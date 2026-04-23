Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles

El ministro de Gobernación de Guatemala informó sobre la reducción de criminalidad y avances en el sistema penitenciario durante un evento de Fundesa. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda Sandoval, anunció este 22 de abril una reducción en los índices de criminalidad y nuevos avances en la transformación del sistema penitenciario, como parte de las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad pública en el país. La presentación formó parte del primer conversatorio previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026 y estuvo organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), según informó Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Durante el evento, titulado “Seguridad y Desarrollo en Guatemala: Fortaleciendo la Convivencia para un Futuro Próspero”, el titular de la Cartera de Gobernación detalló los distintos frentes en los que el gobierno centra sus esfuerzos. Según AGN, Villeda destacó la incorporación de 600 nuevos guardias penitenciarios, la mejora de la infraestructura carcelaria con estándares internacionales y la construcción de nuevos centros de máxima seguridad. Además, explicó que el refuerzo operativo incluye la llegada, en julio, de 3.200 agentes policiales, la apertura de nuevas sedes y la adquisición de patrullas y unidades motorizadas para ampliar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre los avances en materia de combate al crimen, el funcionario subrayó la aprehensión de 23 personas requeridas por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico y la incautación, en enero, de aproximadamente 5 toneladas de presunta cocaína, uno de los mayores decomisos registrados en el país. “En enero de este año, hemos incautado un aproximado de 5 toneladas de presunta cocaína, uno de los mayores decomisos registrados en nuestro país”, puntualizó Villeda ante empresarios y líderes sociales reunidos en Ciudad de Guatemala.

La estrategia de seguridad incluye la incorporación de 600 nuevos guardias penitenciarios y la construcción de centros de máxima seguridad. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

La transformación del sistema penitenciario se presenta como uno de los ejes principales de la actual gestión. De acuerdo con la información de AGN, las requisas focalizadas en cárceles avanzan de manera progresiva, dada la complejidad estructural de los recintos. En el caso de la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, el ministro explicó que ya se han intervenido 18 de los 25 módulos, donde se detectaron centros de operaciones ilícitas, incluidos call centers que operaban desde el interior de las celdas. Durante una de estas requisas se incautaron 451 teléfonos celulares, así como armas de fuego, granadas, instalaciones irregulares como cantinas y jacuzzis, e incluso animales como perros y lagartos, según la cobertura de AGN.

El informe presentado por Villeda precisa que el 70 % de las extorsiones en el país se originan desde las cárceles. Para enfrentar este fenómeno, las autoridades intensificaron las requisas en coordinación con el Ejército de Guatemala, focalizando los operativos en los recintos desde donde se emiten la mayoría de llamadas extorsivas. “Las extorsiones no han desaparecido por completo, pero vamos en el camino correcto para lograr una disminución que impacte directamente en la vida de los ciudadanos”, afirmó el ministro, citado por AGN.

El funcionario también denunció que, antes de la intensificación de los operativos, grupos pandilleros ejercían control dentro de los centros penitenciarios y exigían privilegios como la eliminación de revisiones a encomiendas, visitas sin restricciones y la instalación de aire acondicionado para líderes criminales. “Se les hizo saber que no estábamos dispuestos a conceder privilegios ni a ceder ante esas exigencias”, enfatizó Villeda durante el conversatorio.

Las requisas en Pavón revelaron centros ilícitos, incautándose armas, teléfonos celulares, instalaciones irregulares y animales exóticos en las celdas. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Las acciones no se han limitado a Pavón. En la cárcel de Izabal, las autoridades incautaron 161 teléfonos celulares, mientras que en Cantel, en Quetzaltenango, se reanudaron las intervenciones luego de seis años sin operativos. Según reportó AGN, la intervención progresiva de los centros penitenciarios busca erradicar las estructuras ilícitas internas y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población.

La agenda presentada durante el conversatorio posiciona la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema penitenciario como pilares para estimular la inversión y el bienestar en Guatemala. El ministro de Gobernación subrayó que el respaldo legal a las fuerzas de seguridad y la colaboración continua entre sectores público y privado son esenciales para enfrentar los desafíos actuales en materia de criminalidad.