pensé: ‘Tal vez este sea mi nicho, tal vez así es como me pagan, interpretando a este tipo’”.

Chris Pratt dejó atrás su imagen de actor cómico de "Parks and Recreation" al incorporarse a "Guardianes de la Galaxia" (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Pratt integró el elenco de Parks and Recreation entre 2009 y 2015. En 2022 dijo a Men’s Health, según recogió Hello Magazine, que durante esa etapa estaba “bastante poco saludable”.

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También repasó sus hábitos alimentarios de aquellos años. “No puedo creer que me comiera cinco hamburguesas con queso para el almuerzo. Vivía en un estado constante de ‘Oh, Dios. Estoy muy enfermo. He comido muchísimo’. Y esa era la felicidad en aquel momento”, afirmó.

Más allá del peso, el actor dijo que esa situación ya afectaba su salud. “Tenía problemas de salud graves que me afectaban mucho. Es malo para el corazón, la piel, el organismo y el espíritu”, señaló en esas mismas declaraciones.

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Los cambios físicos antes de su salto a Marvel

Chris Pratt atravesó variaciones de peso antes de su fichaje por "Guardianes de la Galaxia" (MARVEL)

Antes de su fichaje por Guardianes de la Galaxia, Pratt ya había atravesado variaciones de peso por exigencias de otros papeles. Mientras seguía en la comedia televisiva, se puso en forma para interpretar a un jugador de béisbol en Moneyball en 2011 y a un operador de los Navy SEAL de Estados Unidos un año después en Zero Dark Thirty.

El propio actor resumió ese proceso en declaraciones a Men’s Health. “Había ido y venido, perdí peso para Moneyball, volví a engordar, luego adelgacé para Zero Dark Thirty, y luego lo recuperé todo de nuevo para Andy”, dijo. Ese ciclo derivó en una decisión más estable. Tras ver Zero Dark Thirty, contó: “Voy a ponerme en forma y nunca voy a estar gordo de nuevo”.

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Cómo se preparó para interpretar a Star-Lord

El cambio decisivo llegó en 2013, cuando Marvel lo eligió para interpretar a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, estrenada en 2014. Antes de esa preparación, el actor rondaba los 136 kilos y perdió aproximadamente 27 kilos en seis meses para asumir el papel.

La preparación física de Chris Pratt fue parte del proceso para protagonizar "Guardianes de la Galaxia" (@prattprattpratt)

Pratt mostró parte de ese proceso en una foto de gimnasio publicada en Instagram en julio de 2013, donde reveló que llevaba seis meses sin cerveza. Más tarde contó en una entrevista en video para Men’s Health que fue la transformación más difícil de su carrera “porque yo era quien tenía que recorrer mayor distancia”.

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Según Hello Magazine, el plan incluyó el trabajo con un entrenador personal y un nutricionista. También rehízo su dieta, tomó mucha agua y se entrenó de forma regular con natación, boxeo y kickboxing.

El actor explicó que el ajuste no se basó en comer menos, sino en cambiar qué comía. En declaraciones a People Magazine recogidas por Hello Magazine, afirmó: “De hecho, perdí peso comiendo más, pero comiendo los alimentos adecuados, alimentos saludables, así que cuando terminé la película, mi cuerpo no había estado en modo de inanición”.

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De actor cómico a figura del cine de acción

Después de esa película, Pratt consolidó una nueva etapa en franquicias de gran alcance. En 2015 se sumó a Jurassic World y encarnó a Owen Grady, exveterano de la Marina de Estados Unidos y cuidador de velocirraptores, papel que mantuvo en dos entregas más hasta 2022.

El personaje de Owen Grady se desempeñó como cuidador de velocirraptores en "Jurassic World"

Para esa etapa contó con el entrenador británico Simon Waterson, que lo ayudó a desarrollar y sostener masa muscular para esos filmes. Según Hello Magazine, Waterson dijo a Inside Hook: “Había una pista donde trabajábamos y donde yo preparaba una serie de ejercicios de agilidad basados ​​en las secuencias de la película”.

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El salto físico también tuvo continuidad dentro del universo cinematográfico de Marvel. Tras el éxito de la primera Guardianes de la Galaxia, Pratt volvió para la secuela de 2017; participó en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, y regresó en 2023 para cerrar la trilogía con la tercera película.

Chris Pratt regresó en 2023 para cerrar la trilogía de "Guardianes de la Galaxia" con la tercera película (Marvel Studios)

En esa entrega mantuvo la figura atlética que había construido para el personaje, en una etapa en la que compartió escenas con Dave Bautista. Hello Magazine presenta esa evolución como el cambio que afianzó su paso al cine de acción.

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El actor también asumió otros papeles del género, entre ellos The Terminal List: Dark Wolf, en el que retomó su papel televisivo de 2022 como el teniente James Reece, miembro de los Navy SEAL. La serie The Terminal List volverá con una segunda temporada en octubre de 2026, según Hello Magazine.

La imagen que Pratt construyó a partir de su etapa en Marvel seguirá ligada a los papeles de acción que ampliaron su espacio en Hollywood.