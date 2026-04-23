Sociedad

Jujuy confirmó 72 casos de chikungunya: cómo prevenir la transmisión

El Ministerio de Salud localizó el mayor número de personas enfermas en Aguas Calientes y San Pedro, mientras sigue el análisis de 24 situaciones sospechosas y mantiene la vigilancia epidemiológica en varias localidades

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La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
La acumulación de agua estancad favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya (Foto: VisualesIa)

La provincia de Jujuy reportó 72 diagnósticos de chikungunya confirmados, mientras que 24 casos adicionales son analizados como probables, según la información proporcionada por el Ministerio de Salud provincial. Además, se remarcó que la mayor concentración de infecciones se localiza en Aguas Calientes y San Pedro de Jujuy.

Ante este escenario, el único paciente que requirió internación fue un menor de edad que muestra “evolución favorable y alta médica próxima”, de acuerdo con el reporte oficial. El resto de los afectados manifiesta síntomas leves a moderados y es seguido por equipos médicos junto a su entorno familiar, confirmó la Dirección General de Epidemiología.

El secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, informó que “la situación epidemiológica frente a chikungunya está controlada” y remarcó la continuidad del cronograma de descacharrado en articulación con equipos locales y regionales, junto a la vigilancia para detección temprana de casos, según declaraciones difundidas por el medio Somos Jujuy.

Los estudios de laboratorio permitieron además la confirmación de un caso de dengue en la zona de Perico. La autoridad sanitaria instó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar la transmisión de la enfermedad.

La Provincia mantiene un programa para el retiro de objetos que puedan acumular agua (Foto: Somos Jujuy)
La Provincia mantiene un programa para el retiro de objetos que puedan acumular agua (Foto: Somos Jujuy)

En cuanto a las medidas a tomar para evitar la transmisión, se remarcó eliminar posibles criaderos de mosquitos, usar repelente, revisar ambientes interiores y consultar de inmediato ante síntomas compatibles con estas infecciones, es decir: fiebre alta, dolor de cabeza, molestias articulares, musculares o detrás de los ojos.

El último reporte epidemiológico del sistema de salud de Jujuy agrega que se encuentran en vigilancia activa otros virus respiratorios, con 154 registros de Influenza A y 29 casos de COVID-19; no se notificaron hasta el momento infecciones por virus sincicial respiratorio.

Cuáles son las localidades con más casos de chikungunya en Jujuy

Aguas Calientes: 30 casos confirmados, 4 de ellos por nexo epidemiológico y 8 probables

San Pedro: 21 casos confirmados y 2 probables

Perico: 7 casos confirmados

San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados y 4 probables

Caimancito: 5 casos confirmados y 10 probables

Libertador General San Martín: 1 caso confirmado

Yuto: 1 caso confirmado

Pampa Blanca: 1 caso confirmado

Pese a los diversos casos detectados en la provincia, el referente del ministerio de Salud, Cadar remarcó en diálogo con medios locales que “al día de hoy la situación epidemiológica frente a chikungunya está controlada, con nuestros equipos trabajando permanentemente en terreno con cronograma de descacharrado”.

Por tal motivo, instó a la comunidad a “continuar con las medidas de cuidado como el descacharrado todos los días, evitando que el mosquito Aedes Aegypti que transmite estas infecciones se reproduzca en nuestra casa”.

Medidas de protección personal contra el mosquito Aedes aegypti

El mosquito Aedes aegypti es el principal vector de transmisión de diversas infecciones virales que afectan a la población en entornos urbanos. Este insecto completa su ciclo de vida en el ámbito doméstico, lo que incrementa el riesgo de contagio en las viviendas y sus alrededores.

Para prevenir los criaderos de mosquitos se aconseja eliminar objetos que puedan acumular agua (Foto cortesía Ministerio de Salud)
Para prevenir los criaderos de mosquitos se aconseja eliminar objetos que puedan acumular agua (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Para reducir la presencia de Aedes aegypti en los hogares, se recomienda eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua. Elementos como latas, botellas o baldes son señalados como criaderos habituales de este mosquito, por lo que deben ser retirados o dispuestos adecuadamente. Además, se aconseja cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, así como lavar con cepillo y mantener tapados los recipientes donde se almacena agua. El mantenimiento frecuente de patios y terrenos mediante tareas de desmalezado también se considera fundamental.

Para evitar las picaduras del mosquito, se recomienda el uso de repelente, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante y prestando especial atención en el caso de personas gestantes. Asimismo, se sugiere utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas para disminuir las áreas expuestas.

La instalación de mosquiteros en puertas y ventanas es otra medida clave para impedir el ingreso del insecto a los espacios interiores. En el caso de los bebés, se aconseja protegerlos mediante telas mosquiteras colocadas sobre cunas o cochecitos, limitando así el contacto directo con los mosquitos.

Las acciones preventivas descritas buscan interrumpir el ciclo de vida del Aedes aegypti y reducir el riesgo de enfermedades asociadas, como el dengue, el zika y el chikunguña. Estas recomendaciones se enfocan en el control ambiental y en la protección personal como estrategias complementarias para minimizar la transmisión de virus en áreas residenciales.

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