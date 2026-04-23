Panamá

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026) analiza las oportunidades ante una posible integración del país al organismo internacional

Guardar
Giulia De Sanctis, presidenta de la APEDE, impulsa CADE 2026, evento para analizar ventajas, desventajas, retos y costos de una posible adhesión de Panamá a la OCDE.
Giulia De Sanctis, presidenta de la APEDE, impulsa CADE 2026, evento para analizar ventajas, desventajas, retos y costos de una posible adhesión de Panamá a la OCDE.

Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

Así lo ve el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que se requieren de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución y decisiones basadas en evidencia, así como reglas claras y estables.

Las palabras de Chapman se dieron durante la apertura de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central a analizar es las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Uno de los principales retos del encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE) será definir posturas y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico del país, en un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de empleo son prioridades, dijeron sus organizadores.

Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de CADE 2026, manifestó que la posible entrada a la OCDE puede aportar beneficios claros, como mejorar la imagen internacional de Panamá y salir de listas que han afectado su competitividad, pero también implica retos importantes en materia de gobernanza y transparencia.

Felipe Chapman, ministro de Economía de Panamá-CAF
El país necesita de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Hay temas que definitivamente son positivos, como la calidad de las estadísticas y la profesionalización del Estado, pero también hay áreas que requieren un análisis profundo para entender su impacto en nuestra realidad económica”, puntualizó en la web de la APEDE.

Desde 1966, CADE ha sido el espacio donde Panamá se detiene a reflexionar sobre sus retos y oportunidades

Este año el encuentro anual de los ejecutivos de empresa, que en esta oportunidad llega a su edición número 60, se realizará hasta este viernes 24 de abril y tiene como lema principal: “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

“Este año CADE cumple 60 años, así que estamos muy contentos y lo celebramos con el tema de la posible entrada de Panamá a la OCDE. Vamos a analizar las ventajas, desventajas, retos y costos que pueda significar esta adhesión”, dijo la presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis.

De Sanctis afirmó que el encuentro busca convertir el análisis en propuestas concretas para el país y precisó que, frente a la posible adhesión a la OCDE el gremio no tiene una postura definida, ya que el objetivo es contar con la información necesaria para tomar la mejor decisión.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez (izq) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la firma de un Memorando de Entendimiento, en París, Francia.
El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez (izq) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la firma de un Memorando de Entendimiento, en París, Francia.

Panamá tiene oportunidades importantes, pero aprovecharlas exige fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad. CADE es el espacio para traducir esos estándares en progreso real para los panameños”, sostuvo.

El programa del evento incluye, de acuerdo con la APEDE, experiencias internacionales como la de Ana María Sánchez, quien compartirá el proceso de adhesión de Perú a la OCDE, así como un panel sobre experiencias comparadas con Marianne Bennette de Costa Rica y Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe.

En el eje de institucionalidad, participará Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, abordando el rol de la gobernanza en la construcción de un país más competitivo.

El bloque económico y financiero incluirá la participación de Ubaldo González del BID, así como los panelistas David Saied, Adolfo Linares y Dulcidio De la Guardia, enfocados en transparencia fiscal y competitividad. Mientras que el cierre pondrá el foco en comercio, inversión y logística, con Jorge Mario Martínez de la CEPAL.

En materia de desarrollo social y talento, la agenda incorpora a la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a especialistas como Rolando Gittens y Eduardo Ortega-Barría, quienes analizarán los desafíos en educación, ciencia y tecnología.

Temas Relacionados

PanamáCade 2026ConferenciaAnualAPEDEIntegraciónOCDEOportunidades

Últimas Noticias

La gasolina empuja un repunte de precios en marzo en Panamá

Un salto en el costo de los combustibles está detrás del mayor aumento mensual del índice, impactando desde el transporte hasta la mesa de las familias panameñas

La gasolina empuja un repunte de precios en marzo en Panamá

Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles

La estrategia oficial, presentada durante un conversatorio nacional, incluye grandes decomisos de drogas, detenciones solicitadas internacionalmente y operaciones conjuntas con el Ejército, enfocadas en detener la emisión de llamadas extorsivas desde centros penitenciarios

Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles

Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate financiamiento por $800 millones para tren rápido en la Gran Área Metropolitana

El proyecto busca impulsar las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros con apoyo de organismos internacionales y financiamiento climático

Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate financiamiento por $800 millones para tren rápido en la Gran Área Metropolitana

El Consejo Nacional Electoral de Honduras podría sumar ocho vacantes tras nuevas licencias

Las nuevas vacantes serían de carácter temporal, a diferencia de las seis plazas permanentes vigentes hasta 2029.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras podría sumar ocho vacantes tras nuevas licencias

Incendios forestales en El Salvador aumentan 108% en lo que va de 2026

El director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, reporta que los incendios forestales aumentaron un 108 % en lo que va de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado

Incendios forestales en El Salvador aumentan 108% en lo que va de 2026

TECNO

GOG regala un juego de terror gratis para todos los usuarios de PC

GOG regala un juego de terror gratis para todos los usuarios de PC

ChatGPT puede usar un lenguaje abusivo cuando es provocado constantemente por el usuario, revela estudio

¿Sospechas que hackearon tu celular? Estas 3 señales lo puede confirmar

Aplicaciones de inteligencia artificial para traducir conversaciones en tiempo real: guía práctica

Apple corrige error que permite extraer mensajes de chats eliminados de los iPhones

ENTRETENIMIENTO

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El mayor arrepentimiento de Anne Hathaway durante el rodaje de ‘El diario de la princesa’

Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

Vincent D’Onofrio y la condición que marcó Hombres de negro: “El aislamiento voluntario fortaleció mi confianza y la del equipo”

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood

MUNDO

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Líbano abandonar el país en vísperas de las negociaciones con Israel

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Líbano abandonar el país en vísperas de las negociaciones con Israel

Gobierno de Panamá condena incautación de buque en el estrecho de Ormuz

Alemania redefine su defensa: nueva estrategia militar nacional ante la amenaza de Rusia

El Líbano pidió en Washington extender la tregua con Israel y detener las demoliciones en el sur

Rebeca Grynspan apuesta por “un papel constructivo” de la ONU en la búsqueda de la paz en Irán