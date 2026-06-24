Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

Luchando con su pasado tras una vida de crimen y asesinatos, Robin Hood se encuentra gravemente herido tras una batalla que pensaba que sería la última. (Créditos: A24)

El actor Hugh Jackman ha descrito como la experiencia más exigente de su carrera una de las secuencias de combate de The Death of Robin Hood (La muerte de Robin Hood), el nuevo film dirigido por Michael Sarnoski, una reinterpretación oscura y violenta del legendario arquero de Sherwood.

La producción, que se estrena en agosto de 2026 en países de América Latina, propone una versión radicalmente distinta del héroe medieval: un Robin Hood envejecido, atribulado por la culpa y las consecuencias de una vida de asesinatos, lejos del ladrón noble que popularizaron versiones anteriores del cine.

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En entrevista con PEOPLE, Jackman, de 57 años, explicó que una de las secuencias de combate más intensas del filme fue también la más agotadora de toda su trayectoria.

“Esa fue la cosa más difícil que he hecho”, afirmó el actor, al referirse a una pelea cuerpo a cuerpo filmada en condiciones extremas de frío, noche y barro. Su oponente fue el personaje interpretado por Elijah Ungvary.

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Jackman destacó la “extraña intimidad” que surge en las peleas cuerpo a cuerpo en pantalla.(Captura de video)

“Hay una extraña intimidad en el combate cuerpo a cuerpo y la brutalidad de esto”, explicó el actor al medio. La fatiga fue tal que incluso el propio cansancio terminó incorporándose a la escena, reforzando el realismo del enfrentamiento.

“Si hubieras visto otra película, podríamos haber parecido amantes”, recordó Jackman sobre la cercanía física entre los personajes.

Otro factor que complicó el rodaje fue el equipo de combate de su personaje que pesaba aproximadamente 90 kilos. “He hecho muchas secuencias así en mi carrera; pero nada me preparó para lo duras que fueron estas escenas”, señaló también a Fox News.

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El actor protagoniza un violento enfrentamiento en el barro, filmado bajo condiciones extremas de frío y noche. (A24)

Una versión oscura y violenta de Robin Hood

A diferencia de adaptaciones anteriores protagonizadas por actores como Kevin Costner o Russell Crowe, The Death of Robin Hood presenta una visión mucho más cruda del personaje. La película evita la figura del héroe idealizado y apuesta por un enfoque más humano y moralmente ambiguo.

Según el director Michael Sarnoski, el objetivo fue alejarse del mito romántico del ladrón que roba a los ricos para dar a los pobres, para construir en cambio a un hombre destruido por su propio pasado.

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En este nuevo enfoque, Robin Hood es un guerrero envejecido que carga con “las heridas, el arrepentimiento y las consecuencias de su violencia”, como ha descrito el propio Jackman al hablar del personaje.

El film también se aleja de la acción estilizada típica del género. Las peleas no buscan espectacularidad, sino incomodidad y realismo.

El film plantea una visión cruda del mito, centrada en la culpa y las consecuencias de la violencia.(A24)

Tras su estreno en Estados Unidos, la película recibió reacciones mixtas pero mayoritariamente positivas entre la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, The Death of Robin Hood alcanzó un 66% de aprobación, con 125 reseñas recopiladas.

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“Cambia la aventura heroica por ultraviolencia, esta versión sombría de la leyenda de Robin Hood podría necesitar más ligereza en su carcaj, pero acierta al explorar la humanidad compleja detrás del héroe popular”, señala el consenso crítico.

Algunos analistas destacan precisamente esa tensión: mientras el film es valorado por su ambición narrativa y su retrato psicológico del personaje, también se le critica la falta de momentos de respiro dentro de su tono predominantemente sombrío.

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