La Fiscalía de El Salvador identifica a múltiples involucrados en red de estafas y falsificación de documentación

Un proceso de investigación reveló la participación de individuos, incluido personal docente, en esquemas para engañar a víctimas mediante la venta fraudulenta de bienes y el uso de incapacidades médicas carentes de autenticidad

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X de la Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la captura de varias personas acusadas de estafa y uso de documentos falsos tras un operativo realizado en la madrugada junto a la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre las consecuencias más destacadas del caso, la FGR detalló que más de 20 hechos de estafa han sido resueltos hasta la fecha, incluyendo situaciones en las que víctimas fueron engañadas mediante la venta ilegal de vehículos o inmuebles con papeles falsificados. En algunos casos, los delitos se cometieron entre miembros de una misma familia.

Entre los arrestados figura un docente implicado en la presentación reiterada de incapacidades médicas falsas para justificar ausencias laborales. Otro de los casos más graves afectó a una persona de la tercera edad, cuya firma fue falsificada para vender una propiedad de su pertenencia.

Las personas identificadas en la investigación son:

  • Blanca Estela Murcia Herrera
  • Rosa Dolores Alonso Herrera
  • José Ernesto Ortega Beltrán
  • José Reynaldo Salgado Andrade
  • Williams Roberto Flores Herrera
  • Walter Enrique Ortiz Escobar
  • Óscar Armando Abrego Fuentes
  • Aida Marcela Castañeda de Peñate
  • Marisol Elizabeth Martínez Cristales
  • Estela del Pilar De La Cruz Espinoza
  • Néstor Antonio Ayala Valles
  • Wilber Iván Rivas Hernández
  • Hugo Ernesto Guerrero Linares
  • Victoria Isabel Rosales Canales
  • Ana Silvia Rosales de Linares
  • José Sebastián Alfaro Marroquín.

La Fiscalía General de la República señaló que varios de los imputados permanecen en prisión por otras condenas y que ahora recibirán notificación por los nuevos delitos imputados.

Casos recientes de estafas y uso de documentos falsos en El Salvador

Entre 2023 y 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) han reportado múltiples casos en El Salvador relacionados con el uso de documentos falsos para cometer estafas.

Algunos de los hechos más recientes y similares incluyen:

  1. En julio de 2024, nueve personas, entre ellas cinco notarios, fueron procesadas por falsificar documentos para la venta fraudulenta de propiedades. Las víctimas, en varios casos, eran personas residentes en el extranjero o fallecidas. Los delitos imputados abarcaron uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada y falsedad documental agravada.
  2. En diciembre de 2025, la FGR desarticuló una red dedicada a falsificar documentos para apropiarse de vehículos e inmuebles valorados en más de $300,000. Se elaboraban escrituras de compraventa falsas y se usaban sellos notariales para legitimar los documentos, afectando tanto a particulares como a empresas.
  3. En octubre de 2025, una banda fue enviada a juicio por apropiarse ilícitamente de vehículos y venderlos con documentación falsa. Los cargos incluyeron estafa, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas.

Regulación del uso y tenencia de documentos falsos según el Código Penal de El Salvador

El uso y tenencia de documentos falsos (Art. 287 del Código Penal de El Salvador, según jurisprudencia) sanciona a quien, sin haber participado en la falsificación, utiliza o tiene en su poder un documento falso (público o privado) sabiendo que lo es, y con la intención de hacerlo pasar por legítimo para afectar la fe pública y causar un perjuicio o crear derechos/obligaciones, con penas de prisión y multas.

La clave es el dolo (saber que es falso) y el uso efectivo o la tenencia con ese propósito, siendo la fe pública el bien jurídico protegido.

