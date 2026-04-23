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La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El encuentro de ambas figuras en una residencia de San Isidro evidenció el valor del acompañamiento y la genuina cercanía con los adultos mayores

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Nora Portela y Tini de Bucourt compartieron una jornada solidaria en el Hogar Marín de San Isidro, interactuando con los adultos mayores y el personal del geriátrico (Video: Instagram)

Un gesto sencillo, pero cargado de sensibilidad, se convirtió en un momento significativo. Nora Portela y Tini de Bucourt compartieron una jornada solidaria en el Hogar Marín, en San Isidro, y dejaron ver una faceta íntima, lejos de las luces y la exposición habitual: la de conectar desde lo humano, escuchar y acompañar.

La actividad fue compartida por ambas en sus redes sociales, donde mostraron distintos momentos del recorrido por la institución, que es gestionada por las Hermanitas de los Pobres. En las imágenes y videos se las ve caminando por el lugar, saludando a residentes, conversando con ellos y también con el personal que trabaja allí día a día.

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt al Hogar Marín, gestionado por las Hermanitas de los Pobres, destacó la importancia del acompañamiento emocional en los adultos mayores
La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt al Hogar Marín, gestionado por las Hermanitas de los Pobres, destacó la importancia del acompañamiento emocional en los adultos mayores
Nora Portela y Tini de Bucourt posaron sonrientes frente al Hogar Marín antes de comenzar la jornada solidaria
Nora Portela y Tini de Bucourt posaron sonrientes frente al Hogar Marín antes de comenzar la jornada solidaria

Fue Nora Portela quien primero relató la experiencia y explicó cómo surgió la visita. “Hoy me acompañó mi querida amiga, Tini de Bucourt, a repartir amor en el hogar Marín, y conocer de qué se trata mi día a día”, escribió, dejando en claro que se trató de una actividad muy significativa para ella. En el mismo mensaje, destacó el impacto que tienen estos encuentros en los adultos mayores: “Para ellos es un día que les alegramos sus vidas por un ratito”.

Las imágenes hablan por sí solas. En una de las postales más emotivas, se ve a Tini de Bucourt agachada junto a una mujer mayor en silla de ruedas, conversando con cercanía y una sonrisa. En otra, comparte una charla distendida con otra residente, sentadas frente a frente, en un momento de escucha y complicidad. También hubo tiempo para recorrer las instalaciones, pasar por la cocina y compartir con el equipo de trabajo, así como intercambiar palabras con religiosas que forman parte del hogar.

A pleno sol, Nora Portela y Tini de Bucourt reflejaron la alegría de una jornada dedicada a acompañar a los adultos mayores
A pleno sol, Nora Portela y Tini de Bucourt reflejaron la alegría de una jornada dedicada a acompañar a los adultos mayores
Nora Portela dialogó con una de las religiosas del hogar, encargadas del cuidado de los residentes
Nora Portela dialogó con una de las religiosas del hogar, encargadas del cuidado de los residentes

Por su parte, Tini de Bucourt también se mostró conmovida por la experiencia y no dudó en expresar su emoción públicamente. “Gracias amiga Nora Portela por llevarme a conocer tu labor en el ‘Hogar Marín’ Hermanitas de los pobres, Geriátrico en San Isidro. Estar con los mayores, charlar y compartir cariño fue maravilloso”, escribió en su cuenta de Instagram. Y agregó una reflexión que sintetiza el espíritu de la jornada: “Cuánto para hacer el bien”.

Lejos de tratarse de una visita superficial, ambas dejaron entrever que el encuentro tuvo un impacto profundo. Las escenas muestran abrazos, sonrisas genuinas y momentos de conexión que trascienden lo anecdótico. Incluso en los comentarios, los seguidores destacaron el gesto y celebraron la iniciativa: “Dos ladies con corazón enorme”, escribió una usuaria, mientras que otra sumó: “Admirable labor”.

Ya dentro de la institución, las visitantes recorrieron los pasillos y se interiorizaron en la vida cotidiana del lugar
Ya dentro de la institución, las visitantes recorrieron los pasillos y se interiorizaron en la vida cotidiana del lugar
Durante el recorrido, ambas visitaron la cocina del hogar y se fotografiaron con parte del equipo de trabajo
Durante el recorrido, ambas visitaron la cocina del hogar y se fotografiaron con parte del equipo de trabajo

La visita también puso el foco en el trabajo cotidiano que se realiza en este tipo de instituciones, muchas veces invisibilizado. Desde la atención médica hasta el acompañamiento emocional, el rol del personal y de las religiosas es clave para garantizar la calidad de vida de los residentes. En ese contexto, la presencia de figuras públicas ayuda a amplificar la importancia de estos espacios y a generar conciencia sobre la necesidad de acompañar a los adultos mayores.

Más allá de la repercusión en redes, lo que quedó en evidencia fue la autenticidad del momento. Sin producción excesiva ni guiones, Nora Portela y Tini de Bucourt se mostraron cercanas, presentes y comprometidas con cada persona que encontraron en el camino. Una jornada distinta que, como ellas mismas señalaron, fue mucho más que una visita: un intercambio de afecto.

En un gesto de afecto, una de las residentes tomó la mano de Nora Portela durante el encuentro
En un gesto de afecto, una de las residentes tomó la mano de Nora Portela durante el encuentro
La visita finalizó con una imagen conjunta que reflejó el espíritu de comunidad del hogar
La visita finalizó con una imagen conjunta que reflejó el espíritu de comunidad del hogar

En tiempos donde la exposición suele estar asociada al espectáculo, este tipo de acciones resignifican el uso de la visibilidad. Las frases que eligieron para describir la experiencia terminaron siendo mucho más que una descripción de Instagram: fueron una síntesis precisa de lo que sucedió puertas adentro del Hogar Marín. Un recordatorio de que, a veces, los gestos más simples son los que dejan una huella más profunda.

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