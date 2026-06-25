Adelantan estudio sobre posible incidencia de tracoma en Darién y en las comarcas indígenas de Panamá

La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual. (OPS)

Panamá adelanta un estudio para detectar la posible incidencia del tracoma en la provincia de Darién y en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

La metodología a utilizar durante el estudio contempla la aplicación de encuestas, además del levantamiento de información en áreas específicas, principalmente en comunidades identificadas donde puedan existir condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento básico, indicó en una nota el Ministerio de Salud.

La entidad gubernamental y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron hace unos meses un encuentro técnico con miras a iniciar un estudio de línea base que permita identificar si Panamá registra incidencia de casos de tracoma, especialmente en las tres regiones priorizadas: la provincia de Darién y las comarcas indígenas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

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Durante la jornada se marcó, según la información oficial, el primer paso para desarrollar una investigación en donde se determine la presencia de esta enfermedad infecciosa en áreas específicas del territorio panameño.

Muriel Rodríguez, técnica médica de la Sección de Adultos de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, explicó en su oportunidad que el trabajo se realizará de manera articulada entre la Sección de Niñez y Adolescencia, la Sección de Adultos y el Departamento de Epidemiología, con el objetivo de detectar oportunamente posibles casos y frenar cualquier incidencia de tracoma.

Los pueblos indígenas enfrentan barreras históricas y estructurales que dificultan su acceso a la atención médica, señala la OPS. (Foto de Luis ACOSTA/AFP)

El tracoma es una enfermedad que está asociada a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables.

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Desafortunadamente, los pueblos indígenas de la región, y Panamá no escapa a esa realidad, enfrentan barreras históricas y estructurales que dificultan su acceso a la atención médica entendida desde la perspectiva biomédica y occidental, señala la OPS.

Para el organismo internacional, el sector de la salud promueve cambios en los comportamientos relacionados con la higiene facial y el manejo del ambiente, así como la prescripción de tratamientos con administración masiva de antibióticos y, en algunos casos, el recurso a la cirugía practicada desde una perspectiva biomédica y occidental.

La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual, señala por su parte una información del Ministerio de Salud.

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El tracoma, siempre según la Organización Panamericana de la Salud, se propaga por el contacto con la secreción de los ojos o de la nariz de una persona infectada. De igual manera, las vías de transmisión pueden ser las manos, la ropa, las toallas y los insectos.

Autoridades advierten que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres. (OPS)

En los países en desarrollo las moscas atraídas por los ojos también son un medio de transmisión. El tracoma es una de las 30 afectaciones que la Iniciativa de Eliminación de la OPS se ha propuesto erradicar en la región de las Américas para el 2030.

Advierte que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres.

La Organización Panamericana de la Salud manifiesta que los roles de género, como la carga desproporcionada del cuidado familiar, la limitada autonomía para tomar decisiones sobre su salud, las restricciones de movilidad, el acceso desigual a la educación, las normas culturales excluyentes, la escasa disponibilidad de información y la falta de servicios básicos -incluido el acceso limitado y tardío a la atención médicas- hacen que las mujeres sean especialmente vulnerables a esta y a otras enfermedades tropicales desatendidas.

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