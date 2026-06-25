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‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

La serie contará con una primera temporada de 10 episodios para HBO Max

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HBO Max da luz verde a una nueva serie de Hora de Aventura protagonizada por la Dulce Princesa y Marceline. (Captura de video)
HBO Max da luz verde a una nueva serie de Hora de Aventura protagonizada por la Dulce Princesa y Marceline. (Captura de video)

En el marco del Festival Internacional de Animación de Annecy, se anunció la producción de una nueva serie derivada del universo de Hora de Aventura titulada Adventure Time: Bubblegum and Marceline.

La serie ha recibido una orden directa de 10 episodios por parte de HBO Max, en colaboración con Cartoon Network Studios.

El anuncio se realizó el miércoles durante una presentación conjunta de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe en el marco del festival Annecy International Animation Film Festival.

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La nueva producción se suma a otras expansiones recientes de la franquicia, como Hora de Aventura: Fionna and Cake y Adventure Time: Distant Lands, también desarrolladas para plataformas de streaming.

Cartoon Network
Dulce Princesa y Marceline tendrán su propio spin-off.

De acuerdo con la sinopsis compartida, la serie seguirá a los personajes de la Dulce Princesa y Marceline la Reina Vampiro en un recorrido por distintas regiones del mundo de Ooo.

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En su trayecto, las protagonistas se encontrarán con personajes ya conocidos dentro de la franquicia, así como con nuevas amenazas. La narrativa está planteada como una historia que se desarrollará a lo largo de varios episodios, con continuidad entre ellos, en línea con producciones previas del universo de Hora de aventura.

La producción cuenta con Adam Muto como showrunner y productor ejecutivo. Muto, vinculado de manera prolongada a la franquicia, también ha ocupado roles creativos en desarrollos anteriores de la serie principal y sus derivados.

Durante la presentación en Annecy, representantes de las compañías involucradas ofrecieron declaraciones sobre la continuidad del universo animado.

Amy Gravitt, ejecutiva de programación de comedia en HBO y HBO Max, señaló que la nueva serie forma parte de la expansión del universo narrativo iniciado por la serie original.

Adventure Time: Bubblegum and Marceline se suma a los proyectos derivados de Hora de aventura. (Captura de video)
Adventure Time: Bubblegum and Marceline se suma a los proyectos derivados de Hora de aventura. (Captura de video)

Por su parte, Sam Register destacó la continuidad del trabajo conjunto entre los estudios implicados y la plataforma de streaming. Adam Muto indicó que la producción se centra en los personajes de Bubblegum y Marceline dentro del marco del universo ya establecido.

Las protagonistas de la nueva serie han sido figuras recurrentes en la franquicia desde la emisión original de Hora de aventura. Su relación fue explorada a lo largo de varias temporadas y se consolidó narrativamente en la décima temporada de la serie original, emitida en 2018, donde se representó un vínculo afectivo entre ambas.

Posteriormente, su presencia se mantuvo en producciones derivadas y en contenidos adicionales del universo de la franquicia.

El proyecto fue aprobado con una orden directa de producción aproximadamente dos meses antes del anuncio en Annecy y actualmente se encuentra en fase de escritura.

El guion de 'Adventure Time: Bubblegum and Marceline' aún se encuentra en fase de desarrollo. (Captura de video)
El guion de 'Adventure Time: Bubblegum and Marceline' aún se encuentra en fase de desarrollo. (Captura de video)

Según la información disponible, la serie continuará expandiendo el universo de Ooo mediante historias interconectadas entre episodios, siguiendo un formato narrativo similar al de otras producciones recientes de la franquicia.

El anuncio de Adventure Time: Bubblegum and Marceline formó parte de una presentación más amplia en la que se mostraron avances de otros proyectos de animación en desarrollo.

Entre ellos se incluyeron contenidos vinculados a diferentes estudios asociados a Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios, algunos de los cuales se encuentran en distintas etapas de producción.

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