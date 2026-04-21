El último informe GEM de la UNESCO alerta: “La población infantil no escolarizada alcanza los 273 millones”

Un informe de la UNESCO señala que uno de cada seis niños del mundo, que se encuentra en edad escolar, está fuera del sistema educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2026 de la UNESCO (GEM, por sus siglas en inglés) ofrece un análisis de una cifra que impacta. Uno de cada seis niños del mundo, que se encuentra en edad escolar, está fuera del sistema educativo. Y solo dos de cada tres estudiantes terminan la educación secundaria.

Si bien se observan avances significativos en numerosos países; las brechas persisten y una de las grandes diferencias se encuentra en el diseño de políticas educativas que impacten en la importancia de la alfabetización.

Luces y sombras

El Director General de la UNESCO Khaled El-Enany destacó: “Desde el año 2000, la tasa de matriculación en la enseñanza primaria y secundaria ha aumentado globalmente un 30 %, y muchos países están logrando avances significativos.”

El Informe GEM de la UNESCO de 2026 muestra que el avance en la escolarización infantil se ha ralentizado en casi todas las regiones desde 2015, con una marcada desaceleración en África subsahariana atribuida principalmente al crecimiento demográfico.

Y plantea que: “Las distintas crisis, y los conflictos, también han afectado negativamente al progreso. En torno a un 17 % de la población infantil vive en zonas afectadas por conflictos, lo que supone millones adicionales de niños y niñas sin escolarizar que no figuran en las estadísticas.Esta realidad es particularmente apremiante hoy en día en Oriente Medio, donde las tensiones regionales actuales han forzado el cierre de muchas escuelas, dejando a millones de escolares fuera de las aulas y en riesgo de retraso escolar.”

A pesar de los desafíos, algunos países han reducido en un 80 % o más las tasas de no escolarización desde el año 2000, como Madagascar y Togo en población infantil, Marruecos y Vietnam en adolescentes, y Georgia y Turquía en jóvenes. Aunque el informe señala que ”No se alcanzará el acceso universal a la educación primaria para 2030.”

Latinoamérica contabilizaba aproximadamente 2 millones de niños y jóvenes fuera del sistema en primaria y secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina y el Caribe

Al analizar el territorio latinoamericano, el informe plantea que hubo “avances notables”, aunque persisten brechas en términos de inclusión y equidad que deben ser trabajados a partir de políticas públicas estratégicas.

En 2024, la región contabilizaba aproximadamente 2 millones de niños y jóvenes fuera del sistema en primaria y secundaria, una cifra notablemente baja cuando se realiza una comparación con los 79 millones a escala global. Por otro lado, se confirma que la región es la única en eliminar casi en su totalidad la brecha de participación en el preescolar entre los hogares más pobres y los más ricos en los últimos 25 años.

En cuanto a la educación superior terciaria, América Latina pasó de 4 millones en 1970 a 31 millones de estudiantes en 2024. Al observar datos por país en este nivel educativo, se destaca que en el caso de Chile la tasa bruta de matrícula alcanzó el 110 % en 2024 impulsando las cifras positivas en la región, seguido por Argentina.

Según cifras mencionadas en el informe, Costa Rica invierte el 5,3 % de su PBI en educación (2024), mientras que Cuba llega al 7.2 % de su PBI. Aunque América Latina sigue siendo la única región con “tendencias de largo plazo sobre la desigualdad en la tasa de finalización por riqueza en la base de datos mundial”.

Otro dato que se desprende del informe es que solo el 52% de los países de América Latina y el Caribe educan con una definición amplia de “educación inclusiva”; “situándose por detrás de regiones como África Subsahariana o Asia Central.” Esto se ve reflejado también a nivel internacional ya que “Menos de 1 de cada 10 países tienen un enfoque de equidad lo suficientemente sólido en sus políticas de financiamiento.”

<b>Desafíos</b>

Si bien, todavía hay diversas problemáticas por resolver, el acceso a la educación sigue siendo un tema crucial, y “desde el año 2000, la tasa mundial de finalización ha aumentado del 77 % al 88 % en la enseñanza primaria, del 60 % al 78 % en secundaria inferior y del 37 % al 61 % en secundaria superior. Sin embargo, al ritmo actual de expansión, el mundo no alcanzará el 95 % de finalización de la secundaria superior hasta 2105.”

El progreso no puede estandarizarse porque se suele pasar por alto el contexto. Los objetivos nacionales deben ser ambiciosos y basarse en lo que es realmente alcanzable. Los objetivos globales deberían ser la suma de estos compromisos, y no al revés”, subrayó Manos Antoninis, Director del Informe GEM.

Desde UNESCO destacan: “A título de ejemplo, un 76 % de los países tienen políticas para reasignar recursos en favor de escuelas desfavorecidas. No obstante, un nuevo índice en el informe muestra que solo el 8 % de todos los países están aprovechando al máximo esos mecanismos para redistribuir los recursos educativos entre las poblaciones desfavorecidas.”

Otro de los grandes temas internacionales es no solo el acceso sino la calidad de la educación a la que se accede; en un momento de gran evolución a partir de este nuevo paradigma tecnológico.

“El informe muestra que no existe una política única para solucionar la exclusión. Se deben elaborar políticas que aborden las realidades y los desafíos locales desde múltiples ángulos y basadas en la experiencia. En 14 países africanos, convertir la educación en obligatoria, además de gratuita, supuso más de un año adicional de escolarización; y con la adopción de leyes sobre trabajo infantil, los logros son aún mayores.”, destacan desde la propia UNESCO.