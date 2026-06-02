Todo sobre el traje de novia inspirado en Bianca Jagger que Dua Lipa usó para su boda con Callum Turner

Dua Lipa se casa con un conjunto de alta costura inspirado en Bianca Jagger. (Instagram. Grosby)

Dua Lipa contrajo matrimonio con Callum Turner el domingo en el Old Marylebone Town Hall, en Londres, en una ceremonia celebrada ante un grupo reducido de invitados.

El enlace contó con la presencia de familiares cercanos, incluyendo a los padres de la artista, Dukagjin y Anesa Lipa, así como a sus hermanos Rina y Gjin.

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La boda se realizó en un formato íntimo y tuvo lugar después de que la pareja iniciara su relación pública a comienzos de 2024, cuando Page Six reveló que se les había visto juntos en la fiesta posterior al estreno de Masters of the Air.

Una fuente cercana le dijo al medio que la pareja estaba “locamente enamorada”. Posteriormente, en junio de 2025, la artista confirmó su compromiso a través de una entrevista con British Vogue.

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Dua Lipa y Callum Turner se comprometieron en 2025. (AP)

Para la ceremonia, Dua Lipa optó por un conjunto de dos piezas que reinterpretó un estilo asociado a la actriz Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en 1971 en Saint-Tropez. En lugar de un vestido tradicional, la artista eligió un traje de falda y chaqueta en tono marfil.

El diseño fue creado por la casa de alta costura Schiaparelli bajo la dirección de Daniel Roseberry. La chaqueta presentó un corte curvado y botones dorados con motivos surrealistas, entre ellos representaciones de un ojo y un pegaso alado.

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El conjunto se completó con una falda asimétrica a juego y un bustier en tono rosa empolvado con encaje blanco visible bajo la chaqueta.

El atuendo incluyó también accesorios como guantes blancos, zapatos de Christian Louboutin y un sombrero de gran tamaño diseñado por el sombrerero británico Stephen Jones, con detalles en dorado. La artista llevó además un ramo de flores compuesto por amapolas blancas de Islandia.

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El traje que utilizó Dua Lipa es muy similar al de Bianca Jagger. (Instagram. Grosby)

Uno de los elementos más destacados del conjunto fue un collar de la colección Serpenti High Jewelry de Bulgari, elaborado en oro blanco de 18 quilates.

La pieza, asociada a la firma de joyería de la que Lipa es embajadora global desde febrero, está vinculada a un diseño con diamantes pavé y detalles en forma de serpiente. En el caso de la artista, el collar presentaba variaciones en los ojos de la serpiente, con piedras de color verde.

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Por su parte, Callum Turner vistió un conjunto personalizado de la firma Ferragamo. Su atuendo consistió en una chaqueta cruzada en tono azul, acompañada de pantalón, camisa y corbata a juego, manteniendo una línea monocromática.

Tras la ceremonia, la pareja salió del edificio municipal mientras los invitados arrojaban confeti desde la escalinata. Las imágenes del momento mostraron a los recién casados abandonando el lugar tomados de la mano.

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Los amigos y familiares más cercanos de la pareja fueron parte de la ceremonia. (Instagram)

La celebración contó con la asistencia de un número reducido de personas y se desarrolló en un formato privado.

Según lo previsto, la pareja tiene programada una segunda celebración en Italia, en la Villa Igiea de Palermo, donde se espera la asistencia de invitados del ámbito del entretenimiento y la moda, entre ellos figuras como Elton John, Charli XCX y Donatella Versace, aunque la lista final no ha sido confirmada públicamente.

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