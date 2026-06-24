La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

Los de Victoria Villoarrel han sido interpretados en redes sociales como referencias a una supuesta relación entre Callum Turner. (Instagram. Reuters)

Usuarios en TikTok y comunidades de Reddit dedicadas a la cultura pop han retomado y ampliado especulaciones sobre una presunta relación entre el actor británico Callum Turner, conocido por su participación en Masters of the Air, y la influencer y exasistente de Kylie Jenner, Victoria Villarroel.

Las conjeturas se centran en una línea temporal no confirmada de un supuesto vínculo ocurrido en 2023, que nunca fue anunciado públicamente por ninguna de las partes.

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El interés en esta narrativa se reactivó tras una serie de comentarios emitidos en el podcast Better Half with Stas & Vic, conducido por Villarroel y Stassie Karanikolaou, durante un episodio titulado “Break Ups Suck”.

En esa conversación, ambas anfitrionas hicieron referencia a una expareja británica no identificada, describiendo cambios en su postura respecto a la exposición pública y las relaciones sentimentales.

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Victoria Villarroel mencionó que su exnovio no estaba interesado en hacer pública su relación.(Instagram)

Durante el episodio, Karanikolaou comentó que el comportamiento del hombre en cuestión habría cambiado de forma significativa con una nueva pareja.

“Tu ex novio británico —la forma en que era contigo y las cosas que decía querer y no querer en su vida comparado con cómo es ahora es un cambio completo de 360”, señaló.

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Por su parte, Victoria Villarroel relató que la expareja a la que se referían habría expresado en el pasado su rechazo a las relaciones con figuras públicas o a la asistencia a eventos de alto perfil.

“Este hombre decía cosas como: ‘Nunca saldría con alguien a quien le tomen fotos los paparazzi, nunca saldría con una persona famosa, nunca iría a la Met Gala, eso es ridículo’”, afirmó.

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Victoria Villarroel detalló que esta expareja prefería mantener un perfil bajo. (Instagram)

También agregó que, según su relato, la misma persona habría pasado posteriormente a una relación con una figura de alto perfil mediático, a quien habría conocido en un encuentro previo en un restaurante de Londres.

“Mi exnovio ahora está comprometido con alguien a quien conoció mientras cenaba conmigo. Se sentó a nuestro lado en un restaurante de Londres… pero esa es una historia difícil”, expresó.

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Las declaraciones no incluyen nombres, pero usuarios en redes sociales han asociado estos comentarios con la cronología de la relación entre Turner y la cantante Dua Lipa.

Según estas interpretaciones, ambos habrían coincidido por primera vez en el restaurante londinense River Café mientras se encontraban en otras relaciones, antes de hacer su debut público en la Met Gala de 2025.

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Callum Turner y Dua Lipa se conocieron en un restaurante de Londres. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En plataformas como TikTok y Reddit, especialmente en el foro r/FauxMoi, estas coincidencias temporales han sido ampliamente discutidas, aunque sin confirmación oficial por parte de los involucrados.

Los usuarios han señalado que la secuencia de eventos mencionada en el podcast coincide con la narrativa que rodea el inicio de la relación entre Callum Turner y Dua Lipa, lo que ha alimentado la circulación de teorías en línea.

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Cabe destacar que actualmente Villarroel cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y ha colaborado con marcas como YSL Beauty, DKNY y Meshki.

En paralelo, Turner no ha realizado comentarios públicos sobre las especulaciones difundidas en redes sociales ni sobre los fragmentos del podcast.

Hasta el momento, Callum Turner no ha confirmado que estuvo saliendo con Victoria Villarroel

Mientras tanto, Villarroel mantiene una presencia activa en redes sociales y forma parte de círculos cercanos a figuras del entorno mediático y de la moda.

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Actualmente, Villarroel mantiene una relación con el diseñador Doni Nahmias, vinculado a la marca emergente de moda masculina Nahmias.