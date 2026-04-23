República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

La disposición tomada por la cartera educativa busca salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y del personal administrativo en un contexto de riesgo elevado por fenómenos climáticos. (Cortesía: )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) anunció este miércoles la suspensión de la docencia para el jueves en las provincias de Puerto Plata y Espaillat, tras la declaración de alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la región norte de la isla.

La medida, comunicada oficialmente por la cartera educativa, responde al aumento del nivel de riesgo para la población escolar y busca priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos.

Según detalló el comunicado oficial, la decisión surge luego de que el COE elevara a roja la alerta en Puerto Plata y Espaillat la tarde del miércoles, ante la inminencia de fenómenos climáticos adversos.

La cartera estatal instruyó a los directores regionales, distritales y de centros a implementar medidas preventivas en las provincias bajo alerta amarilla, especialmente aquellas que cuentan con zonas catalogadas como vulnerables, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Ministerio de Educación suspendió docencia el 23 de abril de 2026 en Puerto Plata y Espaillat por alerta roja del COE. (Cortesía: Ministerio de Educación)

El organismo educativo subrayó que las disposiciones incluyen la evaluación permanente de riesgos y la facultad de suspender la docencia en áreas donde la situación lo requiera.

“Estas acciones buscan proteger la integridad de la comunidad educativa en zonas expuestas a situaciones de emergencia”, precisó el Minerd.

La suspensión de actividades académicas en Puerto Plata y Espaillat afecta tanto a escuelas públicas como privadas, sin distinción. El Ministerio de Educación reiteró que la reanudación de la docencia quedará supeditada a la evaluación de las condiciones climáticas y al levantamiento de la alerta roja por parte del COE. Hasta entonces, se mantendrá la vigilancia en las zonas bajo alerta amarilla y verde, con la posibilidad de implementar nuevas medidas si las circunstancias lo ameritan.

La coordinación entre el Ministerio de Educación y las instancias de protección civil prioriza la seguridad de estudiantes y docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

COE recomienda extremar precauciones en provincias afectadas

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, explicó que “el Centro de Operaciones de Emergencia, eleva a una alerta roja a Puerto Plata y Espaillat. Mientras que, continúa en amarilla Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa. Verde, San Juan, Elías Piña, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Samaná, provincia de Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez”.

Méndez García instó a los habitantes de las provincias declaradas en alerta a no descuidarse y a evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con grandes volúmenes de agua, tanto en vehículos como a pie.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, anuncia la elevación a alerta roja para Puerto Plata y Espaillat, e informa sobre el estado de alerta en otras provincias. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

“Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies, estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909. También pueden llamar al 911 y mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud”, agregó el funcionario.

El COE recordó que la alerta roja implica un alto nivel de riesgo para la población, ya sea por la inminente ocurrencia de un fenómeno adverso o por su impacto significativo en el territorio. Esta categoría demanda la adopción inmediata de medidas de protección.

En tanto, la alerta amarilla señala un riesgo moderado, que puede escalar a situación crítica.

La alerta verde, por su parte, se emite ante la posibilidad de un evento adverso, sin que represente un peligro inmediato, pero sí exige vigilancia y seguimiento constante.