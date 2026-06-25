Alerta de tsunami para la costa sur dominicana tras fuerte sismo en Venezuela

El mayor Luis Alonso Amaya, director del Centro de Operaciones de Emergencias, recomendó a la población “alejarse de las zonas costeras y dirigirse a lugares altos o tierra adentro”, e instó a las embarcaciones a no zarpar hasta nuevo aviso. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

La República Dominicana declaró este miércoles alerta de tsunami en toda su costa sur después de un sismo de magnitud 7.1 registrado en el oeste de Puerto Cabello, en Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Ese dato llevó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a concentrar el mayor nivel de prevención en las comunidades costeras del sur dominicano.

El mayor Luis Alonso Amaya, director del COE, señaló en un video de redes sociales que el riesgo se concentra en la franja comprendida entre Pedernales y Barahona, donde el COE emitió alerta amarilla. Para el resto de la costa sur, desde Barahona hasta La Altagracia, el organismo dispuso alerta verde.

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Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) donde se ve el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 registrado este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela. EFE/ USGS

El COE concentró la alerta en el sur

Amaya pidió que la población en zonas de alto riesgo tomara previsiones y que las instituciones del sistema de protección civil actuaran para resguardar vidas y propiedades. El funcionario insistió en que las personas debían abandonar las áreas cercanas al mar y buscar refugio en zonas elevadas o tierra adentro, sobre todo en los municipios bajo alerta amarilla.

Las autoridades también recomendaron a las pequeñas y medianas embarcaciones que no zarparan hasta nueva orden. Los operadores de puertos y marinas recibieron la instrucción de mantener informados a usuarios y trabajadores sobre la evolución de la situación.

La consecuencia inmediata de este aviso fue el despliegue de alertas diferenciadas, restricciones a la navegación y la movilización de comités locales de emergencia en la costa sur.

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El COE concentró la prevención en las comunidades costeras del sur dominicano después del terremoto detectado frente a Venezuela. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Ordenan reforzar la franja costera

Las autoridades sugieren que las personas eviten permanecer cerca de la costa y se trasladen a áreas elevadas o más alejadas del litoral. Se pide a quienes operan embarcaciones pequeñas y medianas que no salgan al mar.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) indicó que los tsunamis suelen originarse por terremotos de gran magnitud bajo el mar, los cuales desplazan grandes volúmenes de agua y pueden generar olas peligrosas en las zonas costeras. Ante la alerta vigente para la costa sur del país, el COE difundió recomendaciones esenciales para la protección de la población.

Entre las medidas, el COE aconseja dirigirse a las zonas más elevadas y tierra adentro posible, así como alejarse de ríos, ya que el mar puede avanzar a través de ellos.

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Por su parte, para quienes se encuentren en embarcaciones, se recomienda navegar mar adentro hasta alcanzar profundidades superiores a 100 metros. Si una persona es arrastrada por el agua, debe agarrarse a cualquier objeto que flote.

Autoridades instan a la población a alejarse de la costa y trasladarse a zonas seguras. Se prohíbe la salida de embarcaciones pequeñas y medianas por motivos de seguridad. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

El COE también sugiere subir a la tercera planta o azotea de una edificación sólida, y si no es posible, recurrir a un árbol como último recurso. En caso de que el terremoto haya impactado la zona, se pide extremar precauciones con los cables y objetos que puedan caer.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos para la vida y la integridad de la población tras la emisión de la alerta en la costa sur.

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“Agradecemos a la población por mantenerse atenta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil”, apuntó el COE.

Pronunciamiento del presidente de El Salvador

El sismo generó reacciones internacionales y mensajes de solidaridad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X: “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza venezolana”.