CABA avanza con la prohibición del celular en la escuela: ya no se podrá usar en la secundaria

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves que reforzará la regulación del uso de teléfonos en las escuelas y avanzará hacia “aulas libres de celulares” en todos los niveles educativos obligatorios: inicial, primaria y secundaria.

La medida anunciada por la ministra Mercedes Miguel se apoya en la experiencia iniciada en 2024, cuando el gobierno porteño restringió el uso por medio de la resolución N° 2075. Hasta ahora los teléfonos estaban prohibidos en primaria y en el nivel inicial, tanto durante la clase como en los recreos.

En secundaria, los teléfonos debían permanecer guardados durante las horas de clase, salvo cuando los docentes los solicitaran para actividades pedagógicas planificadas. A partir de ahora, los teléfonos también están prohibidos en secundaria durante las horas de clase. En cambio, sí están permitidos en los recreos: de todos modos, desde el Ministerio señalaron que cada escuela deberá definir pautas para promover propuestas activas, deportivas y artísticas durante esos momentos.

“Declaramos aulas libres de celulares y dispositivos personales en los tres niveles educativos de la Ciudad”, anunció Miguel en su cuenta de la red social X. La ministra sostuvo que la decisión busca fortalecer las condiciones de atención y aprendizaje dentro del aula.

Desde el Ministerio de Educación enviaron a todas las escuelas estatales cajas con la leyenda “Momento Aprendizaje” para que los chicos guarden ahí sus teléfonos cuando empieza la clase, informó la ministra.

“En agosto de 2024 fuimos pioneros en Argentina y la región: prohibimos el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regulamos su uso en secundaria. Los resultados fueron claros: más atención, más conversación entre estudiantes y mejores condiciones para aprender”, afirmó la ministra en redes sociales al anunciar la iniciativa.

Según explicaron desde el Ministerio de Educación, el objetivo de estas medidas es estimular la concentración durante las clases y promover la socialización entre los estudiantes, además de reducir las distracciones asociadas al empleo de dispositivos móviles.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La ministra enfatizó que tomaron la decisión a partir de la evidencia internacional, pero también de evidencia propia surgida de un relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en 199 escuelas y de los cuestionarios complementarios de las evaluaciones educativas FESBA y TESBA, las pruebas estandarizadas de CABA, en los que participaron casi 30.000 estudiantes.

Según datos relevados por la UEICEE, el 94% de los estudiantes de secundaria lleva el celular todos los días a la escuela, pero solo 2 de cada 10 dicen usarlo principalmente para tareas escolares, mientras que la mayoría lo utiliza para entretenimiento o redes sociales.

“Cinco de cada diez chicos dicen que quieren dejar el celular y no pueden. Y ocho de cada diez estudiantes de secundaria dicen que lo llevan a la escuela y se dispersan. Ellos mismos declaran que les cuesta muchísimo dejar de chequear el teléfono. El celular hackea la atención de los chicos. Necesitamos que en el aula estén presentes y prestando atención, porque nuestro foco es el aprendizaje”, explicó Miguel a Infobae.

En un estudio de la UEICEE realizado en 2025, un año después de la regulación del uso de celulares, surgió que 7 de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestaban más atención y aprendían mejor sin sus teléfonos. Más de la mitad afirmó que conversaba más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula.

Desde el ministerio aclararon que la iniciativa no implica rechazar el uso educativo de la tecnología. Cuando sea necesario trabajar con recursos digitales, las escuelas podrán utilizar equipamiento institucional –como computadoras, tablets o kits de robótica– con planificación pedagógica de los docentes.

“Nada de esto significa renunciar a preparar a los estudiantes para el futuro; la educación digital sigue siendo parte de la escuela. Pero justamente por eso necesitamos enseñar un uso responsable de la tecnología”, afirmó Miguel. Y subrayó: “Los propios estudiantes dicen que quieren dejar el celular y no pueden. En ese contexto, es responsabilidad de los adultos poner límites. Esto le devuelve autoridad pedagógica al docente: hoy tenemos chicos que llegan a la escuela sin dormir porque pasaron toda la noche mirando TikTok".

La discusión sobre el uso de celulares en el aula viene creciendo en Argentina y en otros países. En la provincia de Buenos Aires, la restricción en la utilización escolar se aprobó por ley y rige para el nivel primario. A nivel internacional, varios sistemas educativos ya adoptaron restricciones similares para reducir las distracciones y fortalecer la atención en clase.

“Las mediciones que tenemos hasta ahora son muy positivas y nos indican que este es el camino. El uso excesivo del celular afecta el sueño, la atención, la actividad física y el rendimiento en clase”, dijo Miguel a Infobae. Y agregó: “El próximo paso que queremos dar es generar evidencia propia con datos de nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Vamos a abrir las puertas a investigadores para estudiar qué ocurre con los chicos que pasan mucho tiempo frente a las pantallas".