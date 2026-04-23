La iniciativa de AIDUA: Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje que busca sumar a más personas para “ver el mundo de otra manera”

AIDUA es la sigla de Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje

¿Por qué repensar la educación desde la inclusión? Es uno de los grandes impulsos que lleva a AIDUA (Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje) a trabajar en la transformación de la realidad educativa y social de Colombia.

El pasado encuentro del 11 de abril fue una verdadera oportunidad para crear una “significativa experiencia humana y académica sobre cómo construir entornos educativos, laborales y sociales más accesibles e incluyentes”.

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A partir de una nutrida agenda de ponencias, desde AIDUA se invitó a “explorar ideas, evidencias científicas y experiencias profesionales que están transformando la manera en que comprendemos el aprendizaje, la accesibilidad y el desarrollo humano”.

Bajo la consigna “Los Incluyentes Somos Más”, AIDUA - desde la Universidad de la Sabana- invitó a pensar la educación desde las neurociencias, la gamificación, la regulación emocional, la comunicación aumentativa, y el diseño de espacios accesibles para personas con discapacidad. El impacto de la inteligencia artificial también estuvo en el foco; repensándola desde sus posibilidades para promover el desarrollo emocional y los procesos inclusivos.

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En primera persona

Julieth Natalia Niño Rachez es una estudiante ciega de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana quien compartió su experiencia a partir de la inclusión que desarrolla AIDUA: “Durante el transcurso del evento, recordaba mi experiencia en la Universidad de La Sabana. Y es que todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en el contexto de esta maravillosa universidad, hemos sido parte de Unisabana Xperience y del aprendizaje experiencial; sin embargo, creo que no hay un mejor ejemplo de una propuesta con un impacto tangible que AIDUA”.

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“Somos una gran comunidad de personas que desde diferentes ocupaciones y profesiones, como decía la decana, estamos transformando el mundo para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y otros perfiles diferenciales, dando esto paso a mejores oportunidades para todos -en general-. Gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje cada uno está logrando que esos ambientes invalidantes para las personas desaparezcan poco a poco. Aprendimos, desde fundamentos neurocientíficos, que nuestro cerebro tiene una gran variabilidad en su desarrollo y, por eso, el aprendizaje debe ser flexible y con muchas opciones, como el juego. Esto nos ayuda a todos porque la realidad es que nadie aprende de la misma manera. De hecho, aprendimos que incluso el aburrimiento nos vuelve creativos, pero que esto debe interconectarse con experiencias y ambientes motivantes para que el aprendizaje y la participación realmente se potencialicen”, explicó Julieth Natalia Niño Rachez.

A su vez, llamó a considerar la importancia de las emociones positivas: “El comportamiento siempre comunica, los animo a generar emociones positivas a través de pequeñas acciones: desde orientar a una persona ciega en la calle o ayudar a alguien con autismo a regular sus emociones, hasta buscar nuevas formas de comunicarnos entre todos”.

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“Invito a que continuemos rompiendo paradigmas sobre la discapacidad. Como nos dijo Ricardo Becerra: ‘No todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible’. Nuestro desafío es que cada decisión, cada espacio que diseñemos y cada interacción que tengamos sea una oportunidad real para incluir”, destacó Julieth, como relatora del 4to Encuentro Presencial-Virtual de AIDUA.

Asimismo, concluyó sus palabras con un agradecimiento a “la profesora Evelyn Díaz, a todo el equipo organizador y a la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana, por hacer posible este maravilloso espacio de aprendizaje. Gracias también a todos los asistentes, tanto a los que estuvieron presentes en el auditorio como a los que estuvieron conectados virtualmente; cada vez somos más los que queremos ver el mundo de otra manera”.

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¿Qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje?

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se basa en conocimientos científicos sobre cómo aprenden los seres humanos con el foco puesto en ver las particularidades de estudiantes de todas las edades y en diversos contextos de aprendizaje. Sus directrices están pensadas para ayudar a educadores, desarrolladores de currículos, diseñadores de aprendizaje e instrucción, investigadores, padres y otros profesionales a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y sus formas.

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“El objetivo del DUA es fomentar la autonomía del estudiante de forma intencionada y reflexiva, ingeniosa y auténtica, estratégica y orientada a la acción”, destacan desde CAST (Center for Applied Special Technology, por sus siglas en inglés). Se trata de una organización sin fines de lucro fundada en 1984 cuyo trabajo es la investigación y el desarrollo educativo de impacto para la eliminación de barreras del aprendizaje; siendo los creadores del Diseño Universal para el Aprendizaje.

AIDUA, cuyo origen fue un semillero, es ahora un macroproyecto liderado por la investigadora y directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad Leidy Evelyn Díaz Posada, en la Universidad de La Sabana (Colombia), quien en un reciente diálogo con la plataforma educativa Ticmas planteó: “Cuando nosotros hablamos de inclusión, sobre todo desde el ámbito educativo, siempre hablamos de tres dimensiones que actúan de manera interrelacionada, que se retroalimentan las unas a las otras, y esas dimensiones son: establecer políticas inclusivas, crear culturas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Las tres van siempre realimentándose una a la otra, pero hay una que es la base y es la cultura”.

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AIDUA es una propuesta que va más allá de las palabras; se concreta en acciones que siguen escalando la importancia de educar desde la diversidad y la inclusión.