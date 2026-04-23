Panamá

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

En abril 2025 y en febrero de este año también se presentaron casos similares en la entidad que rige la educación nacional

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Lucy Molinar, ministra de Educación, bajo su gestión se han denunciado los casos de posible corrupción dentro del sistema.
Lucy Molinar, ministra de Educación, bajo su gestión se han denunciado los casos de posible corrupción dentro del sistema.

El Ministerio de Educación presentó una denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir en contra de funcionarios y docentes vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que los hechos se dieron en las regiones educativas de las provincias de Bocas del Toro, Herrera y Darién, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

Se informó que varias universidades, que no fueron identificadas, ya confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada, junto a un equipo del Ministerio de Educación, por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, y por la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, según un comunicado de la entidad educativa.

Centro educación en Panamá
La educación panameña, nuevamente en entredicho.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

La denuncia, según reportes de prensa, detallaba una serie de irregularidades en la documentación presentada por varios docentes, presumiendo que los diplomas, títulos universitarios y certificaciones académicas, fundamentales para validar su idoneidad profesional, serían apócrifos.

En su momento, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar la autenticidad de los documentos incriminados, pero posteriormente no trascendieron mayores detalles a la opinión pública.

En febrero pasado el Ministerio de Educación también presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de revisión de documentos del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año lectivo 2026.

Buscan a los responsables de utilizar métodos cuestionables para acceder a un puesto educativo. EFE/Bienvenido Velasco
Buscan a los responsables de utilizar métodos cuestionables para acceder a un puesto educativo. EFE/Bienvenido Velasco

Los diplomas, que correspondían a una universidad privada que tampoco fue identificada, fueron verificados directamente con la casa de estudios, la cual certificó que no habían sido expedidos por dicha institución, aportó el diario La Prensa.

Los 16 casos detectados corresponden a aspirantes que participaban por primera vez en los concursos docentes, manifestó Luis Herrera, en ese momento viceministro administrativo encargado de Educación.

El funcionario aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter incipiente de la investigación, no se podían brindar mayores detalles sobre las especialidades, niveles académicos ni los años de emisión de los diplomas.

Las irregularidades fueron identificadas durante una revisión exhaustiva de la documentación presentada por aspirantes a cargos docentes a nivel nacional.

Ante estos hechos, el Ministerio de Educación rechazó, igual que lo hace ahora, que funcionarios y docentes, estos últimos llamados a formar y orientar a niños y jóvenes, incurran en este tipo de irregularidades, por lo que pidió que las investigaciones llegaran hasta sus últimas consecuencias.

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