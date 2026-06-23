América Latina

Los cubanos superaron a los venezolanos en pedidos de refugio en Brasil por primera vez

De las 75.599 solicitudes recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 provinieron de cubanos, lo que representa el 55,4% del total

Guardar
Google icon
Miguel Hidalgo, un migrante cubano, toma un vaso de leche para desayunar en un albergue en Rio Branco, Brasil (AP Foto/Martín Mejía/Archivo)
Miguel Hidalgo, un migrante cubano, toma un vaso de leche para desayunar en un albergue en Rio Branco, Brasil (AP Foto/Martín Mejía/Archivo)

El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio “Refugio en Números 2026" divulgado este lunes por la organización no gubernamental Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 provinieron de cubanos, lo que representa el 55,4% del total, según el informe elaborado por OBMigra en conjunto con el Ministerio de Justicia.

PUBLICIDAD

Las solicitudes de cubanos aumentaron un 88,1% respecto a 2024. El estudio atribuye este incremento a la crisis de desabastecimiento en la isla y al empobrecimiento poblacional provocado por el colapso económico en Cuba.

Los venezolanos pasaron al segundo lugar entre los extranjeros que más refugio solicitan en Brasil, con 21.233 peticiones en 2025, equivalentes al 28,1% del total.

PUBLICIDAD

Las solicitudes de refugio de venezolanos disminuyeron notablemente tras el arresto del ex dictador Nicolás Maduro y el cambio de Gobierno en el país vecino.

Durante los cuatro primeros meses de 2026, las peticiones de refugio venezolanas descendieron un 39,7%, con 4.274 solicitudes, el menor número para ese periodo desde la pandemia de 2021.

Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)
Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

Entre 2000 y 2025, Brasil acumuló cerca de 553.000 solicitudes de refugio de venezolanos, aproximadamente el 50% del total registrado en ese lapso.

Después de cubanos y venezolanos, los principales solicitantes de refugio en Brasil en 2025 fueron los colombianos (1.432), angoleños (1.253), marroquíes (888) y ghaneses (792).

Según el Observatorio de Migraciones Internacionales, las solicitudes de refugio han mostrado una tendencia al alza en los últimos años tras la caída ocurrida durante la pandemia del COVID-19.

En 2022 ascendieron a 50.355, en 2023 a 58.628, en 2024 a 68.159 y en 2025 a 75.599, lo que representa un incremento del 10,9% en el último año.

El volumen de solicitudes en 2025 fue el tercero más alto, solo superado por las cifras de 2018 y 2019, años marcados por un éxodo masivo de venezolanos que huían de la crisis humanitaria, social, económica y política de su país.

Según los datos de 2025, los hombres realizaron más solicitudes de refugio que las mujeres, con el 55,9% del total.

Entre los cubanos, la mayoría de los solicitantes de refugio en Brasil (67,8%) tiene más de 60 años.

Temas Relacionados

CubaBrasilrefugiomigrantesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo caso de femicidio en Bolivia: sube a 43 las víctimas por este delito en lo que va del 2026

El último hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, donde se concentra la mayor cantidad de feminicidios. La víctima falleció dos días después de haber sido agredida por su pareja

Un nuevo caso de femicidio en Bolivia: sube a 43 las víctimas por este delito en lo que va del 2026

La policía chilena decomisó casi 2,9 toneladas de drogas en el norte del país

Cuatro operativos conjuntos realizados en los últimos días dejaron además cinco personas detenidas en la región de Antofagasta

La policía chilena decomisó casi 2,9 toneladas de drogas en el norte del país

Gremial respalda la comercialización de lácteos con leche en polvo para asegurar el abastecimiento en El Salvador

El coordinador de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena sostuvo que la medida responde a déficits productivos y crisis climáticas, y que la mezcla de insumos ya se usa de forma extendida en Centroamérica

Gremial respalda la comercialización de lácteos con leche en polvo para asegurar el abastecimiento en El Salvador

El Salvador impulsa la sostenibilidad empresarial como motor de cambio competitivo

El sector privado de El Salvador avanza hacia la adopción de estrategias sostenibles, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fortalecen la competitividad, fomentan alianzas y abren puertas a nuevos mercados internacionales

El Salvador impulsa la sostenibilidad empresarial como motor de cambio competitivo

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y apuntó a la red que financia a la dictadura

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció medidas contra cinco entidades que generan ingresos para el régimen de La Habana, tres de ellas asociadas al conglomerado GAESA

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y apuntó a la red que financia a la dictadura
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feminicidio en Tingo María: hombre asesina a su expareja y apuñala a su hermano cuando intentaba defenderla

Feminicidio en Tingo María: hombre asesina a su expareja y apuñala a su hermano cuando intentaba defenderla

Decomiso de armas en Arizona es un ejemplo de comunicación entre México y EEUU, afirma Sheinbaum: “Tienen que hacer su parte”

Cómo es el nuevo plan nacional que busca controlar la resistencia a los antimicrobianos en Argentina

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Resultados ONPE EN VIVO a poco del 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica disputa electoral en Perú

INFOBAE AMÉRICA

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Un nuevo caso de femicidio en Bolivia: sube a 43 las víctimas por este delito en lo que va del 2026

Gremial respalda la comercialización de lácteos con leche en polvo para asegurar el abastecimiento en El Salvador

El Salvador impulsa la sostenibilidad empresarial como motor de cambio competitivo

Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba y apuntó a la red que financia a la dictadura

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con el voto final

Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con el voto final

‘Avatar 3′ llega finalmente a streaming: fecha y hora de estreno en Disney+

Michael Caine replicó su voz con IA para narrar el audiolibro de ‘La Odisea’: “Bravo a él por reconocer hacia dónde va la tecnología”

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Guionista de ‘House of the Dragon’ responde a las críticas por los largos lapsos de espera entre temporadas: “No es posible salir cada año”