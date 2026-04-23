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Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La actriz se refirió entre risas en LAM a los rumores sobre un supuesto quiebre con Carla Conte y Lourdes Sánchez

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Momi Giardina respondió a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con sus compañeras de ShowMatch y desmintió cualquier conflicto (Video: LAM, América TV)

En medio de versiones cruzadas, comentarios al aire y especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con su histórico grupo de amigas de ShowMatch, Momi Giardina rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Lo hizo ante las cámaras de LAM (América TV), donde, fiel a su estilo frontal, desdramatizó la situación, negó estar “agrandada” y se refirió puntualmente a sus vínculos con Carla Conte y Lourdes Sánchez, en el centro de la polémica.

Todo se disparó en los últimos días a partir de distintas opiniones que circularon en programas y streams, donde se deslizó que la actriz habría tomado distancia de sus excompañeras tras su presente laboral. Incluso, algunos nombres propios comenzaron a aparecer en escena, como el de Lourdes Sánchez, con quien supo tener una relación cercana, y que ahora sería parte de ese alejamiento.

Consultada directamente por el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito, Giardina no esquivó el tema, pero eligió bajarle el tono desde el inicio. “No, eso lo dijo Angelito, porque Angelito es bravo conmigo”, lanzó, marcando el origen de la versión que la tilda de “agrandada”. Sin embargo, rápidamente aclaró que no existe ningún conflicto con sus excompañeras más cercanas: “Carla (Conte) no, es una amiga de hace años a quien jamás voy a hablar mal de ella. Hablo con ella y todas las cosas”.

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La ausencia de sus excompañeras en su cumpleaños responde a nuevas etapas laborales y no a intenciones de exclusión dentro del grupo de ShowMatch

Lejos de confirmar una pelea, Momi describió un proceso más natural y menos conflictivo: el paso del tiempo y la pérdida de la cotidianeidad. “A veces esa pérdida de cotidianidad lo hablé con ella porque tenemos un amor muy profundo y muy verdadero entre Carla y yo. O sea, es imposible. Venís dentro de veinte años, me decís ‘la Negra dijo barbaridades’, no te lo voy a creer”, expresó, dejando en claro que el vínculo afectivo sigue intacto más allá de la distancia.

En ese mismo tono se refirió a Lourdes Sánchez, uno de los nombres más mencionados en el supuesto enfrentamiento. “Con Lourdes también. Es alguien a quien quiero un montón, pero hace mil años que perdimos esa cotidianidad”, explicó, y sumó una reflexión que sintetiza su mirada sobre los vínculos: “¿Viste cuando la vida te va llevando por otros lados y te vas abriendo? También siento que los vínculos son de a dos y que siempre hay dos partes”.

La bailarina fue aún más clara al descartar cualquier conflicto puntual. “Lo nuestro fue como progresivamente nos fuimos alejando sin que pase nada grave. Acá ni ella me hizo algo a mí, ni yo a ella”, aseguró. Incluso reveló que hace tiempo no mantienen contacto: “Con Lourdes hace un montón que no hablo, la verdad, hace más de un año”. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un reencuentro sin rencores: “Si la llego a ver, le pego un abrazo y me puedo quedar charlando y hablando de la vida como si no hubiese pasado el tiempo”.

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La bailarina reafirmó su amistad con Carla Conte y negó que existan problemas entre ellas, destacando el cariño que las une desde hace años

Otro de los puntos que generó ruido fue la ausencia de sus excompañeras en su cumpleaños, lo que alimentó versiones de un quiebre en el grupo. Ante esto, Momi también fue tajante: “A mi cumpleaños invité a toda la gente con la que trabajo. Y Carla es una persona que va por otro lado, por otro camino”. Así, dejó en claro que sus decisiones actuales responden a su presente laboral más que a una intención de excluir a nadie.

Durante la charla también surgió el nombre de Sabrina Rojas, quien había deslizado en otro espacio que “algo sabía” sobre la situación. Lejos de confrontar, Giardina eligió el humor: “Fan de Sabrina”, dijo entre risas, y luego agregó con picardía: “Media yegua Sabri, ¿no?”. Sin embargo, rápidamente bajó el tono y sostuvo: “Entiendo que es parte del juego, pero está todo bien. Y con Sabrina también. La conozco y me parece lo más”.

En ese sentido, reflexionó sobre cómo cambian las percepciones en el medio según el momento que atraviesa cada figura: “Cuando yo no la pegaba, seguramente era una piba que ‘esta pobre no la pega’. Ahora que me va bien, soy agrandada. En este ambiente es muy difícil. Mirá si yo voy a ser agrandada”. Y cerró con una comparación contundente: “El que es agrandado es un médico que salva vidas. ¿Qué hago yo?”.

Lejos de hablar de celos o internas, Momi insistió en que no cree que haya mala intención detrás de los comentarios. “No creo. Tanto Sabrina como Carla son dos personas... sé que son buena madera y que serían incapaz de decir algo con malicia”, afirmó. Aunque dejó en claro quién le generó enojo en toda esta situación: “Con el que estoy enojada es con Angelito. Voy por vos, Ángel, ahora”, lanzó con una sonrisa.

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