Advierten por la pérdida de días de clase: una campaña busca visibilizar el problema y reclama datos públicos

La campaña #ArgentinaALaEscuela busca promover la conversación pública sobre la importancia de garantizar tiempo escolar efectivo para todos los estudiantes del país.

Los estudiantes argentinos pierden, en promedio, un mes de clases por año. La cifra implica que, a lo largo de toda la escuela primaria, los alumnos acumulan un año menos de escolaridad efectiva. Con el objetivo de visibilizar esta problemática e instalarla en la agenda pública, la organización Argentinos por la Educación, junto con más de 200 entidades de la sociedad civil, lanzó la campaña #ArgentinaALaEscuela, que convoca a la ciudadanía a participar en redes sociales este miércoles 22 de abril.

El dato sintetiza un fenómeno más amplio: aunque el Consejo Federal de Educación fijó un mínimo de 190 días de clase, los calendarios escolares provinciales prevén, en promedio, 185 jornadas anuales. Sin embargo, distintos factores reducen el tiempo real de enseñanza. El ausentismo de estudiantes y docentes, los paros y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura hacen que el tiempo efectivo se reduzca a unos 155 días, indicó Argentinos por la Educación en un informe reciente.

La campaña #ArgentinaALaEscuela busca promover una conversación pública sobre la importancia del tiempo escolar efectivo, explicaron desde la organización. La acción apunta a visibilizar la pérdida de días y horas de enseñanza como un problema estructural del sistema educativo argentino.

Otro de sus objetivos principales es impulsar una mejora en los sistemas de información: actualmente el país no cuenta con un sistema nacional que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden. Al no poder monitorear el fenómeno con precisión, resulta difícil diseñar políticas públicas que intervengan a tiempo y de manera focalizada.

La iniciativa propone que, este miércoles 22 de abril, estudiantes, familias y referentes compartan en redes sociales una foto de su etapa escolar junto con un mensaje que destaque el valor de asistir a clases y el hashtag #ArgentinaALaEscuela. El mensaje central apunta a resaltar la importancia de la asistencia escolar: garantizar la presencia en las aulas es una condición indispensable para el aprendizaje y una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas, las familias y la sociedad en su conjunto.

La campaña nacional por el tiempo escolar es impulsada por organizaciones de la sociedad civil lideradas por Argentinos por la Educación.

Argentinos por la Educación impulsó desde 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización, que contribuyó a colocar ese problema en el centro de la agenda educativa, y que derivó en el plan nacional y en los 24 planes provinciales de alfabetización. Desde la organización explicaron a Infobae que, en paralelo a la nueva iniciativa enfocada en el tiempo escolar efectivo, continuarán monitoreando los avances en materia de alfabetización.

A la hora de explicar la pérdida de tiempo escolar, el ausentismo de los estudiantes aparece como uno de los principales factores. Datos públicos de provincia de Buenos Aires, CABA y Mendoza muestran que los alumnos faltan en promedio cerca de 30 días por año, según un informe reciente elaborado por Cecilia Veleda (CIPPEC), Tomás Besada y Martín Nistal (Argentinos por la Educación).

En el nivel secundario, el 51% de los estudiantes declara haber acumulado al menos 15 inasistencias en el último año, según los datos de la prueba Aprender 2024. El indicador creció 7 puntos en dos años: la cifra era 44% en 2022.

La percepción de los equipos directivos refuerza la magnitud del problema. En secundaria, el 46% de los directores señala al ausentismo estudiantil como el principal obstáculo para el aprendizaje. A esto se suma el ausentismo docente: según PISA 2022, el 48,9% de los directores argentinos considera que este factor también limita el desarrollo de las clases. Argentina se ubica entre los cuatro países con mayor percepción de este problema, sobre un total de 81 participantes. Solo en Bélgica, Alemania y Palestina se registran porcentajes mayores.

A pesar de la relevancia del fenómeno, desde Argentinos por la Educación subrayan que la información disponible es fragmentaria. El país no dispone de un sistema nacional consolidado de datos abiertos que permita monitorear de manera continua la asistencia de estudiantes y docentes. En muchos casos, los registros se basan en autorreportes –como los cuestionarios que responden los estudiantes en el operativo Aprender–, lo que dificulta dimensionar el problema con precisión y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La evidencia internacional muestra que el tiempo escolar es una condición central para el aprendizaje, resalta el último informe de la organización. Las inasistencias, incluso cuando son esporádicas, tienen efectos negativos que se acumulan a lo largo del tiempo: impactan en las trayectorias educativas –por ejemplo, incrementan el riesgo de abandono–, pero también tienen efectos de largo plazo en las oportunidades futuras de los estudiantes.