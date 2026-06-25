República Dominicana

Alerta de tsunami para la costa sur dominicana tras fuerte sismo en Venezuela

Luego del terremoto ocurrido, con epicentro al oeste de Puerto Cabello, Venezuela, autoridades activaron una alerta de tsunami para toda la franja sur de la República Dominicana

Guardar
Google icon
El mayor Luis Alonso Amaya, director del Centro de Operaciones de Emergencias, recomendó a la población “alejarse de las zonas costeras y dirigirse a lugares altos o tierra adentro”, e instó a las embarcaciones a no zarpar hasta nuevo aviso. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

La República Dominicana declaró este miércoles alerta de tsunami en toda su costa sur después de un sismo de magnitud 7.1 registrado en el oeste de Puerto Cabello, en Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Ese dato llevó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a concentrar el mayor nivel de prevención en las comunidades costeras del sur dominicano.

El mayor Luis Alonso Amaya, director del COE, señaló en un video de redes sociales que el riesgo se concentra en la franja comprendida entre Pedernales y Barahona, donde el COE emitió alerta amarilla. Para el resto de la costa sur, desde Barahona hasta La Altagracia, el organismo dispuso alerta verde.

PUBLICIDAD

Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS
Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS

El COE concentró la alerta en el sur

Amaya pidió que la población en zonas de alto riesgo tomara previsiones y que las instituciones del sistema de protección civil actuaran para resguardar vidas y propiedades. El funcionario insistió en que las personas debían abandonar las áreas cercanas al mar y buscar refugio en zonas elevadas o tierra adentro, sobre todo en los municipios bajo alerta amarilla.

Las autoridades también recomendaron a las pequeñas y medianas embarcaciones que no zarparan hasta nueva orden. Los operadores de puertos y marinas recibieron la instrucción de mantener informados a usuarios y trabajadores sobre la evolución de la situación.

La consecuencia inmediata de este aviso fue el despliegue de alertas diferenciadas, restricciones a la navegación y la movilización de comités locales de emergencia en la costa sur.

PUBLICIDAD

El COE concentró la prevención en las comunidades costeras del sur dominicano después del terremoto detectado frente a Venezuela. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
El COE concentró la prevención en las comunidades costeras del sur dominicano después del terremoto detectado frente a Venezuela. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Ordenan reforzar la franja costera

Las autoridades sugieren que las personas eviten permanecer cerca de la costa y se trasladen a áreas elevadas o más alejadas del litoral. Se pide a quienes operan embarcaciones pequeñas y medianas que no salgan al mar.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) indicó que los tsunamis suelen originarse por terremotos de gran magnitud bajo el mar, los cuales desplazan grandes volúmenes de agua y pueden generar olas peligrosas en las zonas costeras. Ante la alerta vigente para la costa sur del país, el COE difundió recomendaciones esenciales para la protección de la población.

Entre las medidas, el COE aconseja dirigirse a las zonas más elevadas y tierra adentro posible, así como alejarse de ríos, ya que el mar puede avanzar a través de ellos.

Por su parte, para quienes se encuentren en embarcaciones, se recomienda navegar mar adentro hasta alcanzar profundidades superiores a 100 metros. Si una persona es arrastrada por el agua, debe agarrarse a cualquier objeto que flote.

Autoridades instan a la población a alejarse de la costa y trasladarse a zonas seguras. Se prohíbe la salida de embarcaciones pequeñas y medianas por motivos de seguridad. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
Autoridades instan a la población a alejarse de la costa y trasladarse a zonas seguras. Se prohíbe la salida de embarcaciones pequeñas y medianas por motivos de seguridad. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

El COE también sugiere subir a la tercera planta o azotea de una edificación sólida, y si no es posible, recurrir a un árbol como último recurso. En caso de que el terremoto haya impactado la zona, se pide extremar precauciones con los cables y objetos que puedan caer.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos para la vida y la integridad de la población tras la emisión de la alerta en la costa sur.

“Agradecemos a la población por mantenerse atenta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil”, apuntó el COE.

Pronunciamiento del presidente de El Salvador

El sismo generó reacciones internacionales y mensajes de solidaridad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X: “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza venezolana”.

Temas Relacionados

alerta de tsunamiRepública DominicanaSismoVenezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: “Crucitas ya no aguanta más”, advierte Laura Fernández y exige acción legislativa contra la minería ilegal

La presidenta de Costa Rica pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe con urgencia medidas para enfrentar la crisis causada por la minería ilegal en Crucitas

Costa Rica: “Crucitas ya no aguanta más”, advierte Laura Fernández y exige acción legislativa contra la minería ilegal

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

La Secretaría de Salud anunció que, a partir del 25 de junio de 2026, dejará de ser obligatorio presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras, aunque mantendrá la recomendación de inmunizarse antes de viajar al extranjero.

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

El esquema regulado de activos digitales amplía el acceso al financiamiento con participaciones desde montos bajos, al tiempo que abre nuevos canales de inversión extranjera y diversificación para emisores locales, indica empresa

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Un informe internacional coloca al país entre los 16 lugares más atractivos para vivir fuera de Estados Unidos, impulsado por la estabilidad, la atención médica, el trabajo remoto y una comunidad extranjera ya instalada

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

Una alianza estratégica entre Banasupro y diez empresas del sector privado buscan asegurar el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

TECNO

Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

Así puedes activar las alertas de sismos de Google en tu celular

Perderás toda tu información: los tres riesgos de ver el Mundial 2026 en Xuper TV

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 24 de junio de 2026: recompensas gratis, diamantes y más

Papel aluminio en el router mejora la conexión Wi-Fi: verdad o mentira

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

‘Supergirl’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Milly Alcock

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko