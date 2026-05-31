Detuvieron a más de 1.200 personas en Chile en el marco de un mega operativo en 16 regiones del país:

El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y al Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, dieron inicio a una ronda de intervención nacional entre ambas instituciones (@martinarrau)

Más de 1.200 personas fueron detenidas en Chile durante un mega operativo policial simultáneo en las 16 regiones del país, tras una acción coordinada entre el Gobierno, la Fiscalía y Carabineros que tuvo como meta principal la búsqueda de individuos con órdenes judiciales pendientes y el fortalecimiento de tareas de prevención del delito.

Según informó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el despliegue involucró a más de 5.000 agentes del orden y recursos logísticos en todo el territorio nacional.

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El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, confirmó los resultados de la intervención y valoró el trabajo realizado. "Hemos concretado un megaoperativo exitoso con 1.220 detenciones a nivel nacional“, expresó Jouannet en contacto con los medios.

A través de sus redes sociales, el funcionario amplió que el operativo contempló ”más presencia policial, más seguridad" e incluyó el despliegue de 4.858 carabineros y 1.270 medios logísticos en todo el país.

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El procedimiento comenzó esta semana de manera simultánea en diversos puntos de Chile. Durante las acciones, se ejecutaron decenas de miles de controles preventivos a peatones y conductores, con el propósito de identificar personas requeridas por la Justicia.

En un operativo, que incluyó más de 5.000 uniformados de las fuerzas del orden de Chile, fueron arrestas en 16 regiones del país más de 1.200 (@martinarrau)

La prensa local reportó también registros en varias decenas de domicilios vinculados a investigaciones en curso, sobre todo en las áreas metropolitanas de Santiago y Valparaíso, donde se concentró buena parte de las diligencias.

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Las autoridades informaron la incautación de aproximadamente 55 kilogramos de sustancias estupefacientes, 64 armas de fuego, más de 300 municiones y cerca de 200 vehículos. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que otros operativos conjuntos junto a la Policía de Investigaciones (PDI) elevaron el total de arrestos a más de 1.400. De acuerdo con cifras oficiales, una porción considerable de los aprehendidos correspondía a personas buscadas por la Justicia, incluidas algunas vinculadas a delitos graves.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, subrayó la magnitud de la operación y agradeció el compromiso de las fuerzas policiales.

“Anoche, en solo cuatro horas, más de 5.500 agentes policiales realizaron más de 44.000 controles y fiscalizaciones; 1.400 detenidos, varios de ellos por órdenes pendientes incluso por homicidios, otros detenidos por flagrancia. Agradecer a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que están haciendo su trabajo para cuidar a la ciudadanía“, afirmó en declaraciones publicadas por La Tercera.

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Las autoridades confirmaron que este tipo de despliegues se mantendrán de manera periódica como parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad y avanzar en la detención de personas con causas judiciales pendientes.

En el marco de este trabajo coordinado, Carabineros y la Policía de investigaciones desplegaron servicios en distintos puntos del país, reforzando las acciones de prevención, fiscalización y combate al crimen organizado (@martinarrau)

Este operativo fue llevado adelante en paralelo a las reuniones entre representantes de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia para coordinar acciones contra el crimen organizado en la región.

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Los cancilleres y ministros de Seguridad de dichos estados firmaron el jueves el Compromiso de Santiago, un acuerdo de alcance regional que estableció la cooperación en seguridad, inteligencia y control fronterizo como respuesta al avance de las redes criminales transnacionales. La cita se realizó en la capital chilena y reunió a las principales autoridades del área para coordinar una estrategia conjunta.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezó la apertura del encuentro. En su discurso de bienvenida advirtió: "El crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades“. Kast remarcó que la coyuntura actual exige una acción colectiva y advirtió que ”la neutralidad frente a las mafias organizadas no es una opción“.

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El acuerdo regional fija cinco áreas prioritarias: inteligencia, control fronterizo, rutas financieras ilícitas, cooperación técnica y mecanismos regionales de respuesta (EP)

El anfitrión de la reunión, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, reconoció que los esfuerzos aislados de cada país se muestran "insuficientes" frente al carácter transfronterizo de la amenaza. "Esto empieza a cambiar“, afirmó el jefe de la diplomacia chilena ante los delegados, en referencia al nuevo compromiso asumido por las cinco naciones.

(Con información de Europa Press)