Educación

Ticmas organiza las III Jornadas de Alfabetización en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dos días para repensar cómo llegar a la lectura en el siglo XXI; esa es la propuesta de la solución integral educativa Ticmas que invita a investigadores, docentes y especialistas para compartir sus visiones y reflexionar sobre el presente y el futuro

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Feria del libro - infobae - ticmas - 3 de mayo 2025
Comienzan las actividades en el stand de Ticmas

Evaluar, enseñar, aprender, multialfabetización, inteligencia artificial, fluidez y comprensión lectora, alfabetización digital y algorítmica. Son algunas de las palabras, conceptos e ideas que van a ser parte de los paneles, diálogos, entrevistas y presentaciones que tendrán lugar los próximos 24 y 25 de abril en el auditorio de Ticmas- en el Hall Central- en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su edición número cincuenta.

Alfabetizar es una de las herramientas clave a la hora de pensar la educación en el mundo actual. Desde Ticmas se trabaja con la fluidez y comprensión lectora a partir de diversas perspectivas; siendo la gamificación propuesta por ¡A leer en vivo! una innovadora forma de acercar a niños y jóvenes a la lectura jugando a ser streamers.

Como todos los años, Ticmas contará con un stand propio en el Hall Central del predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio cuenta con un auditorio donde tendrán lugar diversas jornadas educativas, además de una cabina para experimentar y aprender con ¡A leer en vivo!, un espacio para formación docente con talleres abiertos, área de empleabilidad y espacio YPF y también con el área de Mundo Maker, una propuesta que consolida el trabajo regional de Ticmas en el fomento de la educación STEAM.

Agenda completa de las Jornadas de Alfabetización

Carolina Gattei + Víctor Volman + Marina Ferroni
Carolina Gattei, Víctor Volman y Marina Ferroni

Viernes 24 de abril. Comienza a las 17.

Panel: “De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización y comprensión lectora”

Qué implica hoy enseñar a leer en la escuela. Participan: Carolina Gattei (Profesora, Investigadora- UTDT, Inst. de Lingüística, UBA, CONICET), Víctor Volman (Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación) y Marina Ferroni (Investigadora. Especialista en alfabetización inicial- CONICET)

Federico del Carpio + Beatriz Diuk + Cristina Rodrigues
Federico del Carpio, Beatriz Diuk y Cristina Rodrigues

Presentación: Planes de Alfabetización: situación, logros y desafíos

Un recorrido por el estado actual de las políticas de alfabetización, sus avances y los retos pendientes. Presenta: Federico del Carpio (Coordinador de Políticas Educativas- Argentinos por la Educación)

Entrevista: “Herramientas para el maestro alfabetizador”

Recursos, criterios e intervenciones para fortalecer el trabajo cotidiano de quienes enseñan a leer y escribir. Con: Beatriz Diuk (Investigadora- CONICET- Propuesta Dale!)

Diálogo: “Cuando la lectura le ganó a la pelota: ¡A leer en vivo! en Vicente López"

Desde hace tres años, Ticmas está presente en las colonias de vacaciones del Municipio de Vicente López. Este diálogo propone una mirada compartida sobre la experiencia a la hora de convocar a nuevos lectores. Participan: Cristina Rodrigues, directora de Tecnología Educativa en la Secretaría de Educación y Empleo Municipio de Vicente López. Matías Palacio, Product Owner ¡A Leer en Vivo! (Ticmas)

Jimena Dib + José María Gil + Maia Migdalek
Jimena Dib, José María Gil y Maia Migdalek

Panel: “A leer se aprende leyendo”

La centralidad de la práctica lectora, la enseñanza sostenida y el lugar de la experiencia en la formación de lectores. Participan: Jimena Dib (Profesora y autora- Escuela Normal nro 7, UdeSA), José María Gil (Investigador CONICET- UNMDP), Maia Migdalek (Investigadora CONICET-UBA)

Panel: “Alfabetizar desde la gestión: Tres municipios, tres experiencias”

Cómo es trabajar la experiencia de la lectura para la comunidad y sus impactos. Participan: Leila Pérez Sandonato (Directora de Desarrollo Educativo- Municipio Tres de Febrero), Luz Muracciole (Coordinadora de la Escuela Municipal de Robótica y Nodos Tecnológicos de Junín- Municipio de Junín) y Aurelia Furnari (Directora Agencia de Desarrollo Local- Municipio Pergamino)

Leila Perez Sandonato + Aurelia Furnari
Leila Pérez Sandonato + Aurelia Furnari

Entrevista: “Evaluación de aprendizajes”

Cómo evaluar lectura y comprensión al servicio de mejores decisiones pedagógicas. Con: Luis Ángel Roldán (Investigador CONICET- UNLP-ITBA)

Valeria Abusamra
Valeria Abusamra

Sábado 25 de abril. Comienza a las 16.

Entrevista: “Progresiones de aprendizaje en lectura”

Una aproximación al reciente informe del BID que propone progresiones de desarrollo lector centradas en la decodificación, la fluidez y la comprensión, basadas en evidencia científica. Con: Valeria Abusamra (Investigadora CONICET, Autora de las progresiones en alfabetización del BID- CIIPME CONICET, UBA, ITBA)

Presentaciones: “Proyectos de alfabetización en el país”

Cuáles son las iniciativas en marcha de los distintos actores que impulsan políticas y experiencias de alfabetización en la Argentina. Presentan: Lucía Feced (Directora de Educación en GDFE.Docente universitaria UBA, UdelaCiudad) y Cora Steinberg (Especialista de Educación en Unicef Argentina).

Fabio Tarasow + Luis Ángel Roldán + Alejandro Artopoulos
Fabio Tarasow, Luis Ángel Roldán y Alejandro Artopoulos

Panel: “Alfabetización y multialfabetización”

Un panel para ampliar la discusión y pensar el diálogo entre la alfabetización clásica, los nuevos lenguajes y las culturas digitales. Participan: Fabio Tarasow (Coord. PENT Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de FLACSO Argentina) y Celia Rosemberg (Investigadora CONICET- UBA).

Presentación: “Lectura con propósito: motivadores y mediación en entornos digitales”

A leer en Vivo de Ticmas es uno de los proyectos más exitosos en el abordaje de la comprensión y fluidez lectora. Presenta: Denise Abulafia (Chief Learning Officer- Ticmas).

Retrato de una mujer de cabello rizado castaño oscuro sonriendo a la cámara, viste un blazer blanco, camiseta blanca y un collar dorado de discos
Denise Abulafia

Diálogo: “Cómo potenciar la comprensión lectora con inteligencia artificial”

Usos posibles de la IA para enriquecer la comprensión, personalizar recorridos y acompañar la tarea docente.Participan: Alejandro Artopoulos (Profesor, Sociólogo- Escuela de Educación, UdeSA) y Denise Abulafia (Chief Learning Officer- Ticmas)

Ana Borzone y Vanesa de Mier en el auditorio de Ticmas dentro de la FIL 2024
Ana Borzone y Vanesa de Mier

Diálogo: Alfabetización en Argentina: un sueño posible

Qué condiciones pedagógicas, institucionales y políticas harían posible una mejora sostenida de la alfabetización en el país. Participan: Ana María Borzone (Investigadora CONICET, Docente- Programa Queremos aprender) y Vanesa de Mier (Investigadora CONICET- UNC)

Experiencias de comprensión lectora

Casos reales, comparar estrategias y pensar qué aprendizajes dejan las experiencias desarrolladas en distintos contextos educativos. Participa: Gilda Sánchez (Directora nivel primaria- Colegio River)

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