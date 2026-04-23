La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Fue durante la caída del Galatasaray

A pesar de transitar una temporada turbulenta, Mauro Icardi venía de anotar un gol el último sábado. Sin embargo, la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía a manos del Gençlerbirliği (perdió 2 a 0), volvió a ubicar al argentino y a sus compañeros en el ojo de la tormenta. El delantero, de 33 años, se convirtió en meme por una chance de anotar que dilapidó. Y el arquero Günay Güvenc cometió un error que se tradujo en gol y se marchó entre lágrimas ante el repudio del público.

El tropiezo provocó mayor fastidio en el público porque el líder de la Superliga turca se quedó afuera de la competencia ante un rival que ocupa el escalón N° 15 en la competencia. El capitán saltó al campo con un look particular: con el cuello de la casaca alzado, lo que disparó diferentes comentarios y comparaciones en las redes, por ejemplo, con el francés Eric Cantona.

Ya en las acciones, con el cotejo 0-0 y a los 30 minutos del segundo tiempo, el ex PSG e Inter recibió un centro bajo desde la derecha y, de frente al arco, remató por encima del travesaño. En su favor: el balón no le llegó del todo cómodo. Sin embargo, las redes no lo perdonaron.

“¡Alerta! Mauro Icardi acaba de hacer chocar la pelota con un avión", se burló un usuario de X (antes Twitter). “¿A dónde tiró Icardi el balón?“, soltó otro fanático. “Sacó el balón del estadio”, lo azotó un tercero. Hubo un aficionado que jugó con la edición y cortó el momento en el que remató a las nubes y pegó una definición similar del argentino en un trance más feliz en el Galatasaray, en la que clavó el esférico en un ángulo.

El argentino falló una chance clara para su equipo en la eliminación por la copa de Turquía. Un fanático editó el video para que el remate defectuoso terminara en gol

También se multiplicaron los reproches y hasta algún respaldo. “¿Los que dicen que Icardi estará en el once inicial en el derbi contra Fenerbahçe -el domingo 26 de abril- qué están viendo?“, fustigó un hincha. ”Nadie sale a decir por qué este equipo no juega a nada, el entrenador no puede hacer que el equipo tenga posesión del balón, el delantero no recibe balones, nadie dice ni una sola palabra, pero te cargan con toda la culpa...“, lo defendió otro, en un posteo que incluyó la imagen del centrodelantero.

Icardi tuvo otra oportunidad en el complemento, con un cabezazo al que no le dio la dirección necesaria y culminó en las manos del portero. También intercedió para que su compañero de ataque, Victor Osimhen, no fuera expulsado durante una protesta airada al árbitro. Y fue uno de los que consoló al arquero Güvenc cuando rompió el llanto tras el error que derivó en el tanto definitivo.

Durante la presente temporada, el atacante participó en 44 partidos, anotó 16 goles y brindó solamente dos asistencias. Una cifra alejada de sus temporadas más productivas, en las que conquistó cinco títulos.

Su contrato finaliza el 30 de junio y, aunque atrajo el interés de clubes como Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo y el América de México, hasta ahora permaneció en Estambul. Sin embargo, su renovación parece cada vez más lejana.

Terminó llorando y fue consolado por sus compañeros, incluido Icardi

La relación con el entrenador Okan Buruk luce lesionada. Según indicó Fanatik, todo comenzó cuando el entrenador solicitó la salida del punta durante el receso de mitad de temporada. “El experimentado técnico presentó un informe sugiriendo la adquisición de un número 9 joven y atlético para fungir como suplente de Victor Osimhen. Después de esto, la directiva contactó al agente del delantero estrella para comunicarle la situación”, describió el panorama el artículo.

Pero la reacción de los hinchas cambió el panorama. Icardi se quedó. Y la falta de continuidad minó el vínculo con el DT. Y terminó de romperse en la Champions League. “Fuentes cercanas al club sugieren que las decisiones tácticas del entrenador durante el partido frente al Liverpool, como visitante, fueron la gota que colmó el vaso”, rubricó el medio de Estambul.

El look de Icardi que llamó la atención: con el cuello alzado de la camiseta (Reuters)

Por lo pronto, tanto Galatasaray como el capitán apuestan a terminar la temporada como campeones de la Superliga. El elenco rojo y amarillo es líder del certamen con 71 puntos, cuatro más que el Fenerbahçe, su clásico rival y escolta, con el que se medirá este domingo.