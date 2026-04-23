Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: “Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito”, denunció Facundo Macarrón

Facundo Macarrón estuvo presente en las dos primeras audiencias

La segunda jornada del jury a los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso volvió a exponer las contradicciones de una causa que, casi dos décadas después, sigue sin una condena. “Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito”, denunció Facundo Macarrón al terminar la segunda audiencia. En sintonía, su tío, Juan Dalmasso, aseguró: Es un desastre lo que se hizo con mi hermana”.

Los fiscales acusados de “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Ayer negaron irregularidades y defendieron lo actuado en la causa.

La audiencia de este miércoles 22 de abril, celebrada en la sede de la Legislatura de Córdoba, reunió a nueve testigos, entre ellos, la secretaria del juzgado Valeria Lucía Savino, presente en la casa del barrio Villa Golf; el ex fiscal Fernando Juan Moine, que trabajó junto con Di Santo al inicio de la causa; el policía retirado Gustavo Javier Della Mea; y el hermano de la víctima, Juan Dalmasso.

El foco estuvo puesto en cómo se trabajó durante los primeros momentos de la investigación, con especial atención a la escena del crimen y a las decisiones que marcaron el rumbo del expediente.

En la sala estuvieron presentes Facundo Macarrón y su padre, Marcelo, quienes escucharon atentamente cada testimonio.

Los Dalmasso - Macarrón antes del crimen de Nora

Al finalizar la audiencia, Facundo Macarrón decidió hablar con la prensa y apuntó y fuerte contra los fiscales y el manejo que hicieron de la causa. “Está resultando peor de lo que imaginamos. Pensamos que había mala praxis y vemos que hay delito”, denunció.

Dentro de su descargo, también cuestionó la falta de investigación sobre algunos de los sospechosos: “Roberto Bárzola ¿qué poder puede haber tenido?”, lanzó, en referencia al parquetista cuyo ADN (identificado recién en 2024) estaba en el cinto de la bata con la que asesinaron a Nora.

“Pensamos que no lo habían investigando, pero lo hicieron y omitieron algo clave: sacarle el ADN”, sostuvo. “No profundizaron esa línea de investigación porque no les interesó. Habían obrado mal con Zárate y la pueblada los condicionó. Iba a tomar 200 muestras de ADN y tomó 45”, agregó.

Más adelante, criticó la estrategia de la defensa: “Traen testigos para decir que son buenas personas y no tiene nada que ver con esto. Me reprocho que no pudimos ser querellantes y no pudimos estar en el lugar de víctima. Siento odio, no lo voy a negar. Hubo intención. Hubo encubrimiento y puede dar lugar a una acción penal. Esto es para que paguen”, dijo.

Horas antes, su tío Juan Dalmasso, también declaró ante el tribunal presidido por Julieta Rinaldi y calificó el accionar de la justicia como “un descontrol”.

“Creo que la investigación desde el primer momento fue un descontrol. Digo esto porque lo viví de adentro. Estuve en situaciones en la que él (Di Santo) estaba presionado e incluso con miedo a equivocarse”, afirmó.

Juan Dalmasso, hermano de Nora (Foto/Mario R. Sar)

En su relato, el hermano de Nora habló de presiones, manipulaciones, desinformación y de cómo la familia fue marginada en el proceso judicial. “Se torció la prueba para el lado que a cada uno le convenía. Es un desastre lo que se hizo con mi hermana”, sentenció.

Al igual que su sobrino, criticó que no se haya investigado debidamente a todos los sospechosos. “Sólo faltaba cotejar un ADN. ¿No será que le fiscal intentaba llegar a la verdad y le puso un freno la pueblada de Río Cuarto cuando mal imputó a Zárate y en lugar de continuar con las pruebas tuvo miedo?”, planteó.

“Hay una frase que dice ‘Con miedo no hay Justicia’. No puede existir tibieza, mucho menos en un ambiente judicial serio”, afirmó. “La Justicia de Córdoba tiene que hacer un mea culpa. No fueron ellos solos, había un fiscal general. La imputación de Facundo no viene de Di Santo, viene de la Policía Judicial y viene de Robles, un policía. Y viene, en mi opinión, de la fiscalía general”, agregó.

La segunda audiencia dejó en claro que la familia Dalmasso no piensa bajar los brazos y sigue exigiendo respuestas. El jury a los fiscales continuará este jueves desde las 8.30, con las declaraciones de otros 9 testigos, entre ellos, los forenses Nidia Modesti y Martín Subirachs, quien participó en la autopsia de Nora Dalmasso.