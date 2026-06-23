América Latina

Un tiroteo en una favela de Río de Janeiro dejó al menos cuatro muertos y 50 turistas atrapados, entre ellos argentinos y chilenos

El intercambio de disparos comenzó poco después de las 4:00 AM, cuando agentes ingresaron para ejecutar órdenes de arresto contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho

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Un tiroteo en una favela de Río dejó al menos cuatro muertos 1

Al menos cuatro personas murieron este martes durante una operación policial en la favela Santa Marta, donde unos 50 turistas y visitantes quedaron atrapados varias horas en un mirador situado en la cima de la comunidad, en medio de un intenso tiroteo, según fuentes oficiales.

El intercambio de disparos comenzó poco después de las 04:00 hora local (07:00 GMT), cuando agentes ingresaron en la favela para ejecutar decenas de órdenes de arresto y allanamientos contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho, considerada una de las bandas criminales más poderosas de Brasil, según un comunicado de la Policía Civil.

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Entre los turistas, había varios argentinos y chilenos, según medios locales. Ellos habían subido al mirador para observar el amanecer y debieron resguardarse en el suelo mientras se escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Un tiroteo en una favela de Río dejó al menos cuatro muertos 2

Un fotógrafo que acompañaba al grupo registró imágenes del momento y publicó el video en redes sociales. La imagen se viralizó rápidamente.

Durante la operación, un pasajero de un autobús que transitaba por la principal vía de acceso a la favela resultó herido en una pierna por una bala perdida.

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Residentes reportaron impactos de proyectiles en inmuebles vecinos, entre ellos una iglesia metodista y un edificio residencial.

Un tiroteo en una favela de Río dejó al menos cuatro muertos capturas
Turistas se refugian al escuchar disparos (Captura de video)

Hacia las 8:00 hora local (10:00 GMT), las autoridades ya habían realizado detenciones y la situación aparentaba estar controlada, aunque las acciones policiales continuaban, según constatararon la agencia de noticias EFE y medios locales.

El mirador de la favela Santa Marta es uno de los sitios turísticos más visitados de Río de Janeiro por sus vistas panorámicas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara.

La acción policial se enmarca en la "Operación Contención“, destinada a frenar el avance territorial del Comando Vermelho, organización surgida en cárceles cariocas en los años 70 y que actualmente tiene presencia en la mayoría de los estados de Brasil y en países vecinos.

Un tiroteo en una favela de Río dejó al menos cuatro muertos capturas
La acción policial se enmarca en la "Operación Contención“, destinada a frenar el avance territorial del Comando Vermelho (Captura de video)

La primera fase de esta operación, realizada a fines de octubre de 2025 en los complejos de favelas de Penha y Alemão, fue la más letal en la historia de Río, con un saldo de 122 muertos, incluidos cinco policías.

De acuerdo con datos de la Policía Civil, desde el inicio de la ofensiva se han detenido más de 360 personas, han muerto 137 en enfrentamientos y se han incautado unas 480 armas de fuego, entre ellas 190 fusiles, además de más de 51.000 municiones.

Antecedentes en el Morro Dois Irmãos

Una operación policial contra el narcotráfico en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, dejó a unos 200 turistas atrapados en la cima del Morro Dois Irmãos durante la madrugada del 20 de abril de 2026, debido a intensos tiroteos entre fuerzas de seguridad y criminales vinculados al Comando Vermelho.

Cerca de 200 turistas atrapados en morro de Vidigal durante operación antidrogas en Río

Los agentes buscaban detener a líderes narcos, como Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”. Los turistas, muchos extranjeros, quedaron aislados en el mirador hasta ser escoltados por la policía tras varias horas, sin que se reportaran heridos.

El operativo también incluyó bloqueos en avenidas clave y la detención de una presunta colaboradora de la organización criminal. Finalmente, la situación se normalizó, destacando nuevamente la convivencia entre el turismo y la violencia narco en la ciudad.

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