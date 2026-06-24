Costa Rica: “Crucitas ya no aguanta más”, advierte Laura Fernández y exige acción legislativa contra la minería ilegal

La presidenta pidió retirar las mociones sobre las medidas contra la minería ilegal en Crucitas y reclamó soluciones inmediatas al Congreso. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

En la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reiteró la urgencia de que los diputados de la Asamblea Legislativa apruebe medidas para contra la minería en la zona, señalando que las consecuencias sociales y ambientales provocadas generan una crisis latente.

La mandataria afirmó que: “Crucitas ya no aguanta más. Es hora que la Asamblea Legislativa se ponga la mano en el corazón”.

Durante su intervención, Fernández destacó el impacto que la minería ilegal ha tenido sobre las comunidades cercanas. En sus palabras, “la desgracia que hoy invade a las familias de esos distritos de San Carlos. Gente luchadora, trabajadora, niños que deberían de tener un futuro por delante, hoy ven sus sueños apagados por la desgracia de la minería ilegal”.

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La jefa de Estado dirigió un mensaje directo a los diputados, criticando la presentación de mociones que, según denunció, buscan frenar el avance del proyecto. “No queremos más excusas, queremos soluciones y las queremos de manera inmediata. Este país no está para debates de otros 20 años en este tema”, sostuvo Fernández.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, alertó sobre la crisis social y ambiental en Crucitas y afirmó que la zona no resiste más los efectos de la explotación minera irregular(Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

De igual manera, la jefa de Estado señaló que “con respeto, pero con vehemencia les pido que las mociones presentadas de mala fe para atrasar la aprobación de esta importante ley, son mociones que no mejoran el texto, son más mociones presentadas, repito, para atrasarlo con mala fe, y el pueblo de Costa Rica no se merece eso señores diputados”.

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Al mismo tiempo, Fernández remarcó que su llamado no responde a intereses personales ni gubernamentales, sino a una demanda nacional. “Señores diputados, les repito, piensen en Costa Rica. Esto no es para hacerme un favor a mí ni al gobierno, esto es para atender una necesidad de nuestro país. Así que, encarecidamente, en nombre del pueblo de Costa Rica, les pido que cumplan con su deber democrático y dejen de patear la pelota de los problemas nacionales para adelante”, expresó la funcionaria.

Detonaciones durante visita presidencial a Crucitas

Las declaraciones de Fernández se producen en un contexto de creciente presión sobre el Poder Legislativo, para que apruebe con urgencia medidas que enfrenten la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas.

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Sectores políticos y sociales han manifestado posturas encontradas sobre la conveniencia de aprobar la ley, mientras persisten las denuncias sobre los efectos negativos de la actividad minera ilegal en la región.

Durante una reciente visita oficial a la zona de Crucitas, el pasado viernes 19, Fernández enfrentó un episodio que puso en evidencia el alto nivel de riesgo en el área. Mientras recorría el sitio acompañada por funcionarios y vecinos, una detonación repentina interrumpió la actividad y generó un momento de tensión entre los presentes.

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En su reciente visita oficial a la zona, una detonación expuso el riesgo que enfrentan habitantes de Crucitas. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

El estruendo, escuchado a poca distancia, llevó a la comitiva presidencial a activar el protocolo de seguridad y evidenció la inseguridad que enfrentan tanto los habitantes como quienes visitan la zona.

El hecho, aunque no dejó heridos, ilustró de forma directa el peligro asociado a las actividades ilegales de extracción minera que continúan en la zona.

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