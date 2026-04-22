Educación

Advierten por la pérdida de días de clase: una campaña busca visibilizar el problema y reclama datos públicos

Los estudiantes argentinos pierden alrededor de 30 días de clase anuales por distintos factores, desde ausentismo hasta problemas de infraestructura. Argentinos por la Educación lanza una campaña para generar conciencia sobre la importancia del tiempo escolar; convocan a sumarse en redes

Guardar
La campaña #ArgentinaALaEscuela busca promover la conversación pública sobre la importancia de garantizar tiempo escolar efectivo para todos los estudiantes del país.
La campaña #ArgentinaALaEscuela busca promover la conversación pública sobre la importancia de garantizar tiempo escolar efectivo para todos los estudiantes del país.

Los estudiantes argentinos pierden, en promedio, un mes de clases por año. La cifra implica que, a lo largo de toda la escuela primaria, los alumnos acumulan un año menos de escolaridad efectiva. Con el objetivo de visibilizar esta problemática e instalarla en la agenda pública, la organización Argentinos por la Educación, junto con más de 200 entidades de la sociedad civil, lanzó la campaña #ArgentinaALaEscuela, que convoca a la ciudadanía a participar en redes sociales este miércoles 22 de abril.

El dato sintetiza un fenómeno más amplio: aunque el Consejo Federal de Educación fijó un mínimo de 190 días de clase, los calendarios escolares provinciales prevén, en promedio, 185 jornadas anuales. Sin embargo, distintos factores reducen el tiempo real de enseñanza. El ausentismo de estudiantes y docentes, los paros y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura hacen que el tiempo efectivo se reduzca a unos 155 días, indicó Argentinos por la Educación en un informe reciente.

La campaña #ArgentinaALaEscuela busca promover una conversación pública sobre la importancia del tiempo escolar efectivo, explicaron desde la organización. La acción apunta a visibilizar la pérdida de días y horas de enseñanza como un problema estructural del sistema educativo argentino.

Otro de sus objetivos principales es impulsar una mejora en los sistemas de información: actualmente el país no cuenta con un sistema nacional que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden. Al no poder monitorear el fenómeno con precisión, resulta difícil diseñar políticas públicas que intervengan a tiempo y de manera focalizada.

La iniciativa propone que, este miércoles 22 de abril, estudiantes, familias y referentes compartan en redes sociales una foto de su etapa escolar junto con un mensaje que destaque el valor de asistir a clases y el hashtag #ArgentinaALaEscuela. El mensaje central apunta a resaltar la importancia de la asistencia escolar: garantizar la presencia en las aulas es una condición indispensable para el aprendizaje y una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas, las familias y la sociedad en su conjunto.

Campaña nacional por el tiempo escolar
La campaña nacional por el tiempo escolar es impulsada por organizaciones de la sociedad civil lideradas por Argentinos por la Educación.

Argentinos por la Educación impulsó desde 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización, que contribuyó a colocar ese problema en el centro de la agenda educativa, y que derivó en el plan nacional y en los 24 planes provinciales de alfabetización. Desde la organización explicaron a Infobae que, en paralelo a la nueva iniciativa enfocada en el tiempo escolar efectivo, continuarán monitoreando los avances en materia de alfabetización.

A la hora de explicar la pérdida de tiempo escolar, el ausentismo de los estudiantes aparece como uno de los principales factores. Datos públicos de provincia de Buenos Aires, CABA y Mendoza muestran que los alumnos faltan en promedio cerca de 30 días por año, según un informe reciente elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Tomás Besada y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

En el nivel secundario, el 51% de los estudiantes declara haber acumulado al menos 15 inasistencias en el último año, según los datos de la prueba Aprender 2024. El indicador creció 7 puntos en dos años: la cifra era 44% en 2022.

La percepción de los equipos directivos refuerza la magnitud del problema. En secundaria, el 46% de los directores señala al ausentismo estudiantil como el principal obstáculo para el aprendizaje. A esto se suma el ausentismo docente: según PISA 2022, el 48,9% de los directores argentinos considera que este factor también limita el desarrollo de las clases. Argentina se ubica entre los cuatro países con mayor percepción de este problema, sobre un total de 81 participantes. Solo en Bélgica, Alemania y Palestina se registran porcentajes mayores.

A pesar de la relevancia del fenómeno, desde Argentinos por la Educación subrayan que la información disponible es fragmentaria. El país no dispone de un sistema nacional consolidado de datos abiertos que permita monitorear de manera continua la asistencia de estudiantes y docentes. En muchos casos, los registros se basan en autorreportes –como los cuestionarios que responden los estudiantes en el operativo Aprender–, lo que dificulta dimensionar el problema con precisión y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La evidencia internacional muestra que el tiempo escolar es una condición central para el aprendizaje, resalta el último informe de la organización. Las inasistencias, incluso cuando son esporádicas, tienen efectos negativos que se acumulan a lo largo del tiempo: impactan en las trayectorias educativas –por ejemplo, incrementan el riesgo de abandono–, pero también tienen efectos de largo plazo en las oportunidades futuras de los estudiantes.

Temas Relacionados

tiempo escolarausentismo escolarArgentinos por la EducaciónArgentinaALaEscuelaausentismo docenteinformación educativaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ticmas organiza las III Jornadas de Alfabetización en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dos días para repensar cómo llegar a la lectura en el siglo XXI; esa es la propuesta de la solución integral educativa Ticmas que invita a investigadores, docentes y especialistas para compartir sus visiones y reflexionar sobre el presente y el futuro

Ticmas organiza las III Jornadas de Alfabetización en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

El ajuste busca ofrecer mejores garantías en la valoración de desempeño de los maestros, de modo que todos los convocados reciban instrucciones claras para la próxima etapa

República Dominicana: autoridades posponen la prueba a maestros para revisar el proceso

“Esto es un grito de auxilio más que una amenaza”: Laura Lewin, especialista en educación, alertó sobre la ola de amenazas en escuelas

Las amenazas en colegios de Buenos Aires llevaron a la implementación de nuevos protocolos y a un debate urgente sobre el estado del sistema educativo. En Infobae al Mediodía, Laura Lewin advirtió que la saturación docente y la falta de políticas agravan la crisis en las aulas

“Esto es un grito de auxilio más que una amenaza”: Laura Lewin, especialista en educación, alertó sobre la ola de amenazas en escuelas

El último informe GEM de la UNESCO alerta: “La población infantil no escolarizada alcanza los 273 millones”

A pocos años de llegar al 2030 e intentar lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el último GEM del organismo especializado de Naciones Unidas destacó el impacto del crecimiento demográfico, las crisis y los recortes presupuestarios en el acceso de las infancias a la educación

El último informe GEM de la UNESCO alerta: “La población infantil no escolarizada alcanza los 273 millones”

Carina Lion: “El rol de la escuela sigue siendo el de la esperanza, el de dar futuro, pero no un futuro distópico sino un futuro con posibilidades”

La Doctora en Educación y Profesora de la Universidad de Buenos Aires, y Especialista en Formación de Formadores estuvo invitada al podcast de Ticmas para reflexionar sobre la importancia de socializar en la escuela desde la diversidad

Carina Lion: “El rol de la escuela sigue siendo el de la esperanza, el de dar futuro, pero no un futuro distópico sino un futuro con posibilidades”
DEPORTES
El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

Claudio Úbeda, sin filtro: la polémica del Superclásico ante River, su contrato en Boca y la relación con Riquelme

Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

TELESHOW
La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

Mónica Farro y Sol Pérez recordaron su enfrentamiento a siete años del conflicto: “Me da asco esa persona”

INFOBAE AMÉRICA

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

¿Qué dirías si tuvieras que abrir la Feria del Libro? Responden Ariana Harwicz, Agustina Bazterrica, Pablo Semán y Guillermo Schavelzon

Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales