El creador de ‘Euphoria’ consideró eliminar las escenas de desnudos de Cassie en la tercera temporada

Sam Levinson revela que consideró rodar sin desnudos escenas de Cassie en “Euphoria”. (HBO)

El creador de la serie Euphoria, Sam Levinson, explicó que durante el desarrollo de la tercera temporada llegó a considerar la posibilidad de rodar las escenas del personaje Cassie sin desnudos.

La información fue compartida en una entrevista con The New York Times, en la que también se abordó la relación de trabajo con Sydney Sweeney y el enfoque de la serie hacia el contenido para adultos.

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Cassie, interpretada por Sweeney, es uno de los personajes centrales de la producción y ha sido objeto de debate en torno a la representación de la sexualidad en la serie.

Según Levinson, la idea inicial consistía en modificar la forma de rodar ciertas escenas para evitar la desnudez explícita. Sin embargo, el director señaló que la propuesta fue rechazada por la propia actriz durante una conversación creativa.

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Sydney Sweeney le pidió al creador de 'Euphoria' que no eliminara sus escenas de desnudo. (HBO Max)

“Cuando escribí el guion, pensé: ‘Quizás podríamos grabar todo esto sin desnudos. ¿Tal vez haya maneras de evitar ciertas escenas?’. Ella me miró y me dijo: ‘¿Estás bromeando? Interpreto a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitarlo?’. Y yo le dije: ‘Sí, de acuerdo, tienes razón’”, dijo.

Tras esa conversación, el equipo mantuvo el enfoque original de las escenas relacionadas con el personaje.

En la misma entrevista, Sam Levinson fue consultado sobre las críticas recibidas por la presencia de desnudos en las dos primeras temporadas de la serie, especialmente considerando que la historia se desarrolla en un entorno escolar durante esas entregas.

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El creador explicó que, desde la etapa de guion, los actores conocen las exigencias del papel, incluyendo la presencia de escenas de desnudo.

Sam Levinson aseguró que los actores conocen el tipo de escena que harán desde que leen el guion. (Captura de video)

En el caso de Cassie, indicó que el nivel de contenido para adultos forma parte de la construcción del rol desde el inicio. Según su explicación, una vez que un actor acepta el papel, el proceso incluye la participación de coordinadores de intimidad en el rodaje.

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También señaló que, de acuerdo con las normas del sindicato de actores SAG-AFTRA, un intérprete no puede ser obligado a realizar una escena específica si decide no hacerlo después de haber sido contratado.

El creador de la serie añadió que uno de los objetivos del equipo de producción es garantizar un entorno de trabajo que permita a los actores desempeñar sus interpretaciones con comodidad.

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“Creo firmemente que las mejores y más honestas interpretaciones se dan cuando un actor se siente libre y seguro. Así es como se consigue una gran actuación. No se puede si hay tensión”, expresó.

Para Sam Levinson las mejores escenas se dan cuando los actores se sienten seguros. (HBO)

Y añadió: “La emoción se bloquea. Y eso es algo que aprendí durante mis estudios de actuación. Por lo tanto, mi trabajo consiste en crear el mejor entorno posible para que el actor pueda interpretar a este personaje”.

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En relación con Sydney Sweeney, Levinson describió a la actriz como una profesional “segura” y “altamente comprometida” con su trabajo, y destacó la existencia de confianza mutua en el proceso creativo.

El creador también hizo referencia a la narrativa de la tercera temporada, en la que el personaje de Cassie se vincula con una trama relacionada con la creación de contenido en plataformas digitales.

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El creador de la serie explicó la razón detrás de la trama de Sydney Sweeney en la temporada 3 de Euphoria. (HBO)

“Estamos explorando el mundo de OnlyFans, donde se paga a las mujeres por susurrar en un micrófono con forma de oreja. Hay un toque de absurdo que resulta divertido, y siempre buscamos maneras de que se sienta auténtico, gracioso y dramático, y que también refleje los deseos y anhelos más profundos del personaje”, indicó.

Las tres temporadas de Euphoria se encuentran disponibles en HBO.