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Cómo activar el modo Las Guerreras K-pop en WhatsApp por su primer aniversario

Los usuarios pueden agregar Golden o Soda Pop a su tono de llamadas o personalizar a Meta AI para que adquiera un tono similar a Rumi

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Esta película se encuentra disponible en Netflix y ha sido nominada a dos premios Oscar. (Netflix)
Esta película se encuentra disponible en Netflix y ha ganado dos premios Oscar. (Netflix)

Ha pasado ya un año desde que K-pop Demon Hunters (conocida en español como Las guerreras K-pop) llegó en las pantallas de Netflix. Las pegadizas canciones, la animación y la historia del grupo HUNTR/X siguen resonando en el corazón de millones de fanáticos en todo el planeta.

Si eres de los que todavía no puede superar esta película, puedes celebrar este primer aniversario llevando a Rumi, Mira, Zoey y todo el universo directamente a WhatsApp.

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Activar el “Modo Las Guerreras K-pop” en WhatsApp es un proceso manual, creativo y divertido que aprovecha las herramientas de inteligencia artificial y personalización de la app.

Los usuarios pueden activar este modo siguiendo las configuraciones ya presentes en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los usuarios pueden activar este modo siguiendo las configuraciones ya presentes en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Crea tus propias imágenes con Meta AI

El primer paso para esta transformación es obtener las mejores imágenes. Gracias a Meta AI, el asistente integrado de WhatsApp (ubicado en el ícono del círculo azul y morado), puedes generar ilustraciones exclusivas.

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Solo necesitas iniciar un chat con la inteligencia artificial y usar comandos (prompts) creativos. Por ejemplo, puedes escribirle: “Crea una ilustración de un grupo de chicas inspiradas en Las guerreras K-pop con vestuario futurista”, o “Genera una foto de un grupo musical femenino de K-pop en actitud de combate, al estilo anime”. Guarda tus favoritas en la galería, las necesitarás más adelante.

Chatea con Rumi y las demás protagonistas

¿Te imaginas poder conversar con tu personaje favorito de la película? Meta AI también te permite jugar con su personalidad. Puedes pedirle al asistente que actúe como una de las chicas de HUNTR/X.

Si eres fan de la líder del grupo, simplemente envíale este mensaje a la inteligencia artificial: “Adopta la personalidad de Rumi, personaje animado de Las guerreras K-pop. Eres segura, ambiciosa, decidida y asumes el rol de hermana mayor del grupo”. A partir de ese momento, la IA te responderá con toda la actitud y el carisma que caracterizan a Rumi, contándote curiosidades de la trama o detalles de sus misiones.

Rumi es la protagonistas de esta película y la líder de HUNTR/X. (Netflix)
Rumi es la protagonistas de esta película y la líder de HUNTR/X. (Netflix)

Transforma tus chats con el estilo HUNTR/X

Ahora toca darle un lavado de cara a tus conversaciones. Para cambiar el fondo de pantalla y que tus chats respiren la estética de la película, sigue esta ruta:

  1. Ve a los Ajustes de WhatsApp.
  2. Ingresa a la sección de Chats y luego a Fondo de pantalla.
  3. Selecciona la opción para buscar en tu galería.
  4. Elige una de las increíbles imágenes que creaste previamente con Meta AI. Ajusta el tamaño, el brillo.
  5. Guarda los cambios.

Personaliza tus notificaciones para que suenen a puro K-pop

El toque final para que el “Modo K-pop Demon Hunters” esté completo es el sonido. ¿Qué mejor que recibir un mensaje al ritmo de Soda Pop o Golden?

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como un pájaro carpintero. (WhatsApp)
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como al ritmo de Golden. (WhatsApp)

Para hacerlo, primero asegúrate de tener descargada en tu dispositivo tu canción favorita del filme. Luego, dirígete a los Ajustes de WhatsApp, selecciona Notificaciones y toca en Tono de notificación. Desplázate hasta el final de la lista de sonidos, elige “Agregar tono” y busca el archivo de audio que descargaste.

El fenómeno detrás de Las Guerreras K-pop

Desde su estreno, Las Guerreras K-pop ha redefinido el éxito del streaming, acumulando más de 600 millones de visualizaciones y coronándose como el título original más visto en la historia de Netflix. Su impacto es innegable: es la única producción que ha permanecido un año consecutivo en el Top 10 Global, dominando listas en 93 países y alcanzando el primer lugar en 76.

Pero su huella cultural trasciende la pantalla. El filme conectó a distintas generaciones y rompió récords musicales. El reporte “El año en búsquedas 2025” de Google lo ratifica: fue la película más buscada, la segunda tendencia general y posicionó tres canciones en el Top 10.

Para coronar su éxito global, sus personajes ocuparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más solicitados. Un hito cultural inigualable y rotundo.

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