Los cubanos superaron a los venezolanos en pedidos de refugio en Brasil por primera vez

Miguel Hidalgo, un migrante cubano, toma un vaso de leche para desayunar en un albergue en Rio Branco, Brasil (AP Foto/Martín Mejía/Archivo)

El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio “Refugio en Números 2026" divulgado este lunes por la organización no gubernamental Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 provinieron de cubanos, lo que representa el 55,4% del total, según el informe elaborado por OBMigra en conjunto con el Ministerio de Justicia.

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Las solicitudes de cubanos aumentaron un 88,1% respecto a 2024. El estudio atribuye este incremento a la crisis de desabastecimiento en la isla y al empobrecimiento poblacional provocado por el colapso económico en Cuba.

Los venezolanos pasaron al segundo lugar entre los extranjeros que más refugio solicitan en Brasil, con 21.233 peticiones en 2025, equivalentes al 28,1% del total.

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Las solicitudes de refugio de venezolanos disminuyeron notablemente tras el arresto del ex dictador Nicolás Maduro y el cambio de Gobierno en el país vecino.

Durante los cuatro primeros meses de 2026, las peticiones de refugio venezolanas descendieron un 39,7%, con 4.274 solicitudes, el menor número para ese periodo desde la pandemia de 2021.

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Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

Entre 2000 y 2025, Brasil acumuló cerca de 553.000 solicitudes de refugio de venezolanos, aproximadamente el 50% del total registrado en ese lapso.

Después de cubanos y venezolanos, los principales solicitantes de refugio en Brasil en 2025 fueron los colombianos (1.432), angoleños (1.253), marroquíes (888) y ghaneses (792).

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Según el Observatorio de Migraciones Internacionales, las solicitudes de refugio han mostrado una tendencia al alza en los últimos años tras la caída ocurrida durante la pandemia del COVID-19.

En 2022 ascendieron a 50.355, en 2023 a 58.628, en 2024 a 68.159 y en 2025 a 75.599, lo que representa un incremento del 10,9% en el último año.

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El volumen de solicitudes en 2025 fue el tercero más alto, solo superado por las cifras de 2018 y 2019, años marcados por un éxodo masivo de venezolanos que huían de la crisis humanitaria, social, económica y política de su país.

Según los datos de 2025, los hombres realizaron más solicitudes de refugio que las mujeres, con el 55,9% del total.

Entre los cubanos, la mayoría de los solicitantes de refugio en Brasil (67,8%) tiene más de 60 años.