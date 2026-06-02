Costa Rica

Gobierno de Costa Rica refuerza la ofensiva contra el crimen organizado tras la segunda reunión de Fuerza Élite

La presidenta Laura Fernández anunció nuevas medidas para combatir la criminalidad, que incluyen proyectos de ley y controles estrictos en pistas clandestinas, decomisos y cárceles

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La presidenta Laura Fernández expuso los principales avances tras la segunda reunión del equipo Fuerza Élite, enfocada en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. Crédito: Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández expuso los principales avances tras la segunda reunión del equipo Fuerza Élite, enfocada en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. Crédito: Presidencia de la República

En la segunda reunión del equipo Fuerza Élite, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expuso un panorama de acciones coordinadas para enfrentar el avance del crimen organizado en el país. Según informó la mandataria, se acordó impulsar un proyecto de ley que establecerá sanciones severas a los propietarios de fincas donde se detecten pistas clandestinas. El gobierno identificó alrededor de doscientas pistas en territorio costarricense, muchas de ellas sin regulación ni penalización efectiva.

Fernández detalló que “hoy hay alrededor de doscientas pistas en el país, muchas de esas son clandestinas y lamentablemente no tenemos sanciones contundentes”. La propuesta legislativa buscará llenar ese vacío legal y dotar a las autoridades de herramientas para combatir actividades ilícitas facilitadas por la existencia de esas infraestructuras.

Durante la sesión, participaron los principales responsables de seguridad, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz, y el ministro de Comunicación. Fernández aseguró que las decisiones tomadas nacen de la revisión integral de los temas de seguridad nacional, priorizando la vigilancia aérea y la cooperación interinstitucional.

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La Policía de Control de Drogas (PCD) discutió los obstáculos en el decomiso de vehículos vinculados a actividades delictivas. El gobierno se comprometió a gestionar ante el Ministerio Público y el Poder Judicial el traslado inmediato de los vehículos decomisados a las autoridades judiciales, garantizando que se respeten las cadenas de custodia y se reduzca la vulnerabilidad a la corrupción o pérdida de evidencia.

Agentes de la PCD en chalecos oscuros, un patrullero policial con luces encendidas, cinta amarilla "escena de crimen" y una escuela al fondo en San José.
La Policía de Control de Drogas y el Ministerio Público trabajarán en conjunto para garantizar el traslado inmediato de vehículos decomisados, fortaleciendo la cadena de custodia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vamos a hacer instancias ante el Ministerio Público y las entidades del Poder Judicial en general, para que en los decomisos donde hay vehículos de por medio, sean trasladados a las autoridades judiciales en las adecuadas cadenas de custodia”, puntualizó la presidenta Fernández.

Otro de los acuerdos anunciados fue la mejora de los protocolos de vigilancia aérea en los aeropuertos, con el objetivo de fortalecer la detección de drogas y precursores químicos.

Estas medidas buscan situar a Costa Rica “a la vanguardia en la detección de drogas en nuestros aeropuertos”, en palabras de la mandataria. El fortalecimiento de los controles se considera clave en la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

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En materia penitenciaria, Fernández indicó que se modificarán los protocolos del sistema nacional de cárceles. El objetivo es erradicar prácticas permisivas que han derivado en problemas de insalubridad y riesgos dentro de los centros de reclusión. Se establecerán reglas estrictas para la gestión de encomiendas, uno de los canales recurrentes de ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los recintos penales.

La presidenta anunció también la puesta en marcha de un programa de pruebas de polígrafo para miembros del equipo Fuerza Élite. El primer grupo en someterse a la evaluación estará compuesto por los ministros que asisten al espacio, como parte del compromiso con la transparencia y la integridad en los equipos de seguridad.

“Hoy instruí el primer grupo de personas de Fuerza Élite que se van a someter a la prueba de polígrafo. Vamos a iniciar con los ministros, con el ministro de Comunicación, el ministro de Justicia y Paz y, por supuesto, con el ministro rector, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos”, señaló Fernández.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos (camisa rosada) será uno de los primeros funcionarios en someterse a la prueba de polígrafo, según anunció el Ejecutivo.(AP Foto/Salvador Meléndez)
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos (camisa rosada) será uno de los primeros funcionarios en someterse a la prueba de polígrafo, según anunció el Ejecutivo.(AP Foto/Salvador Meléndez)

El gobierno mantendrá a la población informada sobre los avances y resultados del equipo Fuerza Élite, el cual se consolida como el núcleo de la estrategia de combate al crimen organizado en el país.

“Continuamos haciéndole frente a esta cruzada contra el crimen organizado en el país”, concluyó la presidenta.

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