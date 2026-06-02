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Donald Trump dijo que cree que habrá un acuerdo con Irán “en la próxima semana”

El presidente estadounidense declaró News que confía en que se alcanzará un acuerdo con Teherán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz “en el transcurso de la próxima semana”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla por teléfono al salir de la Casa Blanca rumbo al Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, EE. UU., el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla por teléfono al salir de la Casa Blanca rumbo al Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, EE. UU., el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz en el transcurso de la próxima semana. En declaraciones a la cadena ABC News, el mandatario afirmó que las negociaciones “tienen buen aspecto” y señaló que un posible trato podría concretarse “en el transcurso de la próxima semana”.

Las afirmaciones de Trump se produjeron a pesar de que, según la agencia iraní Tasnim, Teherán habría suspendido el diálogo con Washington como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano. El presidente estadounidense reconoció que hubo “un pequeño problema” en las conversaciones, pero aseguró haberlo resuelto “muy rápidamente”.

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Trump explicó que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y un contacto inusual con el grupo chií Hezbollah, con el objetivo de mantener el alto el fuego en Líbano y así facilitar el avance de las conversaciones de paz con Irán. Según relató en la red Truth Social, Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut y Hezbollah accedió a suspender los disparos de proyectiles hacia territorio israelí. “Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!”, expresó el presidente.

La postura optimista de Trump contrasta con los reportes de medios iraníes, que informaron la paralización de las negociaciones tras la intensificación de la ofensiva militar israelí en Líbano. Esta escalada vulneró el alto el fuego vigente desde abril y puso en riesgo la ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington entre el Gobierno libanés y autoridades estadounidenses, proceso que Hezbollah rechaza.

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El propio Trump reconoció que el avance hacia un acuerdo no es sencillo. “No es una cosa simple. Estamos hablando de un país grande, con una tremenda hostilidad realmente”, declaró a ABC News. Añadió que el proceso tampoco resulta fácil para Estados Unidos, aunque aseguró estar obteniendo lo que considera necesario.

Un hombre cruza una calle cerca de la plaza Enghelab en Teherán. (Arash Khamooshi/Polaris para The New York Times)
Un hombre cruza una calle cerca de la plaza Enghelab en Teherán. (Arash Khamooshi/Polaris para The New York Times)

El presidente estadounidense indicó que el memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz aún no está firmado, ya que restan por resolver “algunos puntos más”. No obstante, insistió en que las conversaciones siguen “a un ritmo rápido” con la República Islámica de Irán y expresó que un pacto de paz podría ser “incluso mejor que una victoria militar”.

La ofensiva contra Hezbollah, aliado de Irán, y la tensión en la región amenazan no solo el diálogo entre Washington y Teherán, sino también la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Desde hace semanas, ambas partes intercambian borradores para un posible acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la normalización del tráfico marítimo.

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