Rige por ley la prohibición de usar celulares en las escuelas primarias de provincia de Buenos Aires

La medida aprobada por la Legislatura bonaerense se suma a las restricciones vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta.

El debate sobre el impacto de la tecnología en la educación cobró un nuevo impulso en la provincia de Buenos Aires tras la puesta en práctica de una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias.

Desde el lunes se comenzó a implementar la medida que fue sancionada el jueves 18 de septiembre del 2025 por la Legislatura bonaerense, y que responde a la preocupación creciente por los efectos negativos que el uso excesivo de dispositivos digitales tiene en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

La normativa, impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del GEN, establece que los alumnos de nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no pueden utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente. Había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios del año pasado y luego se sancionó en Diputados.

El texto legal especificaba que el Poder Ejecutivo provincial disponía de un plazo de 180 días desde la sanción para reglamentar la ley. La obligatoriedad afecta a 1,5 millones de estudiantes que cursan la primaria en la provincia.

Antecedentes

Las escuelas del LAUSD adoptan diferentes métodos para asegurar el cumplimiento de la prohibición de teléfonos. (Imagen Ilustrativa)

La decisión bonaerense se suma a restricciones similares ya vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Neuquén y Salta y en otros países, como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos.

Con esta medida, la provincia vuelve a prohibir los celulares en la escuela, algo que ya había impulsado hace casi 20 años la entonces directora general de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós. Era 2006 y la medida se refería a los celulares tradicionales para hablar y mandar SMS, no a los smartphones con conexión a internet. Esa prohibición fue revertida 10 años después, bajo la gestión de Alejandro Finocchiaro.

En el caso argentino, el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel, adoptó en agosto de 2024 la restricción del uso de celulares durante las clases, lo que, según un informe difundido por las autoridades educativas de CABA, derivó en mejoras en la atención en clase y en la interacción social durante los recreos.

Más de la mitad (54%) de los estudiantes argentinos de 15 años reconocen que se distraen en clase usando dispositivos digitales, según un informe de Argentinos por la Educación, basado en las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de las pruebas PISA 2022. El 46% de los alumnos afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Si bien se refieren a la escuela secundaria, ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA.

En primaria, las últimas pruebas Aprender revelaron que el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura: solo uno de cada dos estudiantes termina tercer grado comprendiendo lo que lee y apenas el 43% de los alumnos llega a sexto grado en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua, según los datos recabados. Según los impulsores de la iniciativa, la prohibición de los teléfonos busca contribuir a la mejora de los aprendizajes.

Fundamentos de una ley

niño, celular, miedo, pantalla, tecnología, detalle, escondido, escuela, plaza, cocina, habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los legisladores aclararon que la prohibición no implica excluir la tecnología de las escuelas, sino que busca que los docentes cuenten con herramientas y conocimientos para integrar las tecnologías digitales al aula de manera sólida y segura. El objetivo, afirmaron, es promover hábitos saludables y un uso responsable de la tecnología, evitando que su utilización reemplace actividades esenciales del mundo real.

Entre los especialistas, no hay consenso en torno a la prohibición: los argumentos a favor apuntan a evitar las distracciones en clase y alentar la socialización, pero los detractores sostienen que la medida aísla a la escuela del mundo actual.

Los argumentos a favor de la restricción se apoyan en relevamientos de UNICEF y UNESCO, que advierten sobre el uso excesivo de dispositivos electrónicos entre los estudiantes y su impacto negativo en el aprendizaje, el bienestar y las relaciones sociales.

Los senadores citaron el Informe Global de Monitoreo de la Educación de la UNESCO de 2023, que alertó sobre las consecuencias del uso excesivo de la tecnología, en particular de celulares, tablets y computadoras, en el proceso educativo. Según el informe, “a pesar de las ventajas que las herramientas digitales pueden ofrecer en la educación, también existen riesgos que a menudo son ignorados y que afectan el avance del proceso educativo”.

Entre los efectos negativos identificados, los legisladores mencionaron que el uso sin restricciones de dispositivos digitales en edades tempranas puede derivar en ludopatías y problemas vinculados a la salud mental. Además, el reemplazo del juego entre pares por el juego en línea refuerza el aislamiento social y puede provocar alienación en la infancia, especialmente cuando los juegos incluyen elementos de violencia.

El tiempo dedicado al juego digital reduce el destinado al estudio, la lectura, la comunicación y la interacción entre pares, e inhibe otras actividades durante los recreos. También se advirtió que puede inducir a conductas impulsivas y agresivas.

El texto del proyecto enumera las consecuencias del uso excesivo de dispositivos celulares: problemas auditivos, oculares, de postura, tensión muscular, nerviosismo, angustia, estrés, sedentarismo y obesidad, todos ellos con una repercusión directa en la conducta de la infancia y en su proceso de aprendizaje.