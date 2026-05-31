Bolivia postergó sin fecha el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos que exigen la renuncia del presidente Paz

El presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una reunión de diálogo con sectores sociales en La Paz el 27 de mayo, días antes de que los mediadores suspendieran sin fecha la negociación con sindicatos y campesinos que exigen su renuncia. (Reuters)

El diálogo convocado para este domingo por mediadores que buscan acercar al Gobierno de Bolivia con los sectores obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, se postergó sin fecha, a la espera de que esos sindicatos decidan si acudirán o no a la negociación.

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que coordina la mediación con parlamentarios, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, informó en un comunicado de que la reunión prevista para esta tarde en La Paz “queda suspendida”.

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La Vicepresidencia explicó que “la decisión responde a la necesidad de generar las condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados”, teniendo en cuenta que la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los sectores en conflicto, no pudo reunirse el sábado para definir su asistencia.

Un policía corre frente a manifestantes durante una marcha que exige la renuncia del presidente Paz en La Paz, el 25 de mayo. Las protestas se intensifican en medio de una crisis de desabastecimiento de combustibles y alimentos. (Reuters)

Los mediadores ratificaron “su plena disposición de continuar impulsando espacios de diálogo, concertación y entendimiento entre los diferentes sectores, convencidos de que el diálogo es el camino para contribuir a la pacificación del país y la atención de las demandas de la población".

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Los actores convocados

Una mujer aymara enfrenta a un policía durante una protesta en el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo, exigiendo la renuncia del presidente Paz en medio de la crisis de combustibles y escasez de dólares. (Reuters)

A la reunión de este domingo fueron invitados el presidente Paz, la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, entre otras organizaciones involucradas en las protestas.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno y también le acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

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Dirigentes sindicales acusados de terrorismo

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), durante un acto por el Día del Trabajo en El Alto el 1 de mayo. Argollo fue acusado de terrorismo tras las protestas contra el presidente Paz. (EFE/archivo)

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

Los sindicatos condicionaron su asistencia al diálogo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ocurrió el viernes por orden de un juzgado de La Paz.

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La COB suspendió su reunión del sábado por “razones de seguridad” y prevé reunirse esta jornada para tomar una decisión sobre el diálogo, al igual que los sindicatos campesinos de La Paz.

Los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre.

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Desabastecimiento y bloqueos

Ciudadanos hacen fila para comprar gasolina en La Paz el 29 de mayo, en medio del desabastecimiento de combustibles y alimentos provocado por los bloqueos de rutas que exigen la renuncia del presidente Paz. (Reuters)

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.

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(Con información de EFE)