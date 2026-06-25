Un promedio de 140 hondureños son deportados cada día; ya suman 22 mil los retornados en 2026

Las deportaciones no se detienen: casi mil hondureños regresaron al país en una semana. (FOTO: La Tribuna)

Un total de 984 hondureños fueron retornados al país durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de junio, según estadísticas divulgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, una cifra que equivale a un promedio de 140 deportaciones diarias.

Los datos oficiales revelan que 829 connacionales ingresaron al territorio nacional por vía aérea, mientras que otros 155 retornaron mediante rutas terrestres desde países vecinos de la región.

Las cifras forman parte del monitoreo permanente que realiza el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), organismo que documenta el comportamiento de los flujos migratorios y el retorno de ciudadanos hondureños desde distintos países.

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De acuerdo con la Cancillería, el acumulado de retornados durante 2026 asciende a 22,397 personas, una cifra que refleja la continuidad de los procesos de deportación, principalmente desde Estados Unidos y México.

Más de 22 mil hondureños han sido retornados al país durante 2026, según datos oficiales de la Cancillería. (FOTOS: Cancillería Honduras)

Retornos mantienen tendencia al alza

El incremento en las deportaciones coincide con los recientes informes presentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que reportó un aumento del 43.3 % en el retorno de hondureños entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período de 2025.

La OIM detalló que la mayoría de los retornados son hombres, quienes representan el 88 % del total, mientras que las mujeres constituyen el 12 %.

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Asimismo, gran parte de los migrantes se encuentra en edades productivas, lo que refleja el impacto económico y social que genera la migración irregular en las familias hondureñas.

Entre el 15 y el 19 de junio regresaron al país 984 connacionales por vía aérea y terrestre. (FOTOS: Cancillería Honduras)

Las autoridades señalan que las deportaciones se producen en medio del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos, principal destino de los migrantes hondureños.

Consulados amplían atención a connacionales

Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el programa ALHO VOZ y los servicios consulares continúan ampliando la asistencia a los hondureños en el exterior.

Según datos oficiales, entre el 1 y el 18 de junio se registraron 14,541 actuaciones consulares, entre documentos legales y registrales, además de la emisión de 8,568 pasaportes.

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La Cancillería también destacó la atención brindada a través del Consulado Virtual de Honduras, una herramienta que ofrece orientación migratoria, servicios consulares, protección a connacionales y asistencia jurídica mediante canales digitales y líneas de WhatsApp.

En solo cinco días deportaron a 984 hondureños: el país registra 140 retornados diarios. (FOTO: La Tribuna)

Migración continúa siendo uno de los principales desafíos

Especialistas en temas migratorios han advertido que el aumento en las deportaciones evidencia que miles de hondureños continúan abandonando el país en busca de mejores oportunidades económicas, empleo y seguridad.

Factores como el desempleo, la pobreza, la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático siguen siendo algunas de las principales causas que impulsan la migración irregular desde Honduras.

Aunque las políticas migratorias se han endurecido en distintos países de destino, las cifras reflejan que el flujo migratorio continúa y que los retornos seguirán representando un desafío para las instituciones encargadas de la reintegración social y económica de los connacionales.

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Atención consular y apoyo a los retornados

Las autoridades hondureñas sostienen que los programas de atención consular buscan brindar acompañamiento a los migrantes antes, durante y después del proceso de retorno.

Además de la emisión de documentos, la red consular mantiene programas de orientación y asistencia para quienes enfrentan procesos migratorios en el extranjero, mientras que instituciones nacionales trabajan en mecanismos de apoyo para facilitar la reinserción de los retornados a sus comunidades.