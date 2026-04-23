Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ratifica la inmunidad de la fiscal general Consuelo Porras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazó este miércoles la solicitud de retiro de antejuicio contra la actual fiscal general Consuelo Porras. Según informó el máximo tribunal, el recurso fue desestimado in limine (de manera inmediata) por los magistrados, lo que mantiene la inmunidad de la jefa del Ministerio Público (MP).

La petición surgió tras el pronunciamiento de un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en febrero de este año señalaron que existen “investigaciones independientes” y expresaron preocupación por supuestas irregularidades en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países centroamericanos, en cuyo contexto se mencionó a Porras.

De acuerdo con el organismo, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996.

El fallo de la CSJ impide iniciar una investigación penal contra Consuelo Porras mientras permanezca como jefa del Ministerio Público. (Cortesía: Organismo judicial de Guatemala)

Según el medio Emisoras Unidas, los casos afectarían al menos a 80 niños y niñas de pueblos indígenas que fueron institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” tras ser víctimas de desaparición forzada y capturas.

Los menores habrían sido objeto de adopciones ilegales internacionales durante ese periodo, una situación que involucra a varios funcionarios públicos, incluyendo a la entonces directora y administradora del recinto, Porras, quien fungió como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

El citado medio precisó que el MP rechazó tajantemente los señalamientos en contra de su titular, argumentando que carecen de fundamento probatorio y afectan derechos fundamentales como el honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia.

Consuelo Porras acumula sanciones internacionales y enfrenta señalamientos por corrupción y abuso de poder durante su gestión al frente del Ministerio Público. (Cortesía: Ministerio Público)

De acuerdo con EFE, Porras enfrenta serias acusaciones de corrupción y de socavar la democracia durante sus ocho años al frente del MP. Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, mientras que la Unión Europea también impuso restricciones por su intento de revertir los resultados electorales de 2023.

Mientras que organizaciones como Human Rights Watch la han señalado por perseguir a figuras de la sociedad civil y debilitar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.

Consuelo Porras queda fuera de la lista final de aspirantes a fiscal general

Cabe destacar que el lunes, la Comisión de Postulación de Guatemala presentó la nómina final de aspirantes a fiscal general para el periodo 2026–2030 confirmando que Porras quedó fuera de la lista.

Una comisión de postulación definió a los seis candidatos finales para ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras, quien quedó fuera del listado y por tanto no podrá reelegirse. (EFE/ Alex Cruz)

Según la Comisión, la nómina fue conformada conforme al artículo 251 de la Constitución de la República y los artículos 23 y 24 de la Ley de Comisiones de Postulación, y en ella se detallan los 6 candidatos seleccionados para que el presidente Fernando Arévalo elija al próximo jefe del MP.

Rechazo de antejuicios contra diputados

La CSJ también decidió rechazar varios antejuicios planteados contra diputados del Congreso.

Entre estos casos figura el antejuicio 123-2024 contra Allan Estuardo Rodríguez Reyes; los expedientes 110-2025 y 237-2025 contra Samuel Andrés Pérez Álvarez; y el 356-2025 contra David Mauricio Illescas Sandoval.

Además, el antejuicio 18-2026 fue presentado contra Samuel Andrés Pérez Álvarez y Andrea Beatriz Villagrán Antón; mientras que el 53-2026 se dirigía contra José Inés Castillo Martínez, Lourdes Teresita de León Torres y Nidia Lorena de León Torres.

Finalmente, también se rechazó el antejuicio 215-2025 contra Allan Estuardo Rodríguez Reyes.