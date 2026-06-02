Gremiales empresariales destacan oportunidad para el empleo y la inversión tras salida de El Salvador de la lista corta de la OIT

Delegados de El Salvador y la OIT dialogan sobre el estatus laboral del país en una reunión clave, buscando la exclusión de la lista corta de la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador logró recientemente su exclusión de la lista corta de países observados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue recibido como un avance en materia laboral tanto por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) como por la Asociación Azucarera de El Salvador. Ambas entidades difundieron comunicados en los que resaltan el impacto de este resultado para la economía y la imagen internacional del país.

Según los comunicados, la exclusión de El Salvador de la lista corta de la OIT, en la que permanecía por la observación sobre sus políticas y prácticas laborales, refleja avances en las condiciones laborales y en el diálogo social entre trabajadores, empresarios y el gobierno salvadoreño. COEXPORT destacó que la decisión de la OIT genera mayor confianza para inversionistas extranjeros y nacionales, al tiempo que genera empleo, con énfasis en el sector exportador.

La Asociación Azucarera de El Salvador se sumó a la valoración positiva e indicó que la exclusión de El Salvador de la lista corta contribuye a la atracción de inversión y a la consolidación de las exportaciones, aspectos para el desarrollo económico y social del país.

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Según las asociaciones empresariales, la decisión de la OIT envía una señal a la comunidad internacional sobre el compromiso de las instituciones salvadoreñas con los derechos de los trabajadores y el empleo decente, además de incentivar políticas de empleo y el crecimiento del sector exportador, uno de los motores de la economía salvadoreña.

La presencia del organismo tripartito en el evento global de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra marcará un paso relevante en las relaciones laborales y el reconocimiento internacional de los esfuerzos nacionales (Prensa Ministerio de Trabajo)

Qué dijeron COEXPORT y la Asociación Azucarera

COEXPORT subrayó que la medida fortalece la reputación de El Salvador y promueve la llegada de nuevas inversiones. “La exclusión de la lista abre mejores oportunidades de empleo y contribuye a fortalecer la competitividad, en especial del sector exportador”, señaló la organización en su comunicado.

Por su parte, la Asociación Azucarera reafirmó su compromiso con el diálogo social y la promoción de buenas prácticas laborales. En su mensaje, la organización indicó: “El resultado alcanzado por El Salvador es fruto del trabajo coordinado entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental, lo que fortalece la imagen del país y favorece su acceso a mercados internacionales con altos estándares laborales”.

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Ambas gremiales coincidieron en que el nuevo estatus de El Salvador dentro de la OIT representa una oportunidad para continuar impulsando la modernización del mercado laboral y la construcción de un entorno productivo. Las entidades también enfatizaron la importancia de mantener el respeto a los derechos de los trabajadores como base para el desarrollo sostenible y la estabilidad social.

Las gremiales empresariales consideraron que la decisión de la OIT incentiva profundizar las políticas de empleo y afianzar el crecimiento del sector exportador, que constituye uno de los motores de la economía salvadoreña.

Organización Internacional del Trabajo - OIT

El anuncio llega desde Ginebra

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció desde Ginebra que El Salvador salió oficialmente de la lista corta de la OIT en el contexto de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo. La decisión pone fin a casi dos décadas de una observación que, según el funcionario, restringía el acceso del país a inversiones y mercados globales al afectar su imagen internacional y la percepción sobre su seguridad jurídica y laboral.

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Según Castro, la remoción también mejora la confianza de la banca multilateral y de los bloques económicos globales al ubicar a El Salvador dentro de los estándares internacionales en materia laboral.

Durante una entrevista por videollamada a un canal nacional, Castro afirmó que el país “heredó una situación de años, de décadas que El Salvador se ha mantenido en la lista, ahora no es solamente salir de la lista sino que mantenerse”. El ministro añadió que las gestiones en la conferencia fueron intensas y que “no esperábamos este desenlace, era una situación bien compleja”.

La decisión, según relató Castro, fue comunicada después de una reunión con el director general de la OIT, que felicitó a la delegación salvadoreña por el respaldo alcanzado entre trabajadores y empleadores. “Oficialmente, hemos sido no solamente informados por parte del director, sino que también felicitados, porque gracias a Dios, con un apoyo muy fuerte de los trabajadores, del voto de los trabajadores, hemos logrado salir”, dijo el ministro este 1 de junio, día en que se cumplen dos años del segundo mandato de Nayib Bukele, tras su llegada al poder en junio de 2019.

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