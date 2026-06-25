Planifica tu viaje con Waze: localiza gasolina barata, elige la mejor ruta y descubre más funciones

La elección del trayecto más adecuado es una de las funciones más valoradas de Waze. REUTERS/Nir Elias

Planificar un viaje por carretera requiere tener en cuenta varios aspectos para garantizar un trayecto seguro y eficiente. Waze, la aplicación de navegación colaborativa, ofrece una serie de herramientas útiles para quienes desean optimizar su experiencia al volante.

Desde la selección de la ruta más conveniente hasta la posibilidad de encontrar combustible económico, Waze se convierte en un aliado esencial en cualquier desplazamiento largo o corto. Su sistema permite anticipar incidencias, evitar retrasos y acceder a información relevante en tiempo real, facilitando la organización previa a las vacaciones y el recorrido en sí.

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Cómo elegir la mejor ruta con Waze para tus viajes

La elección del trayecto más adecuado es una de las funciones más valoradas de Waze. Al introducir el destino en la aplicación, se despliegan varias alternativas de rutas, cada una con un color que indica la recomendación de Waze basada en estimaciones de tráfico y tiempo.

Waze se convierte en un aliado esencial en cualquier desplazamiento largo o corto. (Waze)

La opción principal aparece resaltada, pero el usuario puede revisar las demás posibilidades para comparar distancias, tipos de vía y posibles incidencias. Esta visualización resulta útil para evitar sorpresas, ya que no todas las rutas recomendadas son iguales en condiciones de seguridad o comodidad.

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Decidir entre una autovía y una carretera nacional, por ejemplo, puede influir tanto en el tiempo de viaje como en el nivel de estrés durante la conducción.

Además del tiempo estimado y los kilómetros a recorrer, Waze muestra en el mapa alertas sobre el estado del tráfico, accidentes o cortes de carretera. Así, los conductores tienen la posibilidad de elegir conscientemente el camino que mejor se adapta a sus preferencias, considerando no solo la velocidad, sino la tranquilidad y fluidez del trayecto.

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Al configurar el itinerario, se puede seleccionar la opción de añadir una parada. (Waze)

Determinar la mejor hora de salida para evitar atascos

Uno de los retos más habituales al planificar un viaje largo consiste en decidir el momento oportuno para salir. Waze facilita esta decisión gracias a una función que recomienda horas de salida basadas en predicciones de tráfico y datos históricos de otros usuarios.

Al explorar la opción “Salir más tarde”, la aplicación ofrece una gráfica interactiva donde se predice el tiempo que podría tomar la ruta en diferentes franjas horarias, considerando el día de la semana y la fecha exacta del desplazamiento.

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De este modo, los viajeros pueden elegir el margen de tiempo más conveniente para reducir la posibilidad de quedar atrapados en atascos o condiciones adversas.

Waze destaca por su navegación social hiperactiva y comunitaria, impulsada directamente por sus conductores. REUTERS/Dado Ruvic

Paradas recomendadas y servicios en ruta

Durante trayectos extensos, es recomendable realizar pausas periódicas para descansar y mantener la concentración. Waze permite añadir paradas intermedias en la ruta, ya sea para comer, repostar o simplemente estirar las piernas.

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Al configurar el itinerario, se puede seleccionar la opción de añadir una parada, eligiendo entre establecimientos como gasolineras y restaurantes, o buscando lugares de interés cercanos.

Esta función resulta práctica para quienes desean planificar con antelación dónde comer o descansar, optimizando el tiempo sin desviarse innecesariamente del camino.

Waze brinda la posibilidad de buscar gasolineras en la ruta y comparar los precios del combustible en tiempo real.

Cómo localizar gasolina barata en tu ruta con Waze

El precio del combustible puede variar considerablemente entre estaciones, especialmente en rutas largas. Waze incluye una herramienta que muestra las gasolineras más cercanas y compara sus precios en tiempo real.

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Al buscar estaciones de servicio, la aplicación utiliza un sistema de colores similar al de un semáforo para indicar la tarifa: verde para las más económicas, naranja para tarifas medias y rojo para las más costosas.

Esta información ayuda a planificar el repostaje de forma eficiente, eligiendo el mejor momento y lugar para llenar el depósito sin gastar de más. La función se activa tanto al configurar la ruta como en cualquier momento durante el viaje.

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Control de velocidad y alertas de radares

Mantenerse dentro de los límites de velocidad es fundamental para la seguridad vial y para evitar multas. Waze incorpora un velocímetro que muestra la velocidad actual del vehículo y alerta si se supera el límite permitido en cada tramo de la carretera.

Durante trayectos extensos, es recomendable realizar pausas periódicas para descansar y mantener la concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función puede activarse desde el menú de ajustes, donde también se configuran las alertas visuales y acústicas para avisar cuando se rebasa la velocidad legal.

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Además del control de velocidad, la app destaca por su sistema de avisos sobre la presencia de radares fijos y móviles. Gracias a la colaboración de su comunidad de usuarios, la aplicación ofrece información actualizada sobre dispositivos de control, presencia policial, accidentes y otros incidentes relevantes en el camino.

Compartir la ubicación en tiempo real con familiares y amigos

Una preocupación común al emprender un viaje es mantener informados a los seres queridos sobre el progreso del trayecto. Waze simplifica esta tarea a través de la opción de compartir la ruta y la ubicación en tiempo real.

Tanto Waze como Google Maps son aplicaciones sorprendentemente ligeras en cuanto al consumo de datos (suelen gastar apenas entre 2 y 5 MB por hora de viaje). (Waze/Google Maps)

Al pulsar el botón correspondiente, el usuario puede enviar un enlace mediante aplicaciones de mensajería o correo electrónico, permitiendo que otras personas sigan el avance y conozcan la hora estimada de llegada.

Esta función no solo aporta tranquilidad a familiares y amigos, sino que también facilita la coordinación en caso de imprevistos o cambios durante el viaje. El sistema actualiza automáticamente la información si hay retrasos o modificaciones en la ruta, asegurando que el seguimiento sea preciso y actualizado en todo momento.