Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko

Zelensky explicó que monitorea de cerca la situación y recibe reportes diarios sobre las instalaciones (Reuters)

Este miércoles, en un mensaje de voz dirigido a periodistas, Volodimir Zelensky comunicó que las torres de repetición dejaron de estar activas en territorio bielorruso desde el 22 de junio.

El presidente ucraniano indicó que la información provino tanto del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas como de los servicios de inteligencia, que confirmaron la inactividad de las torres. Aunque reconoció no saber si las instalaciones se desmontaron por completo, aseguró que mantiene la situación bajo vigilancia y recibe reportes diarios al respecto.

PUBLICIDAD

Además, Zelensky había exigido hace unos días, a Alexander Lukashenko, que una semana era un plazo razonable para el desmantelamiento de los repetidores y destacó que, si Bielorrusia no retiraba las torres de manera voluntaria, Ucrania lo haría por su cuenta.

La postura surgió tras comprobar que las infraestructuras favorecían el uso de drones rusos en ataques sobre Ucrania, lo que incrementó la tensión en la frontera norte del país.

PUBLICIDAD

En ese mismo pronunciamiento, Zelensky criticó el apoyo logístico de Bielorrusia a Rusia, en particular el suministro de petróleo refinado al ejército ruso, en un contexto de escasez de combustible agravado por los ataques ucranianos a refinerías rusas. El presidente ucraniano advirtió que su país podría tomar nuevas medidas para interrumpir ese flujo si Minsk continuaba facilitando recursos a las fuerzas de Moscú.

Las relaciones entre Ucrania y Bielorrusia se agravaron aún más en las últimas semanas. Zelensky reiteró que Vladimir Putin presiona a Lukashenko para involucrar a Bielorrusia de manera más activa y directa en el conflicto. Si bien el gobierno de Lukashenko no desplegó tropas propias en combate contra Ucrania, permitió desde el inicio de la guerra que el ejército ruso invadiera territorio ucraniano desde el norte y empleara suelo bielorruso como plataforma de lanzamiento.

PUBLICIDAD

Putin busca que Bielorrusia se involucre de forma más directa en el conflicto con Ucrania (Reuters)

Por otro lado, en esta jornada, los jefes de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se reunieron en Berlín para coordinar posturas antes de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara y evaluar un eventual diálogo con Rusia sobre el conflicto en Ucrania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió a Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni y Donald Tusk en la Cancillería, donde mantuvieron una sesión de trabajo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que participó desde Washington.

PUBLICIDAD

La discusión se intensificó tras los primeros contactos entre el equipo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Kremlin, mientras Zelensky reiteró su disposición a negociar con Putin siempre que el encuentro no se realice en Moscú.

Bajo este contexto, la Corte Penal Internacional mantiene la orden de arresto contra Vladímir Putin, lo que impide a la Unión Europea organizar negociaciones directas de paz con el presidente ruso. Los países europeos no pueden recibirlo sin proceder a su detención. De esta manera, la diplomacia de la UE queda sin opciones presenciales para dialogar con Moscú.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE y Europa Press)