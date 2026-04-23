Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Giulia De Sanctis, presidenta de la APEDE, impulsa CADE 2026, evento para analizar ventajas, desventajas, retos y costos de una posible adhesión de Panamá a la OCDE.

Panamá debe cumplir con varios requisitos clave para aspirar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos fortalecer el capital humano, mejorar la educación y las habilidades para alinearlas con las oportunidades del futuro.

Así lo ve el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que se requieren de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución y decisiones basadas en evidencia, así como reglas claras y estables.

Las palabras de Chapman se dieron durante la apertura de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), cuyo tema central a analizar es las ventajas que ofrecerá a Panamá una posible integración a la OCDE.

Uno de los principales retos del encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE) será definir posturas y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo económico del país, en un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de empleo son prioridades, dijeron sus organizadores.

Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de CADE 2026, manifestó que la posible entrada a la OCDE puede aportar beneficios claros, como mejorar la imagen internacional de Panamá y salir de listas que han afectado su competitividad, pero también implica retos importantes en materia de gobernanza y transparencia.

El país necesita de instituciones más sólidas, además de una mayor capacidad de ejecución, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Hay temas que definitivamente son positivos, como la calidad de las estadísticas y la profesionalización del Estado, pero también hay áreas que requieren un análisis profundo para entender su impacto en nuestra realidad económica”, puntualizó en la web de la APEDE.

Desde 1966, CADE ha sido el espacio donde Panamá se detiene a reflexionar sobre sus retos y oportunidades

Este año el encuentro anual de los ejecutivos de empresa, que en esta oportunidad llega a su edición número 60, se realizará hasta este viernes 24 de abril y tiene como lema principal: “OCDE: Confianza global ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

“Este año CADE cumple 60 años, así que estamos muy contentos y lo celebramos con el tema de la posible entrada de Panamá a la OCDE. Vamos a analizar las ventajas, desventajas, retos y costos que pueda significar esta adhesión”, dijo la presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis.

De Sanctis afirmó que el encuentro busca convertir el análisis en propuestas concretas para el país y precisó que, frente a la posible adhesión a la OCDE el gremio no tiene una postura definida, ya que el objetivo es contar con la información necesaria para tomar la mejor decisión.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez (izq) y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la firma de un Memorando de Entendimiento, en París, Francia.

“Panamá tiene oportunidades importantes, pero aprovecharlas exige fortalecer nuestras instituciones, generar confianza y apostar por la competitividad. CADE es el espacio para traducir esos estándares en progreso real para los panameños”, sostuvo.

El programa del evento incluye, de acuerdo con la APEDE, experiencias internacionales como la de Ana María Sánchez, quien compartirá el proceso de adhesión de Perú a la OCDE, así como un panel sobre experiencias comparadas con Marianne Bennette de Costa Rica y Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina y el Caribe.

En el eje de institucionalidad, participará Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, abordando el rol de la gobernanza en la construcción de un país más competitivo.

El bloque económico y financiero incluirá la participación de Ubaldo González del BID, así como los panelistas David Saied, Adolfo Linares y Dulcidio De la Guardia, enfocados en transparencia fiscal y competitividad. Mientras que el cierre pondrá el foco en comercio, inversión y logística, con Jorge Mario Martínez de la CEPAL.

En materia de desarrollo social y talento, la agenda incorpora a la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a especialistas como Rolando Gittens y Eduardo Ortega-Barría, quienes analizarán los desafíos en educación, ciencia y tecnología.