Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Un vehículo militar israelí pasa junto a edificios destruidos en Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Shir Torem

El Ejército de Israel mató este miércoles a dos hombres en un ataque contra un vehículo en el distrito de Nabatiyé, en el sur del Líbano, un día después de que delegaciones de ambos países se reunieran por quinta vez en Washington para reforzar un frágil alto el fuego vigente desde marzo.

El Ministerio de Sanidad libanés informó que las fuerzas israelíes atacaron un vehículo que se dirigía hacia el municipio de Kfar Rumman. Las víctimas fueron identificadas como Mahmoud y Ahmad Assili, originarios de Saksakiyé, en la gobernación de Saida, según el diario libanés L’Orient-Le Jour.

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El Ejército israelí reconoció el ataque en un comunicado y describió a los dos hombres como “sospechosos que cruzaban la zona de seguridad de la cordillera de Ali Taher y suponían una amenaza”. A diferencia de otras ocasiones, las fuerzas israelíes no los identificaron como miembros de Hezbollah.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó ese mismo miércoles, en una conferencia de líderes locales celebrada en Tel Aviv, que las fuerzas israelíes mantendrán su presencia en el sur del Líbano indefinidamente. “Mientras sea el primer ministro, mantendremos la zona de seguridad en el sur del Líbano, durante el tiempo que sea necesario”, declaró, según recogió el diario israelí Haaretz.

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Netanyahu precisó que el Ejército está en proceso de “desmantelar toda la infraestructura terrestre” de Hezbollah. La zona ocupada se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros al norte de la frontera con Israel y fue establecida tras la ofensiva lanzada el 2 de marzo.

El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito en la misma conferencia al cerrar la puerta al retorno de los más de 200.000 desplazados que viven dentro del perímetro ocupado. “Soldados dentro, residentes fuera. La infraestructura está destruida, las casas son peligrosas y ruinosas. No nos vamos a retirar”, sostuvo. Katz añadió que, hasta el momento, Washington no ha exigido formalmente una retirada israelí del territorio libanés, lo que calificó como “un logro diplomático”.

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Vehículos destruidos tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Saksakiyeh, al sur del Líbano, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Mientras se producía el ataque en Nabatiyé, delegaciones israelí y libanesa celebraban en Washington su quinta ronda de conversaciones desde marzo, bajo mediación estadounidense. El presidente libanés Joseph Aoun rechazó la ocupación israelí del sur del país y toda injerencia extranjera en los asuntos libaneses —alusión directa al papel de Irán como patrocinador de Hezbollah—, al tiempo que subrayó que las negociaciones avanzarían con independencia de las conversaciones más amplias entre Washington y Teherán.

El primer ministro libanés Nawaf Salam reiteró su oposición a cualquier presencia militar israelí continuada en territorio libanés. El gobierno de Beirut busca un acuerdo que estabilice el sur del país, allane el camino para una retirada israelí y refuerce la autoridad del Estado en la región fronteriza.

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Las tensiones generadas por las acciones militares de Israel en Líbano han sido uno de los principales puntos de fricción en estos contactos y han derivado en encontronazos públicos entre Tel Aviv y Washington. Drones israelíes sobrevolaron de nuevo este miércoles la ciudad costera de Tiro, avivando los temores de los residentes que han comenzado a regresar a la zona ante una posible reanudación de las hostilidades, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa.

Teherán ha advertido en reiteradas ocasiones que las acciones militares israelíes en Líbano constituyen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían comprometer el proceso de paz en Oriente Próximo. La semana pasada, Estados Unidos e Irán suscribieron un memorando de entendimiento orientado a alcanzar un acuerdo permanente entre ambos países, tras la guerra desencadenada el 28 de febrero.

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El gobierno iraní ha subrayado que la estabilidad en el Líbano es un pilar del eventual acuerdo definitivo con Washington. El memorando contempla, entre sus condiciones, la integridad territorial libanesa, lo que coloca las declaraciones de Netanyahu y Katz en contradicción directa con el marco diplomático que Estados Unidos está construyendo en la región.

Vehículos militares y soldados israelíes en una aldea del sur del Líbano, mientras el ejército israelí realiza operaciones en la zona, vistos desde el lado israelí de la frontera, 23 de abril de 2026. REUTERS/Ayal Margolin

Hezbollah arrastró al Líbano al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel, en represalia por la muerte del líder supremo iraní en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Israel respondió con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre que derivó en la ocupación de la franja fronteriza que sus autoridades denominan “zona de seguridad”.

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Las autoridades libanesas elevaron este miércoles a 4.211 los muertos —entre ellos 135 profesionales sanitarios— y a 12.173 los heridos a causa de los bombardeos israelíes desde el 2 de marzo. El Ejército de Israel estima por su parte haber abatido a 3.350 combatientes de Hezbollah en el mismo período.

Del lado israelí, dos civiles murieron en el norte del país desde el 28 de febrero por ataques del grupo chií libanés. Otros 36 soldados israelíes perdieron la vida en el marco de la ofensiva contra el Líbano, uno de ellos por fuego amigo.

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La ofensiva se desató tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero. Hezbollah respondió con cohetes el 2 de marzo, fecha en que el Ejército israelí retomó los enfrentamientos y que las autoridades libanesas toman como punto de partida para el conteo oficial de bajas.