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Anna Kendrick dirigirá la adaptación de ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ para Netflix

La actriz liderará la adaptación de la novela de Taylor Jenkins Reid, cuyo desarrollo ha pasado por varios cambios de equipo creativo

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Netflix avanza con “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” y confirma a Anna Kendrick como directora. (Reuters)
Netflix avanza con “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” y confirma a Anna Kendrick como directora. (Reuters)

Netflix ha elegido a Anna Kendrick como directora de la adaptación cinematográfica de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, la novela de Taylor Jenkins Reid publicada en 2017 y convertida en un éxito editorial internacional.

Con esta incorporación, el proyecto avanza en una nueva etapa de desarrollo después de varios cambios detrás de cámaras desde que la plataforma adquirió los derechos de la obra.

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Antes de la llegada de Kendrick, las cineastas Maggie Betts y Leslye Headland estuvieron vinculadas a la producción en distintos momentos. Sin embargo, ambas abandonaron el proyecto por motivos que no han sido revelados públicamente.

La designación de una nueva directora representa un paso importante para una adaptación que ha experimentado diversos ajustes desde que Netflix obtuvo los derechos en 2022.

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Anna Kendrick es la tercera directora vinculada al proyecto. (REUTERS/Aude Guerrucci)
Anna Kendrick es la tercera directora vinculada al proyecto. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La historia de The Seven Husbands of Evelyn Hugo sigue a Evelyn Hugo, una legendaria estrella ficticia del Hollywood clásico que decide conceder una entrevista definitiva al final de su vida.

La protagonista, conocida por mantener su vida privada lejos del escrutinio público durante décadas, elige a una periodista poco conocida para contar por primera vez la historia completa de su carrera y de sus relaciones personales.

A través de este testimonio, la actriz revela detalles sobre sus siete matrimonios, así como diversos episodios relacionados con la industria del entretenimiento, incluyendo conflictos, traiciones, escándalos y decisiones que marcaron su trayectoria profesional y personal.

'The Seven Husbands of Evelyn Hugo' cuenta la historia de una estrella de Hollywood durante sus años de gloria.
'The Seven Husbands of Evelyn Hugo' cuenta la historia de una estrella de Hollywood durante sus años de gloria.

La novela se convirtió en un fenómeno editorial tras su publicación y acumuló una amplia base de seguidores en distintas partes del mundo.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado qué actriz interpretará a Evelyn Hugo ni quiénes integrarán el resto del elenco.

Durante los últimos años, algunos seguidores de la novela manifestaron su interés en que Jessica Chastain asumiera el papel principal debido a ciertas características físicas compartidas con el personaje. Sin embargo, la artista declaró anteriormente que no existe posibilidad de que participe en la producción.

Jessica Chastain era la favorita para protagonizar la adaptación. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jessica Chastain era la favorita para protagonizar la adaptación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto al desarrollo del guion, la primera versión fue escrita por Liz Tigelaar, reconocida por su trabajo en producciones como Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere.

Actualmente, el libreto está siendo revisado por Francesca Sloane, quien ha trabajado en series como Mr. & Mrs. Smith, Atlanta, Fargo y la tercera temporada de Big Little Lies.

La adaptación contará además con la participación directa de Taylor Jenkins Reid como productora ejecutiva. La autora trabajará junto a Margaret Chernin en esta función. La producción estará a cargo de Liza Chasin, en representación de 3Dot Productions, y de Brad Mendelsohn, de Circle Management + Productions.

Para Anna Kendrick, la dirección de The Seven Husbands of Evelyn Hugo supone un nuevo paso en una faceta profesional que comenzó recientemente.

Anna Kendrick recientemente se adentró en el mundo de la dirección. REUTERS/Toby Melville
Anna Kendrick recientemente se adentró en el mundo de la dirección. REUTERS/Toby Melville

Aunque es ampliamente conocida por su trabajo como actriz en franquicias como Pitch Perfect y la saga Twilight, Kendrick debutó como directora con Woman of the Hour.

The Seven Husbands of Evelyn Hugo representa la segunda adaptación audiovisual importante basada en una obra de Reid. La primera fue la miniserie Daisy Jones & the Six, estrenada por Amazon en 2023.

La producción estuvo inspirada en la novela homónima de la escritora, cuya historia toma elementos de la trayectoria de la banda Fleetwood Mac durante la grabación del álbum Rumours.

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