Honduras

Congreso de Honduras asegura tener los votos para aprobar reformas eléctricas los próximos días

El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, afirmó que las reformas al subsector eléctrico ya cuentan con los 65 votos necesarios, aunque se busca un mayor consenso político antes de someterlas al tercer debate

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Diputados liberales solicitaron aclaraciones sobre tarifas y subsidios. (FOTO: Infobae)
Diputados liberales solicitaron aclaraciones sobre tarifas y subsidios. (FOTO: Infobae)

El Congreso Nacional aseguró este martes que las reformas al subsector eléctrico ya cuentan con los votos necesarios para ser aprobadas, aunque las fuerzas políticas continúan negociando algunos aspectos del proyecto con el objetivo de lograr un respaldo más amplio.

El secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, afirmó que actualmente ya existen los 65 votos requeridos para aprobar las modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica, aunque señaló que se busca alcanzar un consenso mayoritario que permita fortalecer la legitimidad del decreto.

“Ya tenemos los 65 votos que se necesitan para aprobar la ley, pero queremos que sea mayormente acompañada y que quede claro que no hay tal privatización de la ENEE”, manifestó el funcionario.

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Las declaraciones se producen en medio del debate político generado por las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, orientadas a reestructurar y modernizar el sistema eléctrico nacional.

Las bancadas continúan negociando algunos puntos del texto legislativo. (FOTO: Hondudiario)
Las bancadas continúan negociando algunos puntos del texto legislativo. (FOTO: Hondudiario)

Congreso afirma que hay consenso

Ledezma indicó que las conversaciones entre las diferentes bancadas han permitido avanzar significativamente en la construcción de acuerdos.

Según explicó, las diferencias pendientes se relacionan principalmente con aspectos de redacción y aclaraciones específicas dentro del texto legal.

“Casi tenemos los consensos necesarios. Lo que falta son más cosas de forma que de fondo”, sostuvo.

La ENEE mantiene pérdidas millonarias según cifras oficiales. (FOTO: Hondudiario)
La ENEE mantiene pérdidas millonarias según cifras oficiales. (FOTO: Hondudiario)

El proyecto se encuentra pendiente de discusión en el tercer y último debate, etapa en la que requiere mayoría simple para su aprobación definitiva.

Las autoridades legislativas esperan que en los próximos días el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convoque a sesión para someter la iniciativa a votación.

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ENEE mantiene pérdidas millonarias

Uno de los principales argumentos de los impulsores de la reforma es la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Ledezma señaló que la estatal eléctrica continúa operando con pérdidas significativas que afectan las finanzas públicas.

“Tenemos 1,500 millones de lempiras que estamos perdiendo al mes, 50 millones de lempiras diarios y una deuda histórica cercana a los 120 mil millones de lempiras”, detalló.

Las autoridades consideran que las reformas permitirán modernizar la empresa, mejorar la administración del sistema eléctrico y garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

El funcionario reiteró que el deterioro financiero de la ENEE obliga a tomar decisiones para evitar una crisis mayor en el futuro.

Liberales piden aclaraciones

El secretario del Congreso explicó que parte de las conversaciones se mantienen con diputados del Partido Liberal, quienes han solicitado incorporar algunas precisiones al texto.

Entre las peticiones figura incluir expresamente que la ENEE no será privatizada, garantizar la continuidad de los subsidios y aclarar que las tarifas eléctricas seguirán siendo reguladas por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Ledezma aseguró que estos temas prácticamente ya cuentan con consenso.

“Prácticamente, con estos tres temas que se ha hablado, ya existe un consenso cercano al cien por ciento”, afirmó.

Las reformas al subsector eléctrico permanecen pendientes del tercer debate legislativo. (FOTO: Hondudiario)
Las reformas al subsector eléctrico permanecen pendientes del tercer debate legislativo. (FOTO: Hondudiario)

Rechazan acusaciones de privatización

Uno de los principales puntos de confrontación política gira alrededor de las acusaciones de sectores de Libre, que sostienen que las reformas abrirían la puerta a una eventual privatización de la empresa estatal.

Sin embargo, Ledezma rechazó esas versiones y aseguró que la intención del Congreso es rescatar la ENEE.

“Este Congreso Nacional no va a privatizar la ENEE; no está en nuestro lenguaje eso, sino que tenemos que hacer algo para salvarla y modernizarla”, declaró.

El funcionario afirmó que las reformas buscan mejorar el servicio eléctrico, reducir pérdidas y fortalecer la capacidad operativa de la estatal.

Esperan convocatoria para aprobación

Una vez finalizadas las negociaciones y acordadas las modificaciones solicitadas por distintas bancadas, el Congreso quedará listo para conocer el proyecto en el pleno.

Ledezma señaló que únicamente falta la convocatoria oficial del presidente del Congreso Nacional.

“Estamos a la espera de que el presidente Tomás Zambrano convoque a sesiones y más temprano que tarde estemos aprobando esta ley”, concluyó.

La aprobación de las reformas al subsector eléctrico se perfila como una de las principales decisiones legislativas del presente año debido al impacto que tendría sobre el futuro financiero y operativo de la ENEE.

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