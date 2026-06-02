Mundo

Mette Frederiksen tendrá un tercer mandato: formó una coalición de cuatro partidos en Dinamarca

Las extensas negociaciones tras los comicios de marzo llevaron a un acuerdo que involucra a diversos sectores, mientras la agenda gubernamental prioriza defensa, relación con Groenlandia y protección animal en medio de un parlamento fragmentado

Guardar
Google icon
Mette Frederiksen logra un tercer mandato como primera ministra tras formar un gobierno de coalición de centroizquierda en Dinamarca. (Reuters)
Mette Frederiksen logra un tercer mandato como primera ministra tras formar un gobierno de coalición de centroizquierda en Dinamarca. (Reuters)

Dinamarca cerró este lunes un capítulo de incertidumbre política que se extendió por más de dos meses. Mette Frederiksen anunció la formación de un gobierno de coalición de centroizquierda que le asegura un tercer mandato consecutivo como primera ministra, poniendo fin al proceso de negociación más prolongado de la historia del país, iniciado tras las elecciones del 24 de marzo.

“Me reuní con Su Majestad el Rey y le anuncié que se puede formar un gobierno tras largas negociaciones“, declaró a los periodistas tras el encuentro con el rey Federico X. El programa de gobierno se presentará el martes y el equipo ministerial se anunciará el miércoles.

PUBLICIDAD

El nuevo gabinete es minoritario e integra cuatro partidos: el Partido Socialdemócrata —que lidera la primera ministra—, el Partido Popular Socialista (SF), los social liberales de Radikale y los Moderados de centro. Juntos suman 82 de los 179 escaños del Parlamento danés, sin alcanzar la mayoría absoluta de 90.

Para sostener su gobierno, dependerá principalmente del respaldo externo de la Alianza Rojo-Verde, de extrema izquierda, que no integrará el gabinete pero lo apoyará desde afuera. En votaciones puntuales, también podrá buscar el apoyo de otras fuerzas parlamentarias.

PUBLICIDAD

Frederiksen junto al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante la firma de un acuerdo marco para una Groenlandia autosuficiente. Copenhague, septiembre de 2025. (Reuters)
Frederiksen junto al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante la firma de un acuerdo marco para una Groenlandia autosuficiente. Copenhague, septiembre de 2025. (Reuters)

Frederiksen llegó al poder en 2019, a los 44 años, tras reorientar al Partido Socialdemócrata hacia una postura más firme en materia de inmigración, una estrategia que le permitió recuperar el voto de la clase trabajadora que se había desplazado hacia la derecha. Desde entonces se consolidó como una de las líderes con mayor peso en el escenario europeo, respaldada por su apoyo sostenido a Ucrania y por su manejo de la tensión con la administración de Donald Trump.

Las elecciones de marzo dejaron un parlamento fragmentado, con 12 partidos con escaños. La crisis del coste de la vida se reflejó en las urnas y el Partido Socialdemócrata pasó de 50 a 38 escaños. La alianza que había liderado hasta entonces —que unía a socialdemócratas, moderados y liberales por encima del eje ideológico— perdió su mayoría.

La tensión en torno a Groenlandia fue el factor que la llevó a adelantar las elecciones. Las amenazas de Trump sobre el territorio semiautónomo danés generaron un repunte en las encuestas que sacó a su partido de los mínimos históricos registrados en diciembre y lo devolvió a la primera posición.

El fortalecimiento de las fuerzas armadas danesas y el bienestar animal figuran entre las prioridades anunciadas por el nuevo gobierno. (Reuters)
El fortalecimiento de las fuerzas armadas danesas y el bienestar animal figuran entre las prioridades anunciadas por el nuevo gobierno. (Reuters)

Lo que siguió fueron 69 días de negociaciones. Tanto los socialdemócratas como los liberales de derecha intentaron en distintos momentos liderar la conformación de un nuevo gabinete, pero ninguno logró articular los apoyos suficientes. Fue finalmente Frederiksen quien consiguió el respaldo necesario para cerrar el acuerdo.

Entre las prioridades inmediatas del nuevo gobierno figura el fortalecimiento acelerado de las fuerzas armadas danesas, en respuesta al deterioro de la seguridad en Europa por la guerra de Rusia en Ucrania. La agenda también contempla retomar las negociaciones diplomáticas sobre Groenlandia, cuyo futuro sigue siendo el principal punto de tensión con Washington y cuya resolución no está a la vista.

Frederiksen incluyó además el bienestar animal entre las prioridades declaradas: “Es un programa de gobierno que es bueno tanto para las personas que viven en Dinamarca como para las generaciones venideras, así como para los animales”.

(Con información de AFP, Reuters, Bloomberg)

Temas Relacionados

Gobierno de coaliciónDinamarcaMette FrederiksenGroenlandia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Líbano dijo que el grupo terrorista Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel

Según las autoridades libanesas, el entendimiento busca reducir la violencia tras semanas de enfrentamientos y amenazas de una mayor escalada militar

El Gobierno de Líbano dijo que el grupo terrorista Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel

Donald Trump dijo que cree que habrá un acuerdo con Irán “en la próxima semana”

El presidente estadounidense declaró News que confía en que se alcanzará un acuerdo con Teherán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz “en el transcurso de la próxima semana”

Donald Trump dijo que cree que habrá un acuerdo con Irán “en la próxima semana”

Tras más de 40 años, resuelven el enigma de las heridas en espiral en los cachorros de foca de la isla de Sable

Depredadores marinos desconocidos y hélices de embarcaciones fueron las principales hipótesis durante décadas; un video captado por drones aportó la prueba definitiva que la comunidad científica esperaba

Tras más de 40 años, resuelven el enigma de las heridas en espiral en los cachorros de foca de la isla de Sable

193 kilómetros, más de 50 barcos al día y dos mares que mueven casi el 12% del comercio mundial: así es el Canal de Suez

Desde su inauguración en 1869, la vía acuática egipcia redujo distancias, abarató fletes y concentró una dependencia global que organismos como la Organización Marítima Internacional consideran asunto de interés común para gobiernos y empresas

193 kilómetros, más de 50 barcos al día y dos mares que mueven casi el 12% del comercio mundial: así es el Canal de Suez

Cuatro continentes, 1.848 personas y un pueblo irlandés: así el clan O’Sullivan obtuvo un récord mundial

Llegaron desde Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos hasta Castletownbere para superar la marca que los Gallagher habían sostenido desde 2007 con 1.488 participantes

Cuatro continentes, 1.848 personas y un pueblo irlandés: así el clan O’Sullivan obtuvo un récord mundial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026

Vidal Llerenas asume la dirección del IMPI en relevo de Santiago Nieto, anuncia la Secretaría de Economía

José Obdulio Gaviria y Wilson Ruiz se despacharon contra Gustavo Petro, que confirmó que se “pondrá al frente” de la campaña de Iván Cepeda

Clases suspendidas, calles bloqueadas y tensión en el Zócalo: así arrancó el paro nacional de la CNTE

Embajador de EEUU pide a México que la lucha contra los cárteles no divida ambas naciones

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Líbano dijo que el grupo terrorista Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel

El Gobierno de Líbano dijo que el grupo terrorista Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel

Donald Trump dijo que cree que habrá un acuerdo con Irán “en la próxima semana”

Tras más de 40 años, resuelven el enigma de las heridas en espiral en los cachorros de foca de la isla de Sable

Panamá refuerza campaña para que la población disponga de información clara sobre los alimentos que consume

193 kilómetros, más de 50 barcos al día y dos mares que mueven casi el 12% del comercio mundial: así es el Canal de Suez

ENTRETENIMIENTO

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

“La proteína es una piedra angular de la nutrición del culturismo”, asegura Arnold Schwarzenegger a los 78 años

‘Euphoria’ desata críticas por su episodio final tras la muerte de su protagonista

Zach Galifianakis sobre su salto a la fama: “Nadie me hacía preguntas hasta que estuve en una película con un mono”

‘Hoppers’: fecha de estreno en streaming de la más reciente película de Pixar