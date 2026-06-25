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Vuela siempre conectado: Starlink ofrecerá WiFi gratis desde que subes al avión en estos trayectos

La compañía brindará internet desde el embarque hasta el aterrizaje, algo que se conoce como gate-to-gate

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Iberia anunció su alianza con Starlink, la red satelital de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Iberia anunció su alianza con Starlink, la red satelital de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para muchos viajeros, perder la conexión a internet durante un vuelo implica pausar el trabajo, interrumpir sus series favoritas o quedar incomunicados. La aerolínea Iberia ha anunciado una alianza con Starlink, la red satelital de SpaceX, que cambiará esto para todos sus trayectos dentro y fuera de España en el plazo de dos años.

La compañía ofrecerá conectividad de alta velocidad desde la puerta de embarque hasta la llegada a destino, un concepto conocido en la industria como gate-to-gate.

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Esto significa que los pasajeros no tendrán que esperar a que la aeronave alcance una altitud específica para conectarse a la red, ni sufrirán cortes durante las fases críticas del vuelo.

El servicio estará operativo en todos los trayectos de la aerolínea, asegurando que el usuario mantenga su navegación ininterrumpido.

Persona sentada junto a la ventanilla de un avión usando su celular, con el ícono de modo avión visible.
Brindará internet veloz desde el embarque hasta el aterrizaje (formato gate-to-gate). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo servicio será completamente gratuito para los pasajeros de todas las cabinas: Turista, Turista Premium y Business. Gracias a la avanzada constelación de satélites de órbita baja de Starlink, el sistema puede ofrecer velocidades de hasta 500 Mbps y soportar múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo.

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Dicha capacidad técnica permitirá a los viajeros realizar actividades de alto consumo de datos, como videollamadas, videojuegos en línea, teletrabajo fluido y la retransmisión de eventos en directo, logrando una experiencia muy similar a la del hogar.

El despliegue de estas antenas satelitales de última generación se llevará a cabo de manera progresiva en toda la flota durante los próximos dos años, marcando un nuevo estándar en la conectividad aérea global.

Cómo funciona Starlink en un avión

El funcionamiento de Starlink en un avión representa un avance tecnológico. Para lograr velocidades de hasta 500 Mbps a miles de metros de altura, el sistema se basa en dos componentes clave: una inmensa constelación de satélites en órbita terrestre baja (LEO) y un terminal aerodinámico especializado, instalado en la parte superior del fuselaje de la aeronave.

Mujer sonriente de pelo rizado y tez oscura con sudadera gris y auriculares, mirando su celular en un asiento de avión junto a la ventana que muestra nubes.
Esta conexión estará garantizada sin cortes en todas las rutas de la aerolínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los satélites geoestacionarios clásicos, que orbitan a más de 35.000 kilómetros de la Tierra y generan alta latencia, los satélites de SpaceX se encuentran a solo 550 kilómetros. Para captar su señal, los aviones utilizan una antena plana de matriz en fase (Phased Array).

Este hardware avanzado no requiere de partes móviles; en su lugar, utiliza haces orientados electrónicamente para rastrear y conectarse de forma continua con los satélites que se desplazan a gran velocidad sobre el avión.

A medida que la aeronave avanza en su ruta, el sistema transfiere la conexión de un satélite a otro en cuestión de milisegundos, siendo un proceso totalmente imperceptible para el pasajero. Finalmente, el satélite retransmite esa señal a una estación terrestre, garantizando una navegación fluida e ininterrumpida.

Qué otras aerolíneas cuentan con servicio de Starlink

Iberia no es la única en revolucionar la conectividad aérea. La adopción de Starlink se ha convertido en una tendencia imparable en la industria de la aviación global.

Avión comercial blanco despegando con tren de aterrizaje extendido sobre un aeropuerto moderno con terminal y varias aeronaves en tierra, cielo naranja al atardecer.
Durante el vuelo, la red cambiará de satélite en milisegundos, de forma imperceptible para el pasajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, grandes compañías como United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines y American Airlines ya han comenzado a instalar esta tecnología satelital en sus flotas, sumándose a pioneras como Hawaiian Airlines y JSX.

A nivel internacional, otras empresas también apuestan por el internet de SpaceX. Qatar Airways en Medio Oriente, airBaltic en Europa y ZIPAIR en Japón ya ofrecen o implementarán este servicio gratuito, marcando un nuevo estándar mundial.

Qué relación tiene Starlink con SpaceX

Starlink es proyecto de telecomunicaciones desarrollado y operado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. La relación es absoluta: SpaceX utiliza sus propios cohetes reutilizables, como el Falcon 9, para lanzar a la órbita terrestre baja los miles de satélites que conforman esta red.

A cambio, los ingresos generados por el servicio global de internet de Starlink sirven para financiar las misiones más ambiciosas de SpaceX, incluyendo la futura llegada a Marte.

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