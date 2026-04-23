“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

El elenco de Bérgamo cayó en los tiros desde los doce pasos y sufrió la gran actuación del arquero Edoardo Motta

Edoardo Motta fue el gran protagonista de la jornada en la segunda semifinal de la Copa Italia. El joven de 21 años llegó a la Lazio en enero pasado desde Reggiana (Segunda División) y las inesperadas lesiones de los arqueros Ivan Provedel y Alessio Furlanetto le dieron la responsabilidad de los tres palos. Hoy, fue la figura de los Blanquicelestes tapando cuatro penales en la victoria 2-1 desde los doce pasos ante Atalanta: su equipo logró el pasaje a la definición del certamen contra el Inter de Milán.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de la Juventus asumió este lugar a partir de marzo pasado con titularidades en los últimos seis duelos de la Serie A. En ese lapso, acumuló cuatro triunfos (dos de ellos a Milan y Napoli), un empate y una derrota. Ahora, fue el turno de mostrar su talento en el New Balance Arena de Bérgamo. Todo terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y, en una de las últimas jugadas, Motta se destacó por una sensacional tapada para despejar un cabezazo de Gianluca Scamacca con la yema de sus dedos en el cuarto minuto de los seis adicionados en el segundo tiempo.

Luego de una prórroga sin cambios en el resultado, el trámite se resolvió en los penales. Y allí llegó el show de la revelación italiana. Lazio falló los primeros dos penales, pero su arquero le dio ilusión en la oscuridad. Edoardo Motta le volvió a ganar el duelo personal a Scamacca y repitió sus estiradas para impedir las anotaciones de Davide Zappacosta, Mario Pasalic y Charles de Ketelaere. Solo concedió la primera ejecución de Giacomo Raspadori.

Se trata de un hecho muy atípico en el fútbol internacional, aunque hay un episodio similar en el corto plazo. El París Saint-Germain (PSG) le ganó la Copa Intercontinental a Flamengo en los penales gracias a cuatro atajadas del ruso Matvéi Safónov a Saúl, Pedro, Leo Pereira y Luis Araújo.

El equipo de Maurizio Sarri le ganó a Atalanta por penales gracias a cuatro tapadas de su portero en la tanda

Al término del encuentro, el portero de 1.94 de altura dejó sus sensaciones a flor de piel: “Perdoname, estoy emocionado... Nunca me había pasado algo así. ¿A quién dedico esta noche? Se la dedico a todos, a quienquiera que me conozca, a los aficionados, a todos”. Sus compañeros lo levantaron en andas en pleno campo de juego en señal de agradecimiento por su tremenda actuación. El comentarista de DSports lo sintetizó: “Esta es la imagen del día. Ha sido el héroe”.

Más tarde, el entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, elogió a la promesa de su plantel, aunque también le dio un consejo: “Esos penales, hay que estudiarlos. Pasamos mucho tiempo analizando para un posible desempate por penales. Edoardo Motta tiene cualidades excepcionales, detuvo 4 de 5 más 1 en Bolonia (por Serie A), nadie en Italia tiene tales números. Espero que siga siendo modesto”. Ya registra convocatorias a las Juveniles de la selección europea.

Ahora, la Lazio se enfrentará al Inter de Milán el próximo miércoles 13 de mayo y la definición de la Copa Italia contará con una particularidad porque se resolverá en el estadio Olímpico de Roma, donde suelen ejercer la localía los Blanquicelestes. Han ganado este trofeo en siete oportunidades (la última fue en 2019), mientras que el Neroazzurro cosechó su novena consagración en 2023.

El conjunto de Lautaro Martínez (no jugó la semifinal por lesión) se repuso a una desventaja de dos goles ante el Como de Nico Paz y se llevó la victoria por 3-2 en el Estadio Giuseppe Meazza. Una victoria en la final lo dejará con 10 conquistas y como el segundo máximo ganador de la competición, por detrás de la Juventus (15).

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