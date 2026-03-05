Educación

CABA avanza con la prohibición del celular en la escuela: ya no se podrá usar en la secundaria

La medida profundiza las restricciones que rigen desde 2024 para la primaria y el nivel inicial. Ni alumnos ni docentes podrán tener sus teléfonos durante las horas de clase. Desde la cartera educativa porteña enfatizaron que habrá educación digital con los dispositivos de las escuelas

Guardar
El gobierno porteño prohibió el
El gobierno porteño prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias.

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves que reforzará la regulación del uso de teléfonos en las escuelas y avanzará hacia “aulas libres de celulares” en todos los niveles educativos obligatorios: inicial, primaria y secundaria.

La medida anunciada por la ministra Mercedes Miguel se apoya en la experiencia iniciada en 2024, cuando el gobierno porteño restringió el uso por medio de la resolución N° 2075. Hasta ahora los teléfonos estaban prohibidos en primaria y en el nivel inicial, tanto durante la clase como en los recreos.

En secundaria, los teléfonos debían permanecer guardados durante las horas de clase, salvo cuando los docentes los solicitaran para actividades pedagógicas planificadas. A partir de ahora, los teléfonos también están prohibidos en secundaria durante las horas de clase. En cambio, sí están permitidos en los recreos: de todos modos, desde el Ministerio señalaron que cada escuela deberá definir pautas para promover propuestas activas, deportivas y artísticas durante esos momentos.

Los celulares quedarán prohibidos en
Los celulares quedarán prohibidos en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires

“Declaramos aulas libres de celulares y dispositivos personales en los tres niveles educativos de la Ciudad”, anunció Miguel en su cuenta de la red social X. La ministra sostuvo que la decisión busca fortalecer las condiciones de atención y aprendizaje dentro del aula.

Desde el Ministerio de Educación enviaron a todas las escuelas estatales cajas con la leyenda “Momento Aprendizaje” para que los chicos guarden ahí sus teléfonos cuando empieza la clase, informó la ministra.

“En agosto de 2024 fuimos pioneros en Argentina y la región: prohibimos el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regulamos su uso en secundaria. Los resultados fueron claros: más atención, más conversación entre estudiantes y mejores condiciones para aprender”, afirmó la ministra en redes sociales al anunciar la iniciativa.

Según explicaron desde el Ministerio de Educación, el objetivo de estas medidas es estimular la concentración durante las clases y promover la socialización entre los estudiantes, además de reducir las distracciones asociadas al empleo de dispositivos móviles.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

"Declaramos aulas libres de celulares
"Declaramos aulas libres de celulares y dispositivos personales en los tres niveles educativos", sostuvo la ministra de Educación porteña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra enfatizó que tomaron la decisión a partir de la evidencia internacional, pero también de evidencia propia surgida de un relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en 199 escuelas y de los cuestionarios complementarios de las evaluaciones educativas FESBA y TESBA, las pruebas estandarizadas de CABA, en los que participaron casi 30.000 estudiantes.

Según datos relevados por la UEICEE, el 94% de los estudiantes de secundaria lleva el celular todos los días a la escuela, pero solo 2 de cada 10 dicen usarlo principalmente para tareas escolares, mientras que la mayoría lo utiliza para entretenimiento o redes sociales.

“Cinco de cada diez chicos dicen que quieren dejar el celular y no pueden. Y ocho de cada diez estudiantes de secundaria dicen que lo llevan a la escuela y se dispersan. Ellos mismos declaran que les cuesta muchísimo dejar de chequear el teléfono. El celular hackea la atención de los chicos. Necesitamos que en el aula estén presentes y prestando atención, porque nuestro foco es el aprendizaje”, explicó Miguel a Infobae.

El 94% de los estudiantes
El 94% de los estudiantes de secundaria lleva el celular todos los días a la escuela, según un estudio

En un estudio de la UEICEE realizado en 2025, un año después de la regulación del uso de celulares, surgió que 7 de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestaban más atención y aprendían mejor sin sus teléfonos. Más de la mitad afirmó que conversaba más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula.

Desde el ministerio aclararon que la iniciativa no implica rechazar el uso educativo de la tecnología. Cuando sea necesario trabajar con recursos digitales, las escuelas podrán utilizar equipamiento institucional –como computadoras, tablets o kits de robótica– con planificación pedagógica de los docentes.

“Nada de esto significa renunciar a preparar a los estudiantes para el futuro; la educación digital sigue siendo parte de la escuela. Pero justamente por eso necesitamos enseñar un uso responsable de la tecnología”, afirmó Miguel. Y subrayó: “Los propios estudiantes dicen que quieren dejar el celular y no pueden. En ese contexto, es responsabilidad de los adultos poner límites. Esto le devuelve autoridad pedagógica al docente: hoy tenemos chicos que llegan a la escuela sin dormir porque pasaron toda la noche mirando TikTok".

La discusión sobre el uso de celulares en el aula viene creciendo en Argentina y en otros países. En la provincia de Buenos Aires, la restricción en la utilización escolar se aprobó por ley y rige para el nivel primario. A nivel internacional, varios sistemas educativos ya adoptaron restricciones similares para reducir las distracciones y fortalecer la atención en clase.

“Las mediciones que tenemos hasta ahora son muy positivas y nos indican que este es el camino. El uso excesivo del celular afecta el sueño, la atención, la actividad física y el rendimiento en clase”, dijo Miguel a Infobae. Y agregó: “El próximo paso que queremos dar es generar evidencia propia con datos de nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Vamos a abrir las puertas a investigadores para estudiar qué ocurre con los chicos que pasan mucho tiempo frente a las pantallas".

Temas Relacionados

celulares en la escuelaMercedes MiguelJorge Macrieducación digital

Últimas Noticias

¿La Generación Z es “menos inteligente”? Qué dice el análisis del Tec de Monterrey

Los nacidos entre 1997 y 2010 rindieron peor que la generación anterior en pruebas cognitivas.

¿La Generación Z es “menos

Las técnicas de estudio que la ciencia recomienda y asegura que realmente funcionan

Subrayar, mapas mentales, hacer microsiestas, incluso jugar con la memoria selectiva y de último momento son opciones universalmente conocidas y muchas veces improvisadas. Pero ¿qué es lo que realmente ayuda a fijar los conocimientos?

Las técnicas de estudio que

Rige por ley la prohibición de usar celulares en las escuelas primarias de provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense aprobó en septiembre una norma que restringe el uso de dispositivos móviles en aulas de nivel primario. Esto se puso en práctica desde el lunes, comienzo del ciclo lectivo 2026

Rige por ley la prohibición

Cuatro escenarios posibles para el mercado del trabajo en 2030 a partir del impacto de la IA en la educación y la productividad

Un informe del Foro Económico Internacional (WEF, por sus siglas en inglés) destaca los posibles nuevos paradigmas que se esperan con el auge de la inteligencia artificial y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

Cuatro escenarios posibles para el

Elena Arias Ortiz y los secretos del BID para distinguir una buena idea educativa de una que nunca va a funcionar

La Especialista Líder de Educación del BID lleva quince años evaluando proyectos de innovación tecnológica en Latinoamérica y, con esta experiencia, comparte las “red flags” de aquellos que no van a ser exitosos

Elena Arias Ortiz y los
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

River Plate difundió el video del primer día de Coudet como DT: la frase sobre sus camisetas históricas, el saludo al plantel y una práctica intensa

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza

Explosivas declaraciones de Cristian Lema tras su partida de Boca Juniors y retiro: “Es muy difícil salir bien del club”

La buena noticia que dio Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine a horas del arranque del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

TELESHOW
Paula Chaves, muy dura con

Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

El polémico posteo de Graciela Alfano a Susana Giménez luego de la foto en traje de baño: “La que puede puede”

Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fabi Cantilo festejó sus 67 años: invitados famosos, el regalo de Fito Páez y el susto que terminó en la guardia

INFOBAE AMÉRICA

Una persona muere tras ingresar

Una persona muere tras ingresar a una zona restringida del volcán Kilauea en Hawái

El impacto de un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de Baréin

Malala Yousafzai: “Para una niña afgana, leer sola en la habitación es un acto de resistencia”

Una adolescente queda gravemente herida tras intentar un peligroso reto viral con alcohol

El Reino Unido refuerza su presencia militar en Oriente Medio tras el ataque con un dron en una base en Chipre