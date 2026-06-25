Panamá

Adelantan estudio sobre posible incidencia de tracoma en Darién y en las comarcas indígenas de Panamá

La enfermedad es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo y es provocada por una bacteria que puede causar una infección de transmisión sexual

Guardar
Google icon
La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual. (OPS)
La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual. (OPS)

Panamá adelanta un estudio para detectar la posible incidencia del tracoma en la provincia de Darién y en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

La metodología a utilizar durante el estudio contempla la aplicación de encuestas, además del levantamiento de información en áreas específicas, principalmente en comunidades identificadas donde puedan existir condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento básico, indicó en una nota el Ministerio de Salud.

La entidad gubernamental y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvieron hace unos meses un encuentro técnico con miras a iniciar un estudio de línea base que permita identificar si Panamá registra incidencia de casos de tracoma, especialmente en las tres regiones priorizadas: la provincia de Darién y las comarcas indígenas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan.

PUBLICIDAD

Durante la jornada se marcó, según la información oficial, el primer paso para desarrollar una investigación en donde se determine la presencia de esta enfermedad infecciosa en áreas específicas del territorio panameño.

Muriel Rodríguez, técnica médica de la Sección de Adultos de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, explicó en su oportunidad que el trabajo se realizará de manera articulada entre la Sección de Niñez y Adolescencia, la Sección de Adultos y el Departamento de Epidemiología, con el objetivo de detectar oportunamente posibles casos y frenar cualquier incidencia de tracoma.

Mujeres indígenas Guna preparan comida en la isla de Carti Sugdupu, en la Comarca Indígena Guna Yala, Panamá, en el Mar Caribe, el 29 de agosto de 2023 (Foto de Luis ACOSTA/AFP)
Los pueblos indígenas enfrentan barreras históricas y estructurales que dificultan su acceso a la atención médica, señala la OPS. (Foto de Luis ACOSTA/AFP)

El tracoma es una enfermedad que está asociada a condiciones de limitado acceso a agua potable, deficiencias en saneamiento e higiene, factores que aumentan el riesgo en poblaciones vulnerables.

PUBLICIDAD

Desafortunadamente, los pueblos indígenas de la región, y Panamá no escapa a esa realidad, enfrentan barreras históricas y estructurales que dificultan su acceso a la atención médica entendida desde la perspectiva biomédica y occidental, señala la OPS.

Para el organismo internacional, el sector de la salud promueve cambios en los comportamientos relacionados con la higiene facial y el manejo del ambiente, así como la prescripción de tratamientos con administración masiva de antibióticos y, en algunos casos, el recurso a la cirugía practicada desde una perspectiva biomédica y occidental.

La enfermedad constituye un problema de salud pública en 20 países y provoca ceguera o discapacidad visual, señala por su parte una información del Ministerio de Salud.

El tracoma, siempre según la Organización Panamericana de la Salud, se propaga por el contacto con la secreción de los ojos o de la nariz de una persona infectada. De igual manera, las vías de transmisión pueden ser las manos, la ropa, las toallas y los insectos.

Autoridades advierten que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres. (OPS)
Autoridades advierten que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres. (OPS)

En los países en desarrollo las moscas atraídas por los ojos también son un medio de transmisión. El tracoma es una de las 30 afectaciones que la Iniciativa de Eliminación de la OPS se ha propuesto erradicar en la región de las Américas para el 2030.

Advierte que el riesgo de ceguera por tracoma en las mujeres es hasta cuatro veces mayor que en los hombres.

La Organización Panamericana de la Salud manifiesta que los roles de género, como la carga desproporcionada del cuidado familiar, la limitada autonomía para tomar decisiones sobre su salud, las restricciones de movilidad, el acceso desigual a la educación, las normas culturales excluyentes, la escasa disponibilidad de información y la falta de servicios básicos -incluido el acceso limitado y tardío a la atención médicas- hacen que las mujeres sean especialmente vulnerables a esta y a otras enfermedades tropicales desatendidas.

Temas Relacionados

TracomaEnfermedadCegueraPanamáDariénComarcasIndígenasEstudio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: “Crucitas ya no aguanta más”, advierte Laura Fernández y exige acción legislativa contra la minería ilegal

La presidenta de Costa Rica pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe con urgencia medidas para enfrentar la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas

Costa Rica: “Crucitas ya no aguanta más”, advierte Laura Fernández y exige acción legislativa contra la minería ilegal

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

La Secretaría de Salud anunció que, a partir del 25 de junio de 2026, dejará de ser obligatorio presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras, aunque mantendrá la recomendación de inmunizarse antes de viajar al extranjero.

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

El esquema regulado de activos digitales amplía el acceso al financiamiento con participaciones desde montos bajos, al tiempo que abre nuevos canales de inversión extranjera y diversificación para emisores locales, indica empresa

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Un informe internacional coloca al país entre los 16 lugares más atractivos para vivir fuera de Estados Unidos, impulsado por la estabilidad, la atención médica, el trabajo remoto y una comunidad extranjera ya instalada

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

Una alianza estratégica entre Banasupro y diez empresas del sector privado buscan asegurar el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

TECNO

Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

Así puedes activar las alertas de sismos de Google en tu celular

Perderás toda tu información: los tres riesgos de ver el Mundial 2026 en Xuper TV

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 24 de junio de 2026: recompensas gratis, diamantes y más

Papel aluminio en el router mejora la conexión Wi-Fi: verdad o mentira

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

‘Supergirl’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Milly Alcock

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko