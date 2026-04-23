Javier Milei va al Congreso sin garantías y ya hay diferencias sobre la estrategia para 2027

Javier Milei, ante el Congreso

Entrada la noche del martes en Jerusalén, en una breve escala en el hotel Waldorf Astoria antes de visitar el Muro de los Lamentos por segunda vez y de regresar a Buenos Aires, Javier Milei anunció en X que enviaría al Congreso su proyecto de reforma política. El mensaje comenzó a circular en redes cuando buena parte del gabinete nacional estaba en la Basílica de Luján en la misa organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para recordar al Papa Francisco a un año de su muerte. El homenaje juntó a los libertarios con Axel Kicillof; y al gobernador con Wado De Pedro y un grupo de intendentes kirchneristas. La Iglesia pretendía despartidizar la ceremonia, pero el tuit presidencial distrajo a varios de los funcionarios que escuchaban a los obispos y los llevó al barro. “Milei está completamente en otra”, comentó un intendente peronista. Manuel Adorni retuiteó al jefe de Estado en pleno servicio religioso.

Victoria Villarruel pegó el faltazo a la misa en Luján para evitar la foto con el ministro coordinador. “Me pareció que la misa se había politizado”, soltó después con picardía, como diciendo que el mileísmo hoy es parte de la casta y ella no.

El Gobierno busca salir del declive y la parálisis en la que entró hace un mes y medio acelerando una agenda en el Congreso. Pero todavía no están anudados los acuerdos con los aliados que apoyaron a La Libertad Avanza (LLA) en el verano. No hay garantías de que estén los votos para suprimir las PASO. Mucho menos para el nuevo proyecto de la Casa Rosada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, fuertemente rechazado por las familias de personas con discapacidad.

El nuevo proyecto -que busca reducir el universo de personas con certificado único de discapacidad (CUD)- fue trabajada durante meses de manera interministerial. En el camino se impuso la impronta fiscalista del Ministerio de Economía y de la cartera de Desregulación sobre los criterios de cuidado y salud. Por ahora los votos no están. ¿Qué gana el Gobierno profundizando la motosierra sobre un colectivo vulnerable y exponiéndose a una posible derrota?

Karina Milei y Santiago Caputo, enfrentados y sin retorno (REUTERS)

El envío espasmódico de proyectos al Congreso evidencia la encerrona que vive un Gobierno que necesita recuperar iniciativa pero está lejos de afinar una estrategia. “Tardamos en mandar estos proyectos”, reconoció un funcionario. La discusión por el timing también se había dado con el proyecto del Gobierno para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario. El sector de Santiago Caputo aseguró que había una ventana de oportunidad para sancionarlo antes de que iniciara el periodo lectivo gracias a un acuerdo sottovoce con los rectores de las casas de estudio. Y que el problema fue que Martin Menem no quiso tratarlo. Cerca del riojano dijeron que el proyecto ingresó a la Cámara baja sin previo aviso y sin que estuvieran los votos. El tema, al final, se empantanó en la Justicia.

Las diferencias internas, sin embargo, no solo se cuelan en decisiones de coyuntura: ahora asoma una discusión más profunda de cara al objetivo común mayor, que es que Javier Milei conserve el poder en 2027. “Hace 40 días no estaba en discusión que íbamos a tener reelección, hoy sí”, sentenció un importante colaborador del gobierno que suele seguir los sondeos de opinión.

En la Casa Rosada se reeditan parte de los debates del año pasado. Están los que consideran que hay que dar señales desde ahora de que se va a ampliar la base de sustentación política. En ese grupo se ubican -con matices- Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Luis Caputo, en tanto, viene manifestando -on the record- que los fundamentos de la macroeconomía están ordenados y que el riesgo país debería ser más bajo. Que todavía “el pasado de la Argentina pesa”, es decir, que habría una duda en los mercados acerca de la permanencia de este programa económico en el largo plazo. “Toto quiere que los mercados nos crean que vamos a ganar en 2027”, dijo a Infobae un importantísimo miembro del elenco oficial.

Luis Caputo (Maximiliano Luna)

Karina Milei, Martin y Lule Menem, por su parte, por ahora apuntan a replicar los mismos acuerdos electorales de 2025. Hasta acá no dieron señales de ampliación: dicen que son discusiones para dar con los gobernadores recién en septiembre. La hermana del Presidente, por caso, ya advirtió que no quiere una alianza electoral con el PRO en la Capital Federal porque pretende ir por todo y desbancar al macrismo. La secretaria General de la Presidencia no mira a las elecciones distritales sólo en función de la reelección presidencial: quiere las dos cosas.

En las reuniones de bloque, Martin Menem pide, por caso, no pegarles a los gobernadores del norte hasta que se tome la decisión electoral. “Es probable que se repitan los mismos acuerdos que en 2025, pero en septiembre vemos”, es la línea karinista.

El Presidente, por su parte, camina abrazado a su fe en la ortodoxia. Está convencido de que el orden fiscal traerá un alivio económico en la segunda mitad del año y que eso le permitirá recuperar el apoyo popular que se le desinfló en las encuestas. Pero más allá de sus pronósticos, con el Presidente hay un tema de fondo: a diferencia de su equipo político, su mayor obsesión no es ganar en las urnas, sino demostrar que lo asiste la razón.

Con este clima interno, mañana está previsto que se reúna nuevamente la mesa política, una instancia que se viene coronando con una foto grupal para maquillar la unión. Está prohibido contar lo que se discutió.

El nuevo triángulo de hierro judicial

El triángulo de hierro no existe más. La guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo llegó a un punto de no retorno. En el último tiempo, el consultor viene visitando al Presidente en Olivos hacia el final de cada semana. Pero Milei no dirime el asunto más allá de las señales de contención hacia su estratega.

El jefe de Estado invitó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nuevo alfil de la hermana presidencial, al viaje a Israel. Empezó a entablar un diálogo directo con el ministro, a quien conoció minutos antes de tomarle juramento un mes atrás. Milei tampoco corto diálogo con Sebastian Amerio, el ladero de Caputo que quedó desplazado de la botonera judicial y que fue ubicado en la Procuración del Tesoro. Salomónico, como si los de abajo suyo no se odiaran, Milei no resuelve la puja de poder.

Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques (REUTERS)

En el plano judicial viene operando un triángulo nuevo integrado por Karina, Mahiques y “Lule” Menem. La Justicia viene mostrándole los dientes al Gobierno, no solo con las causas de corrupción que se tramitan en Comodoro Py, sino también con los fallos que impactan en la caja del Gobierno: a los amparos para que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad se le sumó otro fallo para que Capital Humano reponga el programa de asistencia social Volver al Trabajo.

El karinismo apunta a jugar con los tiempos en el envío de pliegos de jueces al Senado. Ya dio la señal de que se “destapó la cañería” judicial y que las vacantes se van a ir completando. El mileísmo pretende moldear un poder permanente como es la Justicia llenando casilleros.

Para los proximos dias ya está lista una tanda de treinta pliegos “insulsos” en lo político, si bien siempre se toca algún interés particular. Según pudo saber Infobae, están incluidos juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la Ciudad (donde se tramitan los delitos no federales), juzgados de Córdoba, juzgados civiles y comerciales y algunas fiscalías.

La idea de “Lule” es retener los juzgados sensibles para cuando sean necesarios como prenda de negociación: si alguien pide por un nombre, quiere que LLA se lo “cobre”. Importantísimos serán, por caso, los juzgados electorales vacantes.

La otra clave de la rosca judicial hoy pasa por el pedido de dos jueces de la Corte Suprema -Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- para modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. El karinismo quiere esperar porque a fin de año se eligen 18 de los 20 consejeros y hay 10 que no pueden renovar mandato (entre ellos los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade). LLA espera sumar dos consejeros más: recién ahí podría repensar el reglamento.

Los jueces de la Corte Suprema

Lo que dejó la guerra en redes

La otra novedad de los últimos días fue cómo se salió de la guerra tuitera. El conflicto arrancó con las hostilidades entre Daniel Parisini (Gordo Dan) y la diputada Lilia Lemoine, pero escaló: destapó una olla de desencanto en la militancia libertaria de base. Los tuiteros ya perdieron el tabú: no se pelean únicamente con el armador bonaerense Sebastian Pareja, sino que cuestionan al propio Presidente. Al Javo.

A diferencia de otras oportunidades, no hubo diálogos internos para que la espuma bajara en las redes. El conflicto transcurrió orgánicamente y demostró que la militancia tuitera tenía mucha bronca acumulada. Gordo Dan, como líder de Las Fuerzas del Cielo, contenía la línea narrativa en las redes, pero esta vez dejó que las bases se expresaran. Los jóvenes pidieron “purgar el partido” antes del año electoral y le advirtieron a Milei que ya no tienen las mismas ganas de fiscalizar.

“Los pibes sienten que ya no son parte. Ven que Milei no decide nada más allá de la cuestión socioeconómica. O que en todo caso ya decidió… y es por Karina”, dijo a Infobae uno de los líderes de opinión de ese grupo.

Lilia Lemoine y el Gordo Dan protagonizaron un fuerte cruce en redes

Lo curioso es que Manuel Adorni asomó la cabeza en X con un libreto pensado por Las Fuerzas del Cielo y que reza, en criollo, que al jefe de Gabinete lo apuntan porque “se compró un papel higiénico doble hoja” y no por las eventuales inconsistencias de su crecimiento patrimonial.

“A los pibes no los vas a enganchar con el republicanismo. Lo que les molesta del caso de Adorni es otra cosa: que por la estupidez de comprarse la casa durante la gestión, ahora perdimos la batalla cultural. Ya no somos lo nuevo ni lo distinto, ahora somos casta”, explicó uno de los tuiteros referenciados en los celestiales.

Las Fuerzas del Cielo no abandonaron la plaza online. No quieren darle excusas a Milei para que termine de apartar a Santiago Caputo. Sobre todo, no quieren sacar los pies del plato de un proyecto que, aún en su peor momento, todavía los dota de poder.

Adorni, por su parte, prepara una declaración jurada que presentará a finales de mayo. Dicen que podría demostrar de dónde obtuvo los fondos para su nuevo estilo de vida: una herencia de su padre -que falleció en 2002-, ahorros personales y fondos de Bettina Angeletti. Así le haría frente a las deudas que acumuló, y que suman 335.000 dólares, si se suman las dos hipotecas y el dinero que le debe a su gran amigo Pablo Feijoo, que quería vender el departamento de Caballito en 345.000 dólares y se lo dejo al jefe de Gabinete en 230.000, a pagar sin intereses. Las refacciones del inmueble por 65.000 dólares también quedaron en un “me lo pagas cuando puedas”.